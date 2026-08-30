Kdy nastoupí komunismus?
Právě to slíbil první tajemník ÚV KSSS Nikita Sergejevič Chruščov na XXII. sjezdu KSSS v říjnu 1961, když prohlásil: „Současná generace sovětských lidí bude žít v komunismu!“
Od stanovené lhůty přechodu ke komunismu uplynulo téměř padesát let. Komunismus však nejenže nenastal, ale byl odsunut mezi jiné utopie. A v některých zemích je tato ideologie dokonce stavěna na roveň nacistické a zakázaná státem.
Proč tedy uskutečnění ušlechtilých cílů skončilo v Sovětském svazu naprostým neúspěchem? Co se stalo?
Komunismus nebo diktatura?
Především bych neřekl, že to, co se v Sovětském svazu snažili vybudovat, bych nenazval komunismem. Byla to diktatura. Carské Rusko, to byla feudální společnost s převážně negramotným obyvatelstvem. Chudí rolníci byli připoutaní ke své půdě a na revoluci neměli pomyšlení. A komunismus? Takové slovo vůbec neznali.
Pro převážnou část dělnické třídy znamenal komunismus především odstranění bohatých vykořisťovatelů a předání továren dělníkům. „Mír chýším, válku palácům!“ U toho končil odvěký ruský sen rolníků a dělníků o spravedlnosti.
Karl Marx však ve svých dílech ne náhodou upozorňoval, že před budováním komunismu je nutné projít určitým stupněm společenského vývoje. Komunistická společnost má totiž být především společností uvědomělou, v níž jsou všichni jako jedna rodina navzájem spojeni.
Každý vnímá ostatní jako svoji součást a nestará se na prvním místě o svoje potřeby, ale o potřeby druhých. K tomu je však třeba, aby člověk jasně porozuměl své přirozenosti a zároveň cíli, k němuž má dojít.
Od „já“ k „my“
Dnešní člověk je pravým opakem člověka budoucnosti. Stará se především o sebe a svou rodinu. Pokud na druhé bere ohled, pak jen proto, že mu mohou pomoci nebo naopak hatit jeho plány na dosažení vlastního blahobytu.
A do takového způsobu života mu najednou někdo vstoupí a řekne: „Musíš si uvědomit, že ty a s tebou celé lidstvo tvoříte jeden celek.“
To znamená pochopit a přijmout zákon přírody, podle kterého máme dospět do stavu jediné rodiny. A dokonce ještě dál: rodinný status dnes přece často bývá záležitostí pouze materiálního propojení, jenže tady jde o víc, jde o naše vnitřní spojení. Ne na fyzické úrovni, ale na úrovni hluboké vnitřní jednoty, kdy člověk necítí „já“, ale „my“ a toto „my“ tvoří jeden celek.
Jinými slovy, potřebujeme projít vnitřní změnou pohledu na svět. To nelze uskutečnit v krátké době ani násilím, ani přesvědčováním. K tomu můžeme dojít jen díky dlouhodobému procesu výchovy.
Namísto nomenklatury výchova
Výchova dítěte od narození po dospělost trvá alespoň pětadvacet let. To víme. Co to ale bylo za výchovu v Rusku, kde se takzvaný komunismus prosazoval násilnými metodami, revolucí a krutou občanskou válkou mezi různými vrstvami obyvatelstva?
Nakonec to vyústilo v teror, autoritářství a represe vůči odpůrcům. Není divu. Prázdné výzvy, aby se lidé vzdali egoismu a osobního prospěchu, nefungovaly.
Lidé byli svědky toho, jak na místo aristokracie a buržoazie nastoupila nomenklatura se svými zvláštními příděly, uzavřenými prodejnami, státními rekreačními sídly a přístupem k zahraničnímu zboží.
V této situaci se nepodařilo vybudovat nejen komunismus, ale ani socialismus.
Vysoké ideály a pragmatická skutečnost
První revolucionáři s čistými úmysly a vysokými ideály byli připraveni pro dosažení vznešených cílů obětovat sami sebe.
