Jak si zasloužit lásku

Láska je přirozený cit, ale vyžaduje zvláštní přístup. Vědci tvrdí, že konflikty, které vznikají v párech – vznikají kvůli nedorozumění.

Když chci slyšet hezká, milá slova a partner chce vyžehlenou košili nebo si povídat, tak prostě vzniká konflikt, nerozumíme jeden druhému. To znamená, že konflikty vznikají právě kvůli nedorozumění.

Záleží na člověku, ke kterému se obracím, se kterým jednám. Nemůžu dát dítěti vyžehlené pleny a zasloužit si tím jeho lásku. Tomu by nerozumělo. Nestačí ani chutné a dobré jídlo. Potřebuje zvláštní teplo, zvláštní zacházení, jistotu a tak dále.

Pokud přistupuji ke zvířeti, musím s ním zacházet přiměřeně jeho úrovni. Aby cítilo, že se na mě může spolehnout, že jsem jeho pán, že ho chráním a tak dále. Krmím ho, napájím, starám se o něj. Takže kromě toho jsem také jeho starší kamarád a přítel. Pokud se mluví o lásce mezi muži, kteří jsou kamarádi, pak je to především podpora, vzájemné porozumění.

Je to přátelská láska?

Samozřejmě, že ano. Ale mezi mužem a ženou do hry vstupuje všechno: to, co se líbí muži, i to, co se líbí ženě. A každému se líbí něco jiného. Ale když chápou, co má rád ten druhý, tak se mohou naladit tak, že se těší i z věcí, které by je samotné nikdy nenapadly, ale těší se z nich kvůli tomu druhému.

Pro ženu jsou to dárky, projevy lásky, náklonnosti atd. A pro muže – to podle mého názoru je především péče o něho, jeho jídlo – „cesta k srdci muže vede přes jeho žaludek“. To je vlastně pravda, protože muži jsou, co se týče komunikace a zejména lásky, primitivnější než ženy. Když se k němu žena v něčem chová jako jeho matka – pokud mu žena může nějakým způsobem připomínat jeho matku, už je jako malé káčátko, které následuje kachnu, a jde za ní.

Vidíme, že v průběhu let se vztah v párech vyvíjí. Nejdříve mají romantické období, které se pak transformuje v komplikovanější vztahy a po nějaké době, když uplynou určitá léta, najednou se ukáže, že si nerozumějí, že nerozuměli jeden druhému celé ty roky.

To se v zásadě dá vypěstovat výchovou. Ale pokud výchova chybí, nebo pokud jsou páry ještě mladé, nemají žádné zkušenosti, neumějí vztah opatrovat, neumějí odpouštět, dělat kompromisy, spíše ty vnitřní, o kterých ani nemluví, ani nic neprobírají – pak je to samozřejmě velmi obtížné.

Ale naučit se to je třeba. Jedná se vlastně o kolektiv! Muž a žena, nebo v jakékoliv jiné kombinaci: muž, žena, dítě, dva muži, dvě ženy – nezáleží na tom, o jakou kombinaci jde. Několik lidí je kolektiv a ten vyžaduje úplně jiný přístup než jednotlivec. A tady je zapotřebí se vzdělávat.

Není to snadné. Vidíme, že takovou vzdělávací činnost nevykonáváme. V současnosti se ve škole učí o sexu, ale neučí se o tom, jak se chovat k druhému člověku jako k lidské bytosti, a nikoliv jako k objektu sexuálního nasycení. Nakolik je to jednostranné, hrubé, živočišné. To znamená, že taková výuka vůbec neexistuje.