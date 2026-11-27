Na cestě k jiným světům?
Znovu se začalo mluvit o stěhování do vesmíru. Připomínala se slova Jeffa Bezose, který na konferenci o vesmíru v Los Angeles prohlásil: „Přestěhování do vesmíru není otázkou volby. Je to něco, co musíme udělat.“
K tématu dřív hovořil i již zesnulý Stephen Hawking. Podle něj se čas lidstva na Zemi chýlí ke konci. Jedině přesídlení na jiné planety dá lidstvu společný cíl a zabrání dalším válkám i jeho zániku.
Když k tomu přidáme plány Elona Muska přestěhovat milion lidí na Mars, získáme obraz toho, co nás čeká v době apokalypsy.
Co pohledáváme ve vesmíru?
Ale proč bychom se měli stěhovat? Vždyť i na naší malé planetě je dost rozlehlých území, na která dosud nevkročila lidská noha, a přitom jsou vhodná k životu. Naše Země může pojmout až 200 miliard obyvatel, takže žádné přelidnění nehrozí. Také zdejší podnebí je pro náš rozvoj nejpříznivější. A jen proto, že jsme spolu nedokázali vycházet a zničili polovinu své planety, máme teď udělat totéž i s rudou planetou?
Nejsem proti vědě. Naopak si myslím, že laboratoře na Měsíci a Marsu obohatí naše poznání. Mezi průzkumem vesmíru a přesídlením lidstva do něj je však obrovský rozdíl. A nemáme žádnou záruku, že katastrofa, kterou vědci předpovídají naší planetě a kterou Hollywood tak barvitě líčí, nepostihne i jinou planetu.
Podle programu přírody
Sama příroda má svůj program a kabalisté jej popsali už dávno. Otevřeme společně jejich knihy a poučme se z nich, co je třeba udělat, aby se chmurné předpovědi futurologů nenaplnily.
Pochopíme z nich, že k záchraně lidstva před sebou samým není třeba stěhovat se jinam do vesmíru, ale je třeba naučit se vytvářet dobré vztahy mezi sebou.
Z kabalistických pramenů se také dozvíme o skutečném záměru stvoření i o tom, že neexistují náhody a že naše existence na Zemi má určitý cíl. Svůj osud přestěhováním na jinou planetu nezměníme.
Ano, podle celkového plánu stvoření skutečně směřujeme do jiného vesmíru, ten však není fyzický. Jde o duchovní rozměr zrozený z touhy spojit naše srdce. V takové touze začínáme vesmír kolem nás pociťovat jako průhledný a pronikáme skrze něj do nové reality.
V nové realitě
Jak se to může stát? Všechny části přírody působí vzájemně v naprosté harmonii. Do celého systému jen my svým egoismem vnášíme nesoulad. Negativní silou, kterou vytváříme, harmonii ničíme.
Ale pokud se nám podaří povznést se nad svůj egoismus a vytvářet mezi sebou dobré, pozitivní vztahy, pak pomalu a postupně také vstoupíme do souladu s pozitivní silou přírody. A pocítíme, jak nám začíná pomáhat. V tom spočívá metoda kabaly.
Práce na vzniku správných vztahů nám dá nový rozum a nové pocity společné nám všem. Naplní nás natolik, že materiální svět budeme vnímat jako druhotný. Tím hlavním pro nás bude náš nový, duchovní svět. Přestaneme mít pocit, že existujeme pouze v materiálním těle. Bude to existence mimo čas a prostor, věčná a nekonečná.
Nad životem a smrtí
Proto ti, kdo studují kabalu, nesouhlasí s Bezosem, Hawkingem, Muskem a dalšími futurology, kteří vykreslují krásnou budoucnost, ale neodpovídají na otázku, jaké je poslání člověka. Přitom kabalisté na tuto otázku odpověděli už dávno: v Knize Zohar je popsána cesta, po níž se má lidstvo povznést k věčné existenci nad životem a smrtí. Ať chceme, nebo ne, všichni kráčíme po této cestě. Proto na otázku, zda bude na Marsu život, odpovím: „Ne, život je pouze ve spojení mezi námi.“
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