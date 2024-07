Má pandemie potenciál ohrozit cokoli co zbylo ze světového míru

Proč máme dojem, že se činy odehrávají mimo nás?

Naše vnímání reality se dělí na vnitřní a vnější. To, co je uvnitř nás, si představujeme jako laskavé a dobré, protože cítíme, že to k nám patří, a naopak to, co je mimo nás, si představujeme jako škodlivé, zlé a cizí.