Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jaké jsou nejlepší triky, které používáte při výchově svých dětí?

Michael Laitman
Naším úkolem jako rodičů je předávat dětem životní moudrost. Jaké nástroje nám mohou pomoci zvládnout tento úkol co nejlépe?

V první řadě je důležité zvyknout si v přítomnosti dítěte co nejvíce mluvit. Měli bychom nahlas popisovat své myšlenky a vyjadřovat, nad čím právě přemýšlíme, když se setkáváme s různými situacemi. Dítě tak může pochopit naše dilemata, jaké okolnosti bereme v úvahu, na co si dáváme pozor, jaký máme postoj k různým situacím, proč se rozhodujeme jednat určitým způsobem a podobně. Je lepší, když nemluvíme přímo na dítě, jako bychom ho poučovali, ale spíše způsobem moudrého přítele, který neustále nahlas vyslovuje své myšlenky.

Například když si sedneme k jídlu, můžeme říct něco jako: „Tenhle pohár raději posunu dál od okraje stolu, aby nespadl a nerozbil se. A tahle vidlička má ostré hroty, takže bych s ní neměl mávat kolem sebe, protože bych mohl poškrábat sebe nebo někoho, kdo sedí vedle mě.“ Způsob, jakým mluvíme, bychom měli přizpůsobit věku a úrovni dítěte, tempu a jazyku, kterému rozumí. Zároveň bychom měli sledovat, zda nás vnímá.

Měli bychom mluvit při různých každodenních činnostech. Kromě toho bychom měli vyjadřovat své názory na to, co vidíme a slyšíme. Dítě se tak zapojuje do našeho uvažování a postupně si osvojuje náš přístup k životu. Často nás to ušetří nutnosti dávat mu příkazy typu „Udělej tohle a tamto nesmíš“ nebo stanovovat umělé hranice. Dítě samo začne chápat, co se vyplatí dělat a čemu je lepší se vyhnout. Tato schopnost rozlišovat mu pak může sloužit po celý život.

Když například jedeme autem se starším dítětem, můžeme vysvětlovat: „Brzy musíme odbočit doprava, takže teď zapínám směrovku. Kontroluji zpětné zrcátko, abych se ujistil, že za mnou nikdo není. Dívám se dopředu a vidím, že je cesta volná. Teď můžu bezpečně odbočit.“

Z širšího pohledu je naším úkolem vysvětlit dětem, že život má svá pravidla a omezení – na silnicích, ve společnosti i v celé přírodě. Také my dospělí podléháme určitým omezením a jsme povinni je dodržovat. Člověk si nemůže jednoduše dělat všechno, co ho napadne, aniž by bral v úvahu pravidla. Ti, kteří je porušují, za to nesou následky. Ti, kteří je dodržují, se vyhýbají problémům.

Další typickou situací je nakupování potravin s dítětem, které se natahuje po každé sladkosti, kterou uvidí. Jak bychom měli takovou situaci zvládnout? Můžeme mu koupit něco chutného a zdravého, co může jíst po celou dobu nákupu. Ještě důležitější však je, že ze samotného nakupování můžeme udělat fascinující zážitek plný nových poznatků.

Nahlas vysvětlujte, proč kupujete maso, ryby, vejce a sýr, jaké druhy existují a v čem se liší. Požádejte dítě o pomoc: „Teď musíme najít petrželovou nať. Je to zelenina s malými zelenými lístky. Běž ji prosím najít do oddělení zeleniny.“ Udělejte z dítěte svého partnera při hledání a výběru jednotlivých potravin. Kdykoli je to možné, vysvětlete mu, kde různé druhy ovoce a zeleniny rostou, jak prospívají našemu tělu a proč je důležité, aby je jedly děti i dospělí.

Popište suroviny potřebné k přípravě koláče, karbanátků, polévky nebo jakéhokoli jiného jídla, které má dítě rádo. Vysvětlete, kolik jednotlivé položky stojí, jak se potraviny váží, jak se vypočítává konečná cena, jak vzniká celková částka na účtence a jak se nákup balí. Vysvětlete také, proč se vyplatí připravit si nákupní seznam předem doma a jak se snažíte rozumně hospodařit s rodinným rozpočtem.

Tímto způsobem můžete proměnit nakupování potravin z boje o další sladkost v lekci zoologie, botaniky, výživy a rodinného hospodaření.

