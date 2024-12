Jakou roli hraje vzdělávání při podpoře míru a předcházení konfliktům?

Jeden z mých studentů mi vyprávěl příběh o korejské ženě, která letěla ze Soulu do Kalifornie se svým čtyřměsíčním dítětem. Před letem rozdala všem pasažérům 200 malých balíčků.

V balíčcích byly špunty do uší, sladkosti a lístek:

„Ahoj, jmenuji se Junwoo, jsou mi čtyři měsíce a letím do Ameriky se svou mámou a babičkou. Toto je můj první let a možná budu plakat. Moje máma pro vás připravila bonbóny a špunty do uší. Prosím, použijte je, pokud kvůli mně bude příliš hlučno. Prosím, nezlobte se na mě. Omlouvám se a děkuji.“

Chlapec Junwoo se nakonec choval skvěle a většinu letu prospal.

Můžeme skutečně ocenit přístup této korejské matky. Hlavní otázkou však zůstává, zda lze takovou vlastnost v člověku rozvíjet, a pokud ano, mělo by se to dělat? Lze a mělo by, ale kde jsou učitelé, kteří mohou lidi takové vztahy k druhým naučit?

V širším měřítku skutečně rozvíjení takového přístupu závisí na vzdělání. Vyžaduje to naučit se posuzovat svět z perspektivy, jak neuvádět druhé do stavu neklidu, a nikoliv z perspektivy vlastního pocitu, jak druhé vyvést z rovnováhy. Druhá možnost je způsob, jakým jsme přirozeně nastaveni: že vše vnímáme zevnitř naší vrozené egoistické povahy, která kalkuluje především s vlastním prospěchem.

Pokud bychom tuto vlastnost v rámci vzdělávání posilovali v širším měřítku, viděli bychom mnohem méně problémů v našich životech. Ať už se jedná o rozvody na úrovni rodin, nebo o války na národní a mezinárodní úrovni, jejichž základem je nedostatek vzájemného porozumění. Pokud by bylo možné v širokém měřítku zavést vzdělávání zaměřené na hodnoty obohacující spojení, stali bychom se svědky toho, že bude ve světě méně rozvodů a válek.

Doufám, že se tak stane, ale vyžaduje to velmi významné investice zdrojů a peněz, zejména do lidí a jejich vzdělávání. Myslím si však, že směřujeme k situaci, kdy už nebude jiná možnost. Čím více se lidstvo rozvíjí, tím více trpí. Myslím si, že toto utrpení nás dovede ke kritickému bodu, kde budeme muset provést přesný výpočet, jak vystoupit z této dráhy zvyšující se bolesti. Zdá se, že se nyní nacházíme v přechodovém stavu, ve kterém by k takové zásadní změně mohlo dojít. Lidé potřebují dostat vzdělání zaměřené na hodnoty podporující spojení, aby cítili potřebu změnit sami sebe.