Jak za jeden rok změnit svět
Každé století je železným stoletím …“
Básník Alexandr Kušner to vystihl dokonale. Přesto je naše století jiné.
Jiné století
Ještě před padesáti lety náš život vypadal jinak než dnes. Mladému člověku bylo už při vstupu do života určeno získat povolání, najít zaměstnání, oženit se, postavit dům, mít děti a vychovat je tak, aby se dokázali postavit na vlastní nohy. A děti je opravdu následovaly: pracovaly, zakládaly rodiny, z rodičů dělaly prarodiče…
Z generace na generaci to bylo stejné. Proč? Ale jděte. Takový je přece řád světa.
Až najednou… Ta samozřejmost zmizela: stabilní práce?, rodina?, děti? A k čemu tak živočišný přístup k životu? My lidé máme být nad tím vším!
Takové myšlenky nepřišly náhodou. Koncem dvacátého století, přesněji v roce 1995 (jak napsal velký kabalista Baal HaSulam), nastal zlom. Lidský egoismus postoupil na novou úroveň, změnil přístup k životu. Rodina a děti přestaly být povinností.
Člověk chtěl žít tak, jak mu to vyhovuje. Žádné sebeomezování rodinnými vztahy, žádné sepjetí s národem nebo státem.
Vztahy se zbavovaly jakýchkoliv závazků, vznikala manželství osob stejného pohlaví, objevily se legalizované drogy… Ukázalo se, že lidstvo ve svém vývoji vstupuje do nové etapy, jen zadání nebylo jasné.
Ano, uvědomili jsme si růst svého ega, pro které se stalo nedůležitým, jak nás vidí druzí, žádná hanba: „Ano, to jsem já, tady mě máte. Nelíbí se moje jednání? Váš problém!“
Nikdo za nic se nestydí a všechno se smí.
Vypadá to děsivě: s postojem, kdy nikdo nebere ohled na nikoho, přece můžeme zničit sami sebe. A předtím ještě projít klimatickými katastrofami způsobenými drancováním nitra planety, zažít naprostý rozpad rodiny, nemoci, epidemie a hlad. Otevřete-li Tóru, najdete v ní popis událostí, ano, je to deset ran egyptských.
Podívejme se ale i z druhé strany: abychom našli vůli začít cokoliv měnit k lepšímu, musíme se nejprve zděsit nad současným stavem. Vždyť všechno zlo vychází z lidské přirozenosti, z egoismu. Poznání zla v nás je nutné, abychom se sebrali k nápravě.
Poslední generace
Baal HaSulam nazval tuto dobu poslední generací, poslední generací lidí žijících v egoismu. Tady je důvod k současnému odhalení vědy kabaly, aby jejími metodami lidé byli vytaženi do duchovního světa.
Ať chceme nebo ne, svět musíme změnit a vybudovat ho jinak, v základech s jinými, duchovními hodnotami. Odtud teprve uvidíme a pochopíme, jak náš svět vystavět také na materiální úrovni.
Uvidíme a posoudíme, zdali opravdu potřebujeme tisíce zbytnělých organizací a institucí, nejrůznější pojišťovny a investiční společnosti a tak dál a podobně. Výsledkem bude potřeba dávat jen tam, kde je to skutečně nezbytné: každému všechno potřebné a v dobré kvalitě, ale ne nad rámec patřičnosti pro normální život.
Nejde však o násilné odebírání přebytků, protože všechno zbytečné postupně odpadne samo. A ani v tom to není - co vyhodit, co spálit. Ale! My se prostě máme zabývat tím, co je důležité. Ostatní zmizí jako zbytečnosti, protože v tom přestaneme vidět nutnou součást života.
Budovat svoji budoucnost je třeba už teď. Odkladem, čekáním ztratíme čas potřebný pro bezbolestný přechod do nového světa.
Je třeba spustit a rozvinout osvětu, širokou vysvětlující kampaní se začít posouvat kupředu. Za rok náš svět jednoduše nepoznáme. Však uvidíte.
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