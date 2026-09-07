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Jsou lidé méně šťastní než dříve?

Taková láska, jakou známe, z našeho světa mizí. Blíží se další etapa vývoje lidstva. Přitažlivost opadne a vzájemnost nepokvete, přestaneme nacházet naplnění ve vztazích a dříve zdánlivě nezbytných potěšeních.

U mladší generace tento proces už začínáme pozorovat.

Lidstvo si postupně uvědomí, že starý způsob života ztratil jakýkoli smysl. Co nás dříve naplňovalo a uspokojovalo – vyprázdnilo se. Tím se v každém člověku ozve hlubší otázka: Co nás doopravdy může naplnit? Přece nežijeme jenom chlebem.

Bude to doba velkého zklamání, ale zároveň velkého odhalení. Až selžou všechny dřívější zdroje potěšení, lidstvo začne hledat skutečný zdroj naplnění a z hlubin jeho touhy zazní společné volání: Jak máme dál žít? Co nás bez pochyb může uspokojit? Kde je samotný zdroj života?

To, co se děje nyní, je postupné odpojování od falešných a dočasných potěšení, abychom mohli objevit skutečný zdroj. Jako by se pro nás připravovala cesta vedoucí přímo k němu.

Existuje jen jeden zdroj, Stvořitel, tedy Vyšší síla lásky, odevzdávání a spojení. Tato síla nás stvořila a drží při životě. Každý člověk nakonec dojde k tomu, že Stvořitel je zdrojem života i všech našich tužeb, přání a jejich naplnění. Pocítíme, že ve skutečnosti nechceme nic jiného. Stvořitel se stane odpovědí na každou naši vnitřní touhu.

Vědomě či nevědomky, v průběhu celých dějin jsme ke Stvořiteli směřovali nepřetržitě. Dokonce i naše egoistické pokusy a snahy byly ve své podstatě hledáním naplnění, které existuje pouze ve Stvořiteli.

Toto poznání se blíží. Čekejme na ně, doufejme a připravujme se na ně, protože přijde dříve, než si myslíme.

Autor: Michael Laitman | pondělí 7.9.2026 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

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Michael Laitman

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Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
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