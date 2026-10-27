Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lze s námi manipulovat?

Michael Laitman
Lidé jsou zahlcováni dezinformacemi, vystavováni mediálním tlakům a k volbám pak odcházejí s pevně zakořeněnými názory. Ale čí názory jsou to ve skutečnosti? Názory nějakého bohatého magnáta?

A přesto – pocit příslušnosti k určitému táboru dodává lidem sílu a moc. Politici hýří vznešenými slovy, slib střídá slib, a my se necháváme unášet jako loutky v rukách těch, kdo v zákulisí tahají za nitky.

Chceme-li vybudovat novou, zdravější společnost, potřebujeme zcela jiný přístup k výchově, nové lidi a vůdce jiného formátu. Osobnosti, kterým nejde o vlastní prospěch, pocty, bohatství, postavení ani moc, ale výhradně o dobro celku – lídry, kteří hluboce rozumějí tomu, co společnosti skutečně prospívá.

Kdy se začneme ubírat tímto směrem? Až bude zřejmé, že jiná možnost neexistuje.

Racionální společnost v plném slova smyslu půjde cestou odpovídající zákonům samotné přírody. Příroda je založena na spojování protikladů. Je to dokonale integrální a globální systém, kde jsou všechny části propojeny tím, že se vzájemně doplňují. Jakmile zahájíme dlouhodobý výchovný a společenský proces, který nás naučí budovat takto provázané vztahy, stanou se naše životy tak racionálními, jak je to jen možné.

Co se vlastně změní v našem přístupu? Zaprvé budeme ke všem přistupovat stejně. Nikoho nebudeme považovat za hodnotnějšího a nikoho za bezvýznamného. Zadruhé bude nezbytné plně rozvinout schopnost vztahovat se ke všem jako k sobě samým, a to na základě hlubokého pocitu, že na nich zcela závisíme, že nás doslova vyživují, jsou vnitřními kanály propojeni s naší duší a dávají jí život. Až poznáme, že taková je přirozenost stvoření, bude jasné, že čím více pečujeme o druhé, tím více zajišťujeme vlastní existenci.

Příroda nedělá chyby. Všechno je propočítáno od začátku do konce a od konce k začátku. Neexistuje minulost, přítomnost ani budoucnost. Všechno existuje nad časem, prostorem a pohybem. Lidský druh se vyznačuje schopností pozvednout se až na takovou úroveň vývoje, kde si i my tuto racionalitu osvojíme.

Celý systém přírody studuje moudrost kabaly a učí nás v rámci skupiny uplatňovat principy, na nichž je tento systém vybudován. Postupně začínáme pociťovat všeobecnou sílu působící v celé přírodě a získáváme vlastnosti podobné jejím, vlastnosti pozitivního odevzdávání, dávání a lásky. Získáváme tak druhou přirozenost nad egoistickou touhu zakořeněnou v nás od narození.

Učíme se všechny vnímat jako celek a chápat, že není dobrého nebo špatného člověka, že není jeden názor mylný a druhý absolutně pravdivý. Pouze jediný názor je vyšší: názor přírody, všeobsáhlého zákona působícího v celém stvoření. Společně musíme tento názor odhalit a postupně se s ním uvádět do souladu, až dosáhneme naprosté racionality.

Autor: Michael Laitman | úterý 27.10.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Michael Laitman

Proč je dnes tak těžké najít lásku?

Co udělal věk počítačů a chytrých telefonů se schopností člověka spojovat se s druhými? A co nám z naší první lásky zůstává po celý život?

22.10.2026 v 5:00 | Karma: 5,59 | Přečteno: 60x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Co nám dává příběh o zahradě Eden?

Příběh z knihy Genesis znají někteří lidé už od dětství. Někdo v něm vidí legendu a jiný věří, že se stalo právě to, co příběh vypráví.

16.10.2026 v 5:00 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Co když všechny peníze světa náhle zmizí?

Zhroutí se celý po staletí budovaný finanční systém: banky, trhy, finanční instituce. Budou zpřetrhány obvyklé vazby a člověk, který zůstane bez prostředků k obživě, se nutně ponoří do naprostého chaosu.

12.10.2026 v 5:00 | Karma: 3,21 | Přečteno: 62x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Může se nenávist proměnit v lásku?

Zdá se to nemožné, přejít od nenávisti k lásce. Dnes nenávidět a zítra milovat? Nereálné. Sci-fi. Jenže my dnes odhalujeme až takové nedostatky našeho přirozeného jednání a vnímání, že k proměně nenávisti v lásku dojít může.

5.10.2026 v 6:00 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Neprodávají věci, prodávají nám život

Pevnou součástí našeho života se stala reklama. Svět bez ní by nejspíš ovládl chaos: co na sebe? Co na jazyk?

1.10.2026 v 6:00 | Karma: 4,11 | Přečteno: 66x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Cukrovary na Hané bojují o přežití, ve hře je i konec stopadesátileté tradice

Obyvatelé Litovle si stěžují na zápach z tamního cukrovaru. Pomoci jim má...
27. října 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Nízké ceny cukru a vysoké výrobní náklady dostávají tuzemské cukrovary pod stále větší tlak. Tři ze...

Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti
26. října 2026  23:12,  aktualizováno  23:12

Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z...

V centru Ostravy uzavřeli koalici zástupci hnutí ANO, Ostravak a Starostové

ilustrační snímek
26. října 2026  20:26,  aktualizováno  20:26

Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz povede koalice vítězného ANO, hnutí Ostravak a...

Trojblok chce o koalici ve Zlíně vyjednávat pouze společně

ilustrační snímek
26. října 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Hnutí STAN oslovilo při povolebním vyjednávání o koalici ve Zlíně s nabídkou jednání tři politické...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Michael Laitman

  • Počet článků 752
  • Celková karma 5,12
  • Průměrná čtenost 343x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.