Může Trump zastavit nenávist mezi levicí a pravicí?

Trump se dnes stal jménem, které vyvolává emoce po celém světě – nepokoj, strach, inspiraci nebo zoufalství. Jeho činy, grandiózní gesta a snaha být středem pozornosti nejsou ničím novým, zejména v kontextu americké politiky.

Je to jeho charakteristický rys. Myslím, že si na něj všichni brzy zvyknou, stejně jako na všechny postavy, které dominují titulkům novin.

Politici se snaží získat srdce svých voličů a Trump tuto hru dobře zná; jeho kroky jsou vypočítané, a nikoliv impulzivní, jak si mnozí rádi myslí. Za jeho jednáním je strategie. Má však také vrozenou potřebu vyčnívat. To není pouhá taktika, nýbrž součást jeho povahy. Mnohým lidem imponuje jako vůdce, který ztělesňuje smělost a nepředvídatelnost, vidí ho jako člověka, který „dotahuje dílo do konce“.

Skutečné vedení v našich životech vyžaduje velkou zodpovědnost za lidi, podobně jako rodiče pečující o své děti. Vůdce by měl v konečném důsledku usilovat o to, aby vedl lidstvo k jednotě, k principu „Miluj bližního svého jako sebe samého“. Je Trump takový vůdce? Takové ideály od něj nikdo nečeká. Přesto prokázal, že může podniknout rozhodné kroky, což je právě to, co od něj mnozí očekávají.

Pokud bych si přál, aby dosáhl nějakého jediného klíčového výsledku, bylo by to ukončení nenávisti mezi levicí a pravicí v globálním měřítku. Přinejmenším bych ho rád viděl, jak se touto otázkou zabývá. Nejsem si jistý, že mu k tomu stačí síly, ale tato záležitost skutečně stojí za mnohými problémy ve světě, které v současnosti stále více volají po řešení. Je však těžké předvídat, zda se zastánci levice a pravice budou i nadále snažit jeden druhého obejít, nebo zda lidé na celém světě začnou směřovat k větší rovnováze.

Obecně mi však Trump v tak klíčové roli signalizuje, že se lidstvo musí naučit orientovat a růst právě pod takovým vedením. Může nám pomoci, abychom si uvědomili naléhavost řešení našeho ústředního problému: nejednoty, která rozděluje společnosti. Pokud udělá byť jen jediný krok ke sjednocení lidí, uskuteční velký hrdinský čin. Skutečně se nacházíme v jedinečném období, kdy můžeme přistoupit k řešení našeho hlavního problému – nenávisti a rozdělení, které panuje v mezilidských vztazích. Domnívám se, že by se Trump měl chopit příležitosti, udělat krok vpřed a v této otázce se skutečně stát vůdčí osobností.