Jak vrátit ukradenou budoucnost
Dívali jsme se s nadějí vzhůru, ale zbyl jen sestup do budoucnosti.
Dokládají to průzkumy nového tisíciletí: lidé různého věku nenacházejí v budoucnosti nic pozitivního. Rodiče neskrývají, že kvalita života jejich dětí vlastně už teď je horší než dřív a bude se dál zhoršovat. A samotné děti přestože nemají skutečné srovnání, neláká život, který jsme jim přisoudili. Spolu s dospíváním objevují jeho nejistotu a bídu.
Mezi výrazné příklady patří mezinárodní výzkum dotazovaných ve věku 16 – 25 let. Ukázal vážný dopad klimatické krize jako velké psychologické zátěže pro obrovské množství mladých lidí po celém světě. Panují mezi nimi velké obavy z klimatických změn a dnes už chronický strach z ekologické katastrofy.
Mladí lidé se cítí být zrazeni, zbaveni budoucnosti, odsouzeni a opuštěni vládami a dospělými vůbec.
Je otázkou, proč by se o počasí na planetě měli zajímat teenageři anebo ti, kdo jimi byli ještě včera? Jednoduchá odpověď: tento problém pro ně rozhodně není abstraktní ani globální, ale velmi konkrétní a osobní. Na rozdíl od svých „předků“ projevují praktičnost a předvídavost. A beznaděj.
Proti systému
Člověk na svět nepřichází z vlastní vůle a navíc se od počátku ocitá v podmínkách, které slibují utrpení. Nejde o hlad nebo chudobu, ale o hrozby, které nad ním visí bez perspektivy změn k lepšímu. A bude to jen horší znovu a znovu v zemích, v národech celého světa.
Takové je vnímání dnešních mladých lidí. Nejsou rozmazlení ani dětinští, ale vnitřně nás přerostli a naše měřítka úspěchu je neuspokojí. Řadou krizí v ekonomice, ve zdravotnictví a v společnosti bylo nalomeno jejich přirozené dospívání, nevratné změny životního prostředí tento proces urychlily.
Současný život oplývá prudkými výkyvy, skáče nahoru a dolů, ale celková převaha sesuvu se už nedá popřít. Dospělí, vážení lidé tu varují před pohromami, vyhlašují reformy, nové kurzy, podepisují mezinárodní dohody… A mladí jim nevěří. Vidí jejich lži, hrabivost a pokrytectví. Vnímají, že skutečná řešení neexistují.
Nedokážeme nic zastavit. Zanořeni v hledání osobního prospěchu, posedlí představou převahy nad ostatními nezmůžeme nic. Globální problémy vnímáme hluboce lokálně a svůj druh nazýváme „člověk rozumný“, přitom stav planety a lidstva, celá naše domýšlivost působí žalostně. Tak nežijí rozumné bytosti a nepřivedli by věci až sem. Rozumné bytosti vidí celkový obraz, chápou přírodu a uvádějí se do souladu s jejími zákony.
My však o žádný soulad nestojíme. Máme éru globalizace a nejsme připraveni přijmout fakt, že teď všechno závisí na správném spojení a narovnání celého systému. Vůbec nám nedochází, že jsme součástí jednotného, neoddělitelného celku a pokusy o jeho ovládnutí škodí všem.
Kolik ještě neštěstí je mezi námi a okamžikem pochopení pravdy: my nepotřebujeme boj, ale pevné vnitřní spojení, přiblížení a povznesení se nad rozpory. To je jediné řešení systémové krize kterékoliv oblasti, ať jde o klima nebo geopolitiku. Globální systém potřebuje na prvním místě správné, pozitivní vztahy mezi lidmi.
Jsme určeni být korunou přírody, na které závisí všechny ostatní úrovně. Všechno propojeno člověkem. Ten musí konečně dorůst svému určení a zaujmout své skutečné postavení mírotvorce, ručitele souhlasu a rovnováhy všech částí. Pak teprve dokážeme správně posoudit problémy, které před námi stojí a dokážeme najít jejich jediné správné řešení. Jednoduše řečeno, v nás každý problém začíná a mezi námi se řeší.
Mladá generace si to všechno neumí uvědomit a vyjádřit, ale cítí to, dokonce lépe než rodiče. Proto jsou mladí k našim „hodnotám“ rezervovaní. Netíhnou k tomu, aby dřeli pro konzumní pyramidu. Nevidí smysl ve vstupu do manželství, nestojí o rodičovství. Raději žít pro sebe bez zbytečných starostí, a zemřít…
Je to pragmatické. A nerozumné. Jako pečeť přežité epochy takto hubíme nové výhonky, novou generaci.
Zrádci
Ještě nikdy jsme nebyli tak bezmocní. Doposud i v dobách největších útrap, epidemií a válek, sociálních otřesů, paprsek naděje nám vždy svítil na cestu. Lidé věděli, že zlé pomine a život bude pokračovat. Jejich děti, vnoučata a další potomci ještě dostanou šanci. Nám ale na cestu nesvítí nic. Ano, budoucnost máme, ale neláká, nepřitahuje, neslibuje vzestup, ale naopak zneklidňuje a děsí.
A v globálních podmínkách je to přirozené. Vždyť každá válka může být tou poslední a každý ekonomický pokles může uvrhnout celý svět do temného světa špičkových technologií a lidského úpadku. Z každé epidemie se může stát pandemie a každá přírodní pohroma nás může přivést do zkázy.
Tady končí strašidelné historky a nastupuje realita naší doby. Sny a touhy mladých lidí minulého století vystřídaly úzkosti vzájemně propojeného a vzájemně závislého světa, který ztrácí poslední orientační body.
