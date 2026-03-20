Kdo řídí mozek?
Neurochirurg a akademik Arnold Smejanovič, který zasvětil život výzkumu lidského mozku, k otázce řekl: „Vidím před sebou hmotu, jejíž buňky obsahují takové množství poznatků, že člověk má chuť smeknout klobouk – tak jako Newton před každým vědcem, který tuto otázku zkoumal.“ Smejanovič dodává, že stále nevíme, jak mozek skutečně „pracuje“.
Víme, že mozek vytvoří obraz pro jakýkoli signál z nervu, ucha nebo oka. Pochopí člověk nakonec díky tomu, co je opice, co lampa a co je on sám? Přestože je mozek výkonnější než kterýkoliv superpočítač, nejúžasnější na něm zůstává fakt, že vědomí v těle nemá žádné konkrétní místo. Spojení mezi mozkem a myšlenkou je naprostá džungle a hluboké tajemství, které pravděpodobně patří Stvořiteli.
Stvořitel jako silové pole
O konceptu „Stvořitele“ se dnes vědci už nebojí hovořit. Potvrzují tím, že podstata vědomí přesahuje naše chápání, uvědomění i představivost. Současná věda ví, že drážděním určitých oblastí mozku konkrétními podněty, vzniká zvláštní typ složitého uspořádání spojů mezi nimi. Ale co dál, to nevědí.
Tady je výstup, tam je vstup, mezi nimi nějaké spojení a jinde zas jiné, ale podstata toho jim uniká. Neví, co se vlastně děje uvnitř! Co je to za myšlenku otisknutou v člověku, která mu dává v nějakém rozsahu pocit existence? Myšlenka vytváří v člověku obraz, kterým ho ovlivňuje a formuje. On to přijímá jako informace, zpracovává je a zpětně reaguje. Kde to všechno je? V mozku ne.
Ve skutečnosti existuje jedno obrovské „mozkové centrum“ – řekněme silové pole, kde je obsaženo úplně všechno. Jeho jméno je Stvořitel. S tímto polem jsme spojeni a větší či menší měrou se v něm stále nacházíme.
Bohužel sami nevidíme propojení všeho do jediného sjednoceného celku, nevnímáme v úplném rozsahu možností pravý obraz vesmíru. Proto se nám zdá všechno neuchopitelné, jak a odkud to pochází. Ale neomezujme se jen na šedou mozkovou hmotu, nebo její malé detaily. Je nutné pochopit, že kromě tohoto silového pole nic jiného není.
Právě odhalení, že vlastnosti mozku jsou nekonečné, nás povede k přijetí faktu, že přes tento biologický i duchovní superpočítač, kontaktní bod, jsme uvnitř Stvořitele (silového pole) a úkolem lidstva je zviditelnit naši komunikaci s Ním.
Myšlenky, které přicházejí zvenčí
Nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu John Eccles tvrdil: „Mozek nevytváří myšlenky, pouze je zvenčí přijímá. Kde se rodí teorie, hypotézy a objevy, to fyziologové zatím nevědí. Mozek je bytost v bytosti, tajemství pod sedmi pečetěmi.“
Podle Michaela Laitmana, známého popularizátora autentické kabaly, jsou tyto vědecké závěry správné. „Právě proto musíme studovat vědu kabalu,“ vysvětluje s tím, že tam, kde současná fyziologie naráží na své limity, začíná hlubší poznání zákonitostí světa.
Podobně uvažoval i slavný ruský chirurg Nikolaj Pirogov, podle něhož mozek jednotlivce slouží jako orgán myšlení pro „mysl světa“. Naznačoval, že je nutné uznat existenci kromě intelektuálního i jiné, vyšší, globální myšlení.
Michael Laitman s tímto pohledem plně souhlasí a dodává: „Ano. Přirozeně. Proto jsme všichni propojeni skrze to, čemu se říká mozek. Ale to už není mozek, je to duše.“ Podle něj právě toto propojení vysvětluje, proč jsou hranice mezi jednotlivými vědomími prostupnější, než si klasická medicína připouští.
Když byl akademik Smejanovič dotázán, kde má duše své místo – zda v mozku, míše či srdci – odpověděl: „Myslím, že tato substance místo nepotřebuje. Pokud existuje, pak je vládkyní celého těla.“
Michael Laitman však nabízí konkrétnější vysvětlení: „Ne, Duše je obrovské silové pole Vyšší mysli, ve kterém existujeme.“
Podle Michaela Laitmana je nemožné určit místo duše, protože ve Vyšším světě neexistuje místo, prostor ani pohyb. „Naše těla neexistují, je to iluze, kterou v sobě vykreslujeme. Kniha Zohar a věda kabala otevřeně mluví o tom, že sebe i náš svět si představujeme ve velmi omezených rozměrech a formách, které ve skutečnosti neexistují,“ vysvětluje Laitman s tím, že akademičtí vědci k tomuto poznání čistě vědeckou cestou nikdy nedojdou. Budou se sice schopni teoreticky dohadovat, ale bez jiného vidění cíle nedosáhnou. „Postupně dojdou k vědě kabala, odloží svoji ‚šedou hmotu‘ stranou a svět začnou poznávat skrze touhu odevzdávat a touhu přijímat. Současný způsob chápání světa u nich probíhá cestou rozumu namísto jediné touhy – touhy po spojení, ale jakmile se do ní člověk zapojí, začíná vnímat skutečný svět,“ uzavírá Laitman.