Jako student v Leningradě jsem žil v podnájmu u staré revolucionářky. Vyprávěla mi, jak stávala v mrazu, třásla se zimou a rozdávala pirožky vojákům, kteří odjížděli na frontu. Ani ji nenapadlo vzít si jeden pro sebe, přestože sama měla hlad.
Lidé nemysleli na sebe. Jejich ideálem byla revoluce. Ta revoluce, která pak začala své vlastní děti požírat.
Je třeba říct, že šlo o přirozený proces: ideály ženou náš egoistický svět kupředu, ale po nich přichází úplně jiná vlna — pragmatická. Ta začne ideály podřizovat sama sobě a jednat podle běžných egoistických zákonů.
Komunismus podle zákonů Vyšší přírody
Ať chceme, nebo nechceme, ke komunismu svět nevyhnutelně dospěje. Tímto směrem nás tlačí globalizace i evoluce. Vybudovat jej však lze pouze podle zákonů Vyšší přírody — nikoli násilnými metodami, ale prostřednictvím duchovní výchovy. Její principy už před tisíci lety popsali kabalisté. Hlavní z nich zní: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“
Ano, právě tento princip, často vnímaný jako krásné, ale pouhé heslo, je vpravdě praktickým základem komunismu. Jen ne sovětského, ale kabalistického. Takového, který přivede z teorie do každodenní praxe zásadu „ od každého podle jeho schopností, každému podle jeho potřeb“.
Potom nikdo nebude jednat z donucení, ale z vnitřní potřeby a přání srdce.
V kabalistických pramenech je podrobně napsáno, jak přesně k tomu dojde a jaké podněty pro to člověk nalezne. To však je téma na samostatný článek.
Michael Laitman
Druhý dech na cestě k dobrému životu
Dějiny lidstva ze zvyku dělíme na dobu kamennou, starověk, středověk, novověk a moderní dobu. Se zájmem čteme pestrobarevné popisy všeho, co se kdy odehrávalo. Je to ale jen povrch v našem vývoji.
Michael Laitman
Když se lež stává pravdou
Hroutí se kulisy. Masky, dress cody, společenské manýry, světové značky, patos, PR – žijeme v době, kdy všechna vnější výprava ztrácí nad lidmi moc. Diplomatický ceremoniál neohromí a ani proslulá anglická upjatost už netáhne.
Michael Laitman
Nejkratší cesta k míru
Už není, čemu se smát. Situace na Ukrajině je s každým dalším dnem horší a horší. Nikolaj Patrušev, poradce prezidenta Ruské federace, oznámil, že ruské námořní strategické jaderné síly jsou v plné bojové pohotovosti.
Michael Laitman
Je možné přestat se srovnávat s ostatními?
Známý chasidský příběh vypráví o tom, jak královská dcera těžce onemocněla nebylo možné najít pro ni žádný lék. Až přišel mudrc a ten řekl: “Uzdravit ji může jediné...
Michael Laitman
Svět bez elit a plebejců
Když svůj život začínáme vnímat jako nekonečný běh v kruhu, toužíme po jediném – vymanit se z něj. Bývá však mnohdy nejasné, jak to uskutečnit, a tak raději necháváme všechno při starém.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...
Rusko řeší nedostatek řidičů po svém. Autobusy mohou řídit i lidé po amputaci
Švejk by měl v Rusku možná šanci získat řidičák. Moskva totiž kvůli nedostatku řidičů zmírnila...
Na Domažlicku zemřel mladý motorkář po nárazu do stromu
Odpoledne zemřel mladý řidič motocyklu při nehodě na silnici II/183 mezi obcemi Hradiště a Radonice...
Policie našla na Kutnohorsku pohřešovaného muže s omezenou svéprávností
Policisté dnes našli sedmatřicetiletého muže s omezenou svéprávností, který se počátkem srpna...
Kudějův stůl v Radostovicích připomíná Haškova přítele Zdeňka Matěje Kuděje
Kamenný Kudějův stůl v Radostovicích u Světlé nad Sázavou připomíná spisovatele a dobrodruha Zdeňka...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 741
- Celková karma 5,11
- Průměrná čtenost 346x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.