A čím tedy mladé potěšíme? Všeobecnou legalizací lehkých drog? Všeobecným přechodem na „zelenou“ energii? Všeobecným bojem se zbytky tradičního způsobu života? Všeobecným stíráním rozdílů namísto skutečné rovnosti? Nekonečným bojem s nepřáteli, kteří brání našemu dobrému životu? Ale to všechno přece nakonec jen podtrhuje naši naprostou neschopnost přijmout výzvy budoucnosti.
Nová generace, vnitřně zralejší a moudřejší než my postupně ztrácí víru v základy dřívějšího vnímání světa. Nedostatek zkušeností, našich zkušeností, se tady stává výhodou mladých, nikoliv jejich nedostatkem. Ne, oni to nejsou revolucionáři ani pošetilí rebelové. Naopak, střízlivě sledují naše šílenství a jenom nevědí, kam před ním utéct.
Nemají žádné ideály: všechno je použité, obnošené a prodřené až na kůži. Ať se vydáš kamkoliv, všude samá dogmata, bariéry, limity, pokrytectví, spousta let nucené práce pro status a jeho cetky. Práce bez skutečného cíle opravdového potěšení.
V takové situaci se nabízí dětinsky upadnout do nějakého fanatismu s úkoly za vlasy přitaženými, zato srozumitelnými, kvůli kterým lze položit život i zemřít… Nebo pomalu klesnout až na dno, neplýtvat silami…
Všechno jsme jim ukradli: minulost, přítomnost a budoucnost na prvním místě. Promrhali jsme potenciál celé planety. Kvůli okamžitým požitkům točíme obrovské rozpočty, miliardy a biliony protékají systémem a neznámo kde mizí, zakrývají zákulisí demokracie.
A mladé posíláme studovat na vysokých školách, aby potom ještě dlouhá léta studium spláceli a v soukolí konzumu v pozdní zralosti začali obohacovat zdravotnický systém. Byt, domek, vila, auto, penze… Nesmyslná vyhlídka.
Pro život lidé potřebují něco víc, něco povznášejícího a nepomíjivého. V naší době se vyhýbáme slovům o štěstí, ale ano, člověk štěstí potřebuje. Skutečné, nefalšované a nehasnoucí štěstí jako jiskru věčnosti osvětlující život a dávající mu směr a spojení s jinými jiskrami. Ať to zní jakkoliv nadneseně, je to naše společná, naléhavá nutnost. Bez toho člověk není člověkem.
Tak. Právě tohle ve skutečnosti mladá generace potřebuje, co jí převelice chybí. Zbavena jednoduchých pravd, nedokáže ocenit důležitost vzájemné vazby, přiblížení, vzájemného porozumění a povznesení, které jsou základem, od kterého vede cesta vzhůru k jednomu společnému štěstí pro všechny.
Jací jsme to dinosauři! Místo, abychom dětem vysvětlovali a pomáhali jim vydat se touto cestou, my je povýšeně odsuzujeme k tomu, aby pykali za naše hříchy. I kdyby naše děti vymyslely cokoliv, vynalezly cokoliv, bez opravdových vnitřních změn, bez skutečně lidských vztahů jim nebude líp. Ať tedy bloudí v temnotách hasnoucího dne bez naděje na záblesk úsvitu…
Ať už to někdy pochopí nebo ne, stejně my jsme zrádci.
Michael Laitman
Má mnoho lidí pocit, že nežijí naplno, ale jen existují?
Život není víc než okamžik. Přemýšlíme o něm jako o cestě táhnoucí se roky a desetiletími, ale ve skutečnosti všechno co máme je pouhé „tady a teď“.
Michael Laitman
Co je pro náš rozvoj přínosnější – pochvala, nebo kritika?
Sebe náprava je jedním z nejdůležitějších úkolů v životě člověka. Na svět přicházíme ne jen tak pobýt, získat něco nebo sbírat zkušenosti.
Michael Laitman
Jak zlomit šifru svého osudu?
Lidským životem projde mnoho událostí. Některé vnímáme jako náhodu, jiné ale jako by přichystala jiná, neznámá síla. Nevíme, odkud přichází a nerozumíme jí. Říkáme jí Osud a tomu jak známo, neunikneš.
Michael Laitman
Osamělost uprostřed davu: proč se před sebou skrýváme
Kdysi se lidé po práci vraceli domů a trávili čas se svými blízkými. Společně večeřeli, povídali si a hráli si s dětmi. Byly to vzácné chvíle radosti, klidu a pocitu skutečného domova. Doba se však změnila – a spolu s ní i lidé.
Michael Laitman
Ženská moudrost aneb kdy je třeba dát si pauzu
Je nespočet důvodů k rodinným neshodám a teď k nim přibyl další: politika! Z veřejného prostoru vtrhla až do rodiny a začala ji trhat na kusy.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
Lounský park, kde vyvěrá minerální pramen Luna, prošel velkou proměnou
Parčík v Lounech, v němž vyvěrá minerální pramen Luna, prošel revitalizací, jejímž cílem bylo...
Buďme kámoši. Nový projekt usnadňuje seznamování dospělých, není to prý věda
Najít si přátele může být hlavně v dospělém věku pořádný oříšek. Jakmile totiž člověk opustí školní...
Desetihektarové arboretum je k mání za 35 milionů. Štramberk řeší případný nákup
Atmosféru ve Štramberku na Novojičínsku notně rozvířil inzerát nabízející k prodeji tamní zhruba...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Prodej stavebního pozemku 1395 m2 Stračov
Stračov - Klenice, okres Hradec Králové
3 100 000 Kč
- Počet článků 730
- Celková karma 4,30
- Průměrná čtenost 350x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.