Velmi důležitý je také osobní příklad, který má na děti silný vliv. Představme si, že chceme malému dítěti pomoci osvojit si zdravé spánkové návyky. Můžeme přijít do jeho pokoje, lehnout si a říct: „Teď půjdu spát, protože mi to dodá sílu, abych se zítra ráno probudil plný energie a v dobré náladě. Chceš si se mnou zazpívat ukolébavku?“ Potom si lehneme, zazpíváme si a usneme. Po několika dnech možná zjistíme, že si dítě samo od sebe lehá do postele, zpívá si a usíná.

Někdy rodiče ve snaze přimět dítě, aby něco udělalo nebo s něčím přestalo, používají výhrůžky: „Jestli to neuděláš, nedostaneš… Jestli nepřestaneš, budeš potrestán…“ Metoda výhrůžek však může do určité míry fungovat pouze do té doby, dokud je dítě malé a závislé na rodičích. Jakmile trochu povyroste a začne být samostatnější, je velká pravděpodobnost, že nás jednoduše začne ignorovat.

Dítě, které neustále slýchá „Tohle nesmíš“ a setkává se s množstvím omezení a výhrůžek, nechápe, proč by mělo tato pravidla dodržovat ani jaký užitek mu přinášejí. V důsledku toho nedokáže rozumně vyhodnocovat situace, které kolem sebe vidí, analyzovat, co je pro něj lepší a co horší, ani si rozvíjet vlastní kritický úsudek a pohled na svět.

Samozřejmě existují nebezpečné situace, ve kterých budeme muset své děti omezit, někdy dokonce i fyzicky, abychom zajistili jejich bezpečnost a zdravý vývoj. Moudří rodiče se proto učí hledat zlatou střední cestu mezi přátelským přístupem a projevy lásky na jedné straně a uplatňováním autority a stanovováním hranic na straně druhé.

Autor: Michael Laitman | pátek 30.10.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 5x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Michael Laitman

Lze s námi manipulovat?

Lidé jsou zahlcováni dezinformacemi, vystavováni mediálním tlakům a k volbám pak odcházejí s pevně zakořeněnými názory. Ale čí názory jsou to ve skutečnosti? Názory nějakého bohatého magnáta?

27.10.2026 v 5:00 | Karma: 3,50 | Přečteno: 55x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Proč je dnes tak těžké najít lásku?

Co udělal věk počítačů a chytrých telefonů se schopností člověka spojovat se s druhými? A co nám z naší první lásky zůstává po celý život?

22.10.2026 v 5:00 | Karma: 5,67 | Přečteno: 64x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Co nám dává příběh o zahradě Eden?

Příběh z knihy Genesis znají někteří lidé už od dětství. Někdo v něm vidí legendu a jiný věří, že se stalo právě to, co příběh vypráví.

16.10.2026 v 5:00 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Co když všechny peníze světa náhle zmizí?

Zhroutí se celý po staletí budovaný finanční systém: banky, trhy, finanční instituce. Budou zpřetrhány obvyklé vazby a člověk, který zůstane bez prostředků k obživě, se nutně ponoří do naprostého chaosu.

12.10.2026 v 5:00 | Karma: 3,21 | Přečteno: 62x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Může se nenávist proměnit v lásku?

Zdá se to nemožné, přejít od nenávisti k lásce. Dnes nenávidět a zítra milovat? Nereálné. Sci-fi. Jenže my dnes odhalujeme až takové nedostatky našeho přirozeného jednání a vnímání, že k proměně nenávisti v lásku dojít může.

5.10.2026 v 6:00 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

Nové trolejbusy, školka i pomoc pečujícím. Pardubický kraj se mění před očima

Trolejbusy v Pardubicích
30. října 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Pardubickými ulicemi jezdí nové klimatizované trolejbusy, které zvládnou část trasy i bez...

Děčín vyměnil autobusy za elektrobusy. Co dál se mění v Ústeckém kraji?

Nové elektrobusy v Děčíně
30. října 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Ve spolupráci Děčín vypravil do ulic 21 nových elektrobusů, které přinášejí tišší a pohodlnější cestování bez...

Za hvězdami je víc než pódium. Prague Music Week ukáže zákulisí hudebního světa

Kristýna Čechovská
30. října 2026

Prague Music Week (PMW) už počtvrté přivítá během několika dní hudební profesionály, nadšence i...

U Šternberka na Olomoucku srazil vlak člověka, provoz na trati je přerušen

ilustrační snímek
29. října 2026  22:40,  aktualizováno  22:40

U Šternberka na Olomoucku srazil dnes večer osobní vlak člověka. Provoz na tratí mezi Olomoucí a...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Michael Laitman

  • Počet článků 754
  • Celková karma 4,89
  • Průměrná čtenost 342x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.