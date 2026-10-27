Lze s námi manipulovat?
A přesto – pocit příslušnosti k určitému táboru dodává lidem sílu a moc. Politici hýří vznešenými slovy, slib střídá slib, a my se necháváme unášet jako loutky v rukách těch, kdo v zákulisí tahají za nitky.
Chceme-li vybudovat novou, zdravější společnost, potřebujeme zcela jiný přístup k výchově, nové lidi a vůdce jiného formátu. Osobnosti, kterým nejde o vlastní prospěch, pocty, bohatství, postavení ani moc, ale výhradně o dobro celku – lídry, kteří hluboce rozumějí tomu, co společnosti skutečně prospívá.
Kdy se začneme ubírat tímto směrem? Až bude zřejmé, že jiná možnost neexistuje.
Racionální společnost v plném slova smyslu půjde cestou odpovídající zákonům samotné přírody. Příroda je založena na spojování protikladů. Je to dokonale integrální a globální systém, kde jsou všechny části propojeny tím, že se vzájemně doplňují. Jakmile zahájíme dlouhodobý výchovný a společenský proces, který nás naučí budovat takto provázané vztahy, stanou se naše životy tak racionálními, jak je to jen možné.
Co se vlastně změní v našem přístupu? Zaprvé budeme ke všem přistupovat stejně. Nikoho nebudeme považovat za hodnotnějšího a nikoho za bezvýznamného. Zadruhé bude nezbytné plně rozvinout schopnost vztahovat se ke všem jako k sobě samým, a to na základě hlubokého pocitu, že na nich zcela závisíme, že nás doslova vyživují, jsou vnitřními kanály propojeni s naší duší a dávají jí život. Až poznáme, že taková je přirozenost stvoření, bude jasné, že čím více pečujeme o druhé, tím více zajišťujeme vlastní existenci.
Příroda nedělá chyby. Všechno je propočítáno od začátku do konce a od konce k začátku. Neexistuje minulost, přítomnost ani budoucnost. Všechno existuje nad časem, prostorem a pohybem. Lidský druh se vyznačuje schopností pozvednout se až na takovou úroveň vývoje, kde si i my tuto racionalitu osvojíme.
Celý systém přírody studuje moudrost kabaly a učí nás v rámci skupiny uplatňovat principy, na nichž je tento systém vybudován. Postupně začínáme pociťovat všeobecnou sílu působící v celé přírodě a získáváme vlastnosti podobné jejím, vlastnosti pozitivního odevzdávání, dávání a lásky. Získáváme tak druhou přirozenost nad egoistickou touhu zakořeněnou v nás od narození.
Učíme se všechny vnímat jako celek a chápat, že není dobrého nebo špatného člověka, že není jeden názor mylný a druhý absolutně pravdivý. Pouze jediný názor je vyšší: názor přírody, všeobsáhlého zákona působícího v celém stvoření. Společně musíme tento názor odhalit a postupně se s ním uvádět do souladu, až dosáhneme naprosté racionality.
Michael Laitman
Proč je dnes tak těžké najít lásku?
Co udělal věk počítačů a chytrých telefonů se schopností člověka spojovat se s druhými? A co nám z naší první lásky zůstává po celý život?
Michael Laitman
Co nám dává příběh o zahradě Eden?
Příběh z knihy Genesis znají někteří lidé už od dětství. Někdo v něm vidí legendu a jiný věří, že se stalo právě to, co příběh vypráví.
Michael Laitman
Co když všechny peníze světa náhle zmizí?
Zhroutí se celý po staletí budovaný finanční systém: banky, trhy, finanční instituce. Budou zpřetrhány obvyklé vazby a člověk, který zůstane bez prostředků k obživě, se nutně ponoří do naprostého chaosu.
Michael Laitman
Může se nenávist proměnit v lásku?
Zdá se to nemožné, přejít od nenávisti k lásce. Dnes nenávidět a zítra milovat? Nereálné. Sci-fi. Jenže my dnes odhalujeme až takové nedostatky našeho přirozeného jednání a vnímání, že k proměně nenávisti v lásku dojít může.
Michael Laitman
Neprodávají věci, prodávají nám život
Pevnou součástí našeho života se stala reklama. Svět bez ní by nejspíš ovládl chaos: co na sebe? Co na jazyk?
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Cukrovary na Hané bojují o přežití, ve hře je i konec stopadesátileté tradice
Nízké ceny cukru a vysoké výrobní náklady dostávají tuzemské cukrovary pod stále větší tlak. Tři ze...
Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku
Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z...
V centru Ostravy uzavřeli koalici zástupci hnutí ANO, Ostravak a Starostové
Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz povede koalice vítězného ANO, hnutí Ostravak a...
Trojblok chce o koalici ve Zlíně vyjednávat pouze společně
Hnutí STAN oslovilo při povolebním vyjednávání o koalici ve Zlíně s nabídkou jednání tři politické...
- Počet článků 752
- Celková karma 5,12
- Průměrná čtenost 343x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.