Kam je ve skutečnosti napojen náš mozek
Díky neuročipům implantovaným do mozku a banánovému koktejlu si makak jménem Pager výtečně poradil s míčkem pohybujícím se na monitoru, aniž by sebeméně tušil, co vlastně dělá. Sama technologie není nová, ale na této úrovni ještě nebyla použita.
Jako biokybernetik bych se v mládí z podobných úspěchů nejspíš radoval. Jsou nadějí ochrnutým lidem a vůbec otevírají mnoho možností. Jenže u dobrých úmyslů to nikdy nekončí, protože lidé jsou prostě lidé. Odnepaměti chceme svět vylepšovat, napravovat, látat a vyrovnávat jeho nedostatky. Výsledné pohodlí ale přináší i vedlejší náklady.
Dnes, když se dívám z pohledu vědy kabaly, vidím, že náš přístup je od základu špatný. S nápravou světa musíme začít u sebe.
Jednosměrná komunikace
Pochopitelně nejsem proti biotechnologiím ani jiným praktickým výsledkům vědy. Jsem proti víře, že s nimi vystačíme. Nevystačíme. Skončíme ve slepé uličce. Budeme nuceni najít jiné, zásadní řešení. Zatím to tak nevidíme, ale Pager propojený s počítačem otevírá otázky, které se zdaleka netýkají jen neuronů.
Záplaty světa zatím drží. V budoucnu nejspíš dokážeme mozek i celý organismus člověka přeprogramovat tak, že i ta nejodvážnější vědecká fantastika se stane skutečností. Ale co si počít s naší vlastní povahou? Jak implantovat něco dobrého, kvalitativně nového do svého srdce? Do toho srdce, které je duší? Jak vložit lásku a odevzdávání do lidského ega? Jak provést vnitřní proměnu, která zajistí skutečný průlom, skutečný rozkvět celému lidskému rodu?
Musíme změnit své vnímání světa i sebe sama v něm.. Změnit ne počítačovými algoritmy, ne fyziologicky, ne na úrovni pěti smyslů, ale hlouběji, v samotném základu, který z nás dělá lidi.
V mozku není žádné relé, jehož přepnutím by se člověk stal lepším. Mozek je pouhý „přijímač“, „modem“ převádějící signály. Spojuje nás s vnějším světem, s jakýmsi „cloudovým úložištěm“ informací, údajů a záznamů. Vzájemným působením s tímto „cloudem“ mozek vytváří obraz reality odpovídající naší současné úrovni vývoje, respektive povaze našich přání.
Dokud přání zůstávají egoistická a uzavřená do sebe, je spojení s „cloudem“ jednosměrné: působí na nás, ale mimo naše vnímání. Ale když změníme směr a obrátíme se ven, k sobě navzájem, vystoupí vzájemné působení na novou úroveň.
Začneme-li tedy u sebe, budeme se moci povznést k obrazu nedílného, vzájemně propojeného světa, kde najdeme nesrovnatelně lepší využití pro vývojový stupeň Přírody zvaný Člověk.
Cizí hry
Dekódováním signálů v mozku Pagera se vědci naučili rozpoznávat jeho přání a převádět je do dění na obrazovce. Jeho záměr byl pokaždé jednoduchý a srozumitelný – získat další dávku banánového koktejlu.
S lidmi je to trochu těžší. Kromě nejnutnějších potřeb míří naše záměry téměř vždy k osobnímu a společenskému postavení — k místu v rodině, společnosti a okolí, které považujeme za důstojné. Právě prostředí nám diktuje, co máme chtít. Jeho přání nakonec pokaždé sledují osobní blaho, směřují k pohodlnému životu.
Ego si všechno přivlastní, všechno překroutí, a tím znehodnocuje i naše úspěchy. A my pak záplatujeme svět, místo abychom napravili sami sebe. Je tedy zřejmé, že na rozdíl od opice musí člověk umět oddělit záměr od přání a pracovat proti jejich egoistickému směru. Právě schopnost rozpoznat svou přirozenost a pozvednout se nad ni z něj dělá Člověka.
Do té doby jen komunikujeme s neviditelným rozhraním a hrajeme cizí hry. Na jejich softwarové platformě se mění kulisy, ale hnací síla zůstává stejná. A jakkoliv napohled realistická hra může být, její podněty nakonec pouze živí egoismus. Jeho míček pobíhá po displeji vědomí a dvacet čtyři hodin denně se smršťuje, nafukuje, poutá náš pohled.
Abychom se vymanili z této virtuality, musíme se stát opakem svého původního já. Ze záměru učinit přání. Obrátit se ven, k jednotě, k dobrému vzájemnému spojení, přímo se připojit ke „cloudu“, k obecné soustavě a vnitřně s ní dojít do souladu. V tom je Člověk.
„Cloudové“ spojení je postaveno na otevřenosti a vzájemném odevzdávání, na společných zájmech, na integrální a interaktivní seberealizaci. A obraz, který vzniká při takovém přístupu, při takovém vnitřním naladění kvalitativně převyšuje všechno, co si lze představit v rámci egocentrického, spotřebitelského spojení.
Právě tady se odhaluje skutečné lidské Já obalené egoismem stejně jako je ukryt zárodek plodu. Když dozrávající člověk cítí potřebu jiného, správného pokračování, skořápka, která zárodek chránila, puká a odpadá jako nepotřebná. Splnila svůj úkol.
Začít u sebe.
Skutečné Já člověka je kořenový, původní bod, jedinečná část obecné soustavy. Rozvíjet a udržovat ji může pouze člověk sám — nikdo jiný. Ať bychom svět „opravovali“ sebevíc, stejně budeme muset každý dojít ke svému vlastnímu základu a vdechnout mu život z onoho „cloudu“, kde tvoříme jeden celek.
Všichni jsme beztížné body, uzly soustavy, které propouštějí její impulzy, a tím získávají její vlastnosti, její volací znaky, myšlenky i stavy. Náš život je naším spojením v ní. Přímým spojením nad všemi rozdíly a omezeními, nekonečnou rychlostí, s neomezeným potenciálem.
Ve vědě kabala se tato úroveň nazývá záměr stvoření. Je v ní obsažena úplná, dokonalá jednota všeho – společné, rovné dědictví všech lidí, které se projevuje ve vzájemném sebeodevzdání.
Do této jednoty se lze začlenit pouze přáním, které jí alespoň minimálně odpovídá. Žádné umělé implantáty tady nepomohou. Čipování je určeno tělu, ale Člověk v nás potřebuje samostatné, vědomé směřování ze sebe ven ke spoluúčasti, vzájemnosti, vnitřní blízkosti mezi námi, k lásce.
Dnes, kdy lidstvo konečně pocítilo, že tvoří jeden celek, znamená to pro něj pouta a „vře“ na ohni rozporů. Začíná nová éra jednoty, jak ji zamýšlela Příroda, naše matka. Její dílo, Člověk se dere do života, my ho však zanedbáváme vyhlížením jiných slibných prostředků.
Jsou to jen náhražky. Globální slepou uličku pouze na čas zakrývají a rozmazávají. Není daleko den, kdy skrze závoje iluzí nahmatáme neprorazitelnou zeď, kterou postavila sama evoluce. Konečně uznáme: abychom napravili svět, musíme začít u sebe.
A tehdy se všechno začne vracet na své místo.
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