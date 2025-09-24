Jak vytvořit doma klidnou a pozitivní atmosféru

Faktor, který ovlivňuje naše zdraví a štěstí více než cokoli jiného, jsou pozitivní vztahy. Je potěšující, že po 75 letech souvislého výzkumu na Harvardově univerzitě je toto nyní i vědecky potvrzeno.

Méně povzbudivé je, že vztahy mezi lidmi se zdají být čím dál méně pozitivní – na sociálních sítích, které měly spojovat a ne rozdělovat, v médiích, jejichž smyslem bylo sbližovat a ne odcizovat, a dokonce i doma – s partnery a dětmi. Některé oblasti našich životů se tak stávají obtížnými, plnými napětí a tření. Co tedy můžeme udělat, abychom přinesli klidnou a pozitivní atmosféru? Zde je několik rad, jak si vytvořit pravidla, která nám pomohou žít zdravější a šťastnější život.

Především bychom si měli stanovit cíl – že chceme vytvořit pozitivní prostředí pro sebe i své blízké, prostředí naplněné pozitivní atmosférou a vztahy. Neměli bychom čekat, až se druzí začnou k nám chovat lépe. Začít bychom měli u sebe. Malá gesta, jako pár laskavých slov nebo vřelý úsměv, mohou vytvořit pozitivní spojení a zjemnit atmosféru všude tam, kde je použijeme. Každý ocení vlídnost a povzbuzení.

Můžeme si například na vchodové dveře vyvěsit cedulku: „Vstup jen s úsměvem.“ A s rodinou se dohodnout, že nezáleží na tom, co se děje venku; uvnitř domu se chceme chovat jinak. Chceme vytvořit jakýsi nezávislý prostor, který funguje podle pravidel, jež si společně určujeme. Například: od chvíle, kdy vstoupíme do domu, se nehádáme. Kdo uvidí na dveřích nápis „Vstup jen s úsměvem“, vzpomene si, že stres a napětí z celého dne má nechat venku, jako když si svléká kabát. Do svého domu vstupujeme jen s úsměvem a s dobrým přístupem k ostatním – jako by vše bylo v pořádku.

Po dohodě o takovém pravidlu si můžeme i symbolicky „podepsat smlouvu“. Také si můžeme vyhradit čas na řešení problémů a hledání společných řešení v klidné a pozitivní atmosféře. Vylévání frustrace křikem nic neřeší. Možná se po něm cítíme vyčerpaní, a proto máme dojem, že se nám ulevilo, ale ve skutečnosti jen zatlačíme nevyřešené problémy hlouběji do sebe – a ty se pak mohou vrátit s ještě větší silou.

Takové společné kroky přinesou do rodiny nový duch. Děti, které se doma učí usmívat na ostatní a chovat se laskavě, si tím budují ochranu, která je bude provázet všude v životě. Zlepší se jejich pocit bezpečí a sebejistoty, a lidé si jich budou vážit – ve škole, na univerzitě, v práci. Dnešní doba totiž příliš mnoho laskavých lidí nezná. Takové děti pak dokážou vést, organizovat, řídit i inspirovat. A není nic důležitějšího, co jim můžeme předat, aby se jim v životě dařilo.

Z pohledu celé společnosti by stálo za to vyhlásit celonárodní kampaň na podporu pozitivních vztahů a věnovat jí významné prostředky. Nejde o žádnou utopii – pozitivní vztahy jsou pro naše životy životně důležité, zvláště tváří v tvář negativním jevům, které se každý den objevují. Viděli jsme, jak silně na nás zapůsobily protikuřácké kampaně, které vzdělaly miliony lidí s myšlenkou „kouření škodí zdraví“. Stejně tak je třeba vzdělávat veřejnost o potřebě a výhodách pozitivních vztahů. Musíme se naučit bránit negativním vztahům, protože právě ony jsou skutečným nepřítelem, který nás oslabuje zevnitř.

Společně určitě dokážeme vybudovat pozitivní prostředí a odměnou nám budou zdravé, bezpečné a šťastné životy.

Autor: Michael Laitman | středa 24.9.2025 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Michael Laitman

  • Počet článků 685
  • Celková karma 7,17
  • Průměrná čtenost 367x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

