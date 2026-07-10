Jak zlomit šifru svého osudu?
Ale opravdu je průběh našeho života předurčený? Jako natočený film? Nebo to můžeme nějak změnit?
Program přírody a svoboda volby
Podle kabaly je scénář našeho života hotov už před narozením, ale teprve člověk sám určuje jeho podobu. Na rozdíl od neživé hmoty, rostlin a zvířat, kterým osud bezpodmínečně vládne, člověku byla dána svobodná vůle.
Všechno, co náleží přírodě, se vyvíjí. Takový je program. Jen člověk dostal výjimku, má ve svých rukách volbu osudu. Pokud ji nevyužije, dál jako zvíře bude podléhat od počátku pevně daným přírodním instinktům a svobodný krok neudělá nalevo ani napravo.
Člověk je biologický automat
A v takovém případě se řídí pouze svými pudy a ze sebe nic nového nedává.
Kdybychom dokonale poznali všechny nástroje pro život člověka, jako psychologii, fyziologii i osobní vlastnosti, mohli bychom svá rozhodnutí a reakce pro každou životní situaci vypočítat předem.
Jinými slovy, člověk je vlastně stroj, jehož instinkty jsou předem známé. Mluvíme-li tedy o změnách v jeho životě, musíme brát jako určující nikoliv jeho samotného, ale působení vnějších sil na něho.
Pouze na vnějších silách závisí, co se mu přihodí. Sám člověk neovlivňuje nic. 99,99% lidí takto žije. Neurčují svůj osud.
Vystoupení z matrice předurčenosti
Člověk ale přece jen dostává možnost převzít kontrolu nad svým životem. Nemusí žít podle svých instinktů, podle svého egoismu. Může jednat proti nim, může se nad ně pozvednout. Může přejít k úplně jinému chování a vystoupit ze strojové předurčenosti dané přírodou.
Je to velmi náročné, ale možné. Není to věc lidského úsilí. Jde o zvláštní sílu, která je v nás. Kabala ji nazývá „Světlo, které navrací ke zdroji“. Tato síla začíná působit v souladu s naším upřímným přáním pozvednout se nad svoji přirozenost. Bez toho zůstáváme roboty s vloženým programem.
Hlavní zákon egoismu
Maximum potěšení s minimem námahy. To je vzorec pro celé naše chování. V podstatě egoistický vzorec. Jednáním podle něj uspokojujeme pouze vlastní potřeby, které se možná občas shodují s potřebami společnosti. Nepočítáme s potřebami ostatních a pro ty svoje jsme ochotni je prostě překročit.
Nový program pro život
Pokud však probudíme onu zvláštní sílu, povede nás jiným směrem – ke spojení, odevzdávání a lásce. To je rozhodně nad naši sebelásku.
Působením Světla doplníme své osobní vlastnosti a přejdeme na nový životní program. Nedáme se dál unášet pouhými instinkty, které člověka unášejí od narození až po smrt. Tento proces začneme sami ovládat. Osud přestane být neznámou a nezvladatelnou silou. A propříště my určíme průběh našeho života.
Michael Laitman
Osamělost uprostřed davu: proč se před sebou skrýváme
Kdysi se lidé po práci vraceli domů a trávili čas se svými blízkými. Společně večeřeli, povídali si a hráli si s dětmi. Byly to vzácné chvíle radosti, klidu a pocitu skutečného domova. Doba se však změnila – a spolu s ní i lidé.
Michael Laitman
Ženská moudrost aneb kdy je třeba dát si pauzu
Je nespočet důvodů k rodinným neshodám a teď k nim přibyl další: politika! Z veřejného prostoru vtrhla až do rodiny a začala ji trhat na kusy.
Michael Laitman
Jako veverka v kole aneb honba bez konce?
Všichni známe strach. Od narození až do konce nás provází. Známe strach na mnoho způsobů a učíme se s ním vypořádat. Poslední dobou napříč společností sílí strach ze ztráty práce – děsivá vyhlídka v našich zmatených časech.
Michael Laitman
Kam je ve skutečnosti napojen náš mozek
Opici, která „silou myšlenky“ hrála počítačové hry, představila světu společnost Elona Muska Neuralink.
Michael Laitman
Láska z ptačí perspektivy
Nejpevnější je láskyplné pouto mezi mužem a ženou. Všichni o tom sníme: být milováni, cítit objetí ze všech stran, koupat se v moři lásky.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, příčina vzniku zůstává neznámá
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a...
Dobříčanský zámek chtěl statusu kulturní památky zbavit majitel, úředníci to zamítli
Je v havarijním stavu, přesto má ale zámek v Dobříčanech na Lounsku stále velkou kulturní hodnotu a...
Českolipské muzeum představuje výstavu Člověk a kámen
Chcete poznat geologickou minulost Českolipska, ale i krásu kamene, historii těžby a řemeslnou...
Šikmý kostel svítí novotou, po opravě za miliony odhalil své historické barvy
Obnova šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u konce. Památka po opravě...
Pronájem bytu 1+kk, 20 m2, Nové Sedlo, ul. Sadová
Sadová, Nové Sedlo, okres Sokolov
14 000 Kč/měsíc
- Počet článků 727
- Celková karma 4,44
- Průměrná čtenost 351x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.