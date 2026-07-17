Má mnoho lidí pocit, že nežijí naplno, ale jen existují?
Nejde o počet okamžiků, otázkou je, zda skutečně žijeme tím, který právě probíhá.
Žít okamžikem správně, neznamená jen tak jím projít a nechat ho za sebou. Spíše se dotknout, uchopit jej a poznat, co je zač. Kdo řídí jeho průběh, proč nám byl dán a co od nás požaduje? Měli bychom svůj život přijmout v jeho úplnosti a uložit v sobě každý pocit, vhled, každou obsaženou možnost a beze zbytku jej prožít.
To nepůjde bez stálé vnitřní práce. Pokládejme si v každém jednom okamžiku otázky: „Proč mi byl tento okamžik dán? Co mám najít, pochopit, udělat? Prožívám svůj okamžik, jak mám, nebo mi něco podstatného uniká?“ Takové otázky pomíjivý život proměňují ve vědomý proces odhalování.
Většina lidí ale žije na autopilota: den za dnem zaměstnáni praktickými záležitostmi a každodenní rutinou, míjí jeden okamžik za druhým. Jenže schopnost žít jinak už je v nás vložena, je součástí lidské přirozenosti. Hluboko uvnitř nás žije, možná léta spící, touha pochopit smysl života.
Podle kabaly Stvořitel, vyšší síla lásky, odevzdávání a spojení, před námi záměrně skrývá hluboká životní tázání. Kdybychom totiž žili stále s vědomím velikosti a síly otázek po smyslu života a jeho naplnění a „kdo to všechno řídí“, otázky by nás přemohly. Namísto toho je nám dána možnost postupného rozvoje a probouzení k tomu krok za krokem.
Smysl života neobjasňuje samo přijetí odpovědí, na které přišel už někdo jiný. Ani pravda v knihách ani vyprávěná jiným člověkem. Každý ji musíme odhalit sám pro sebe: pronikat do života svého vlastního vnitřního světa a svého vztahu se Stvořitelem. Samotné hledání už je součástí smyslu.
Právě toto hledání lze nazvat skutečným životem. Bez něj bychom pouze existovali, živořili. Už v počátku hledání tajemství ukrytého ve skutečnosti získává každá zkušenost nový význam. Každé setkání, zkouška, úspěch i zklamání se stávají součástí procesu odhalování.
Nemůžeme sami přesně vědět, kam koho tato cesta přivede. Každý člověk má ve stvoření svůj kořen a svoji jedinečnou roli. Každá duše má zvláštní úkol, který patří pouze jí.
Ať vědomě nebo nevědomky, k tomuto cíli jdeme a jsme vedeni neustále. Výsledek se nedá předpovědět, protože cesta zůstává stále otevřená a plná možností. Jen Stvořitel řídí tento proces a zároveň každému člověku dává svobodu zúčastnit se.
Proto mají v duchovním rozvoji zvláštní místo modlitba a vnitřní spojení se Stvořitelem. Člověk se může obrátit ke Stvořiteli a prosit o vedení. Ne žádat bohatství, úspěch či pohodlí, ale prosit o schopnost žít správně, pochopit smysl života a směřovat k němu s plnou vlastní účastí.
Michael Laitman
Co je pro náš rozvoj přínosnější – pochvala, nebo kritika?
Sebe náprava je jedním z nejdůležitějších úkolů v životě člověka. Na svět přicházíme ne jen tak pobýt, získat něco nebo sbírat zkušenosti.
Michael Laitman
Jak zlomit šifru svého osudu?
Lidským životem projde mnoho událostí. Některé vnímáme jako náhodu, jiné ale jako by přichystala jiná, neznámá síla. Nevíme, odkud přichází a nerozumíme jí. Říkáme jí Osud a tomu jak známo, neunikneš.
Michael Laitman
Osamělost uprostřed davu: proč se před sebou skrýváme
Kdysi se lidé po práci vraceli domů a trávili čas se svými blízkými. Společně večeřeli, povídali si a hráli si s dětmi. Byly to vzácné chvíle radosti, klidu a pocitu skutečného domova. Doba se však změnila – a spolu s ní i lidé.
Michael Laitman
Ženská moudrost aneb kdy je třeba dát si pauzu
Je nespočet důvodů k rodinným neshodám a teď k nim přibyl další: politika! Z veřejného prostoru vtrhla až do rodiny a začala ji trhat na kusy.
Michael Laitman
Jako veverka v kole aneb honba bez konce?
Všichni známe strach. Od narození až do konce nás provází. Známe strach na mnoho způsobů a učíme se s ním vypořádat. Poslední dobou napříč společností sílí strach ze ztráty práce – děsivá vyhlídka v našich zmatených časech.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Sekera, živý křeček i 240 koblih. Neuvěříte, co všechno lidé zapomínají v taxících
Mobilní telefony, peněženky a bundy patří mezi běžné věci, které cestující zapomínají po vystoupení...
V Českém Krumlově dnes začne mezinárodní hudební festival
V Českém Krumlově dnes začne 35. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více...
Na Masters of Rock poprvé vystoupí severské kapely The Rasmus a In Flames
Druhým dnem pokračuje ve Vizovicích na Zlínsku hudební festival Masters of Rock. Na přehlídce...
Centrální park Praha 13
Ještě cca měsíc a zase si na nějakou dobu oddechneme od hluku přístávajících nebo startujících...
- Počet článků 729
- Celková karma 4,44
- Průměrná čtenost 350x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.