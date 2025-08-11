Která odvětví budou prosperovat i v éře umělé inteligence?
Do budoucna však budeme stále více potřebovat hlubší a pozitivní mezilidské vztahy, protože svět se stává čím dál více propojeným a vzájemně závislým. Právě proto budou vzkvétat ta odvětví, která přispívají k tomu, aby se lidé sbližovali. Poroste také potřeba nových skupin, organizací a iniciativ, které se budou vědomě starat o kvalitu lidských vztahů – mnohem přímočařeji, než jak je to běžné dnes.
Nové typy spojení, které bude třeba vytvářet, se budou týkat celé společnosti – nejen blízkých osob. Dnes známe hlavně vztahy v rodině, mezi přáteli, partnery či mezi matkou a dítětem. Ale v propojeném světě budoucnosti budeme muset navázat nový typ vztahu mezi všemi lidmi.
Protože nám chybí dovednost spojovat se přes rozdíly, sklouzáváme často ke konfliktům, soupeření nebo válkám. Ve chvíli, kdy se začneme učit vytvářet pozitivní vazby nad egoistickými zájmy, zjistíme, že právě to je nejdůležitější práce, která nás čeká.
Rozvíjením pozitivních vztahů nad tím, co nás rozděluje, můžeme vybudovat harmonickou, mírumilovnou a šťastnou společnost. A právě proto bude budování kvalitních mezilidských vztahů klíčovým odvětvím budoucnosti, které zasáhne všechny oblasti lidské činnosti – protože právě tímto směrem se může ubírat další evoluce lidstva.
Michael Laitman
Jak si vybírat manžela
Rozvody se staly skutečnou pohromou moderní společnosti. Podle statistik končí rozvodem 70 % manželství. A nejčastějším důvodem jsou lež a nevěra. Nejčastěji přitom žádají o rozvod ženy.
Michael Laitman
Jednoduchý vzorec pro úspěch
Nejjednodušší vzorec pro úspěch spočívá v tom, že v každé interakci mezi lidmi chceme svými činy přinášet maximální užitek všem. Pak se můžeme chovat snadno a optimálně.
Michael Laitman
Proč Írán nenávidí Izrael
Neexistuje žádné jiné řešení situace mezi Íránem a Izraelem než sjednocení izraelského lidu „jako jeden muž s jedním srdcem“. Když se my, lid Izraele, sjednotíme a spojíme se silou přírody, lásky a odevzdání.
Michael Laitman
Jak se vyrovnat se zradou v manželství a najít cestu k uzdravení?
Za léta rozhovorů s páry a provázení lidí jejich vnitřními i vnějšími zápasy jsem se často setkal s tématem zrady ve vztazích. Je to bolestivé, syrové a matoucí pro všechny zúčastněné.
Michael Laitman
Moderní život vše usnadňuje, tak proč se cítíme tak vystresovaní?
Příčinou stresu v našem životě je egoismus, touha po potěšení na úkor druhých a vlastní egoistické myšlenkové vzorce, které nás ženou k individualisticko-materialistickému soupeření mezi sebou.
