Jak sebepoznání ovlivňuje romantické vztahy
Bez tohoto vnitřního vhledu se snadno ztratíme nejen sami v sobě, ale i v dynamice vztahu s druhým člověkem.
Základní silou, která nás žene životem, je ego – tedy touha po potěšení. Každý z nás si přirozeně přeje cítit se dobře. To, co nás navzájem odlišuje, není samotná touha po naplnění, ale její konkrétní podoby – co přesně chceme, kdy, a jak silně po tom toužíme.
Lidé se od ostatních bytostí v přírodě liší svou schopností vytvářet stále nové formy potěšení. Tím pádem se neustále vyvíjíme. Naše touhy se proměňují, ego se rozrůstá, a s tím roste i naše potřeba hledat nové způsoby, jak ho uspokojit. To je motor našeho osobního vývoje.
V čase však dochází k zásadním proměnám. To, co jsme chtěli před pěti lety, už dnes nemusí mít stejnou hodnotu. Naše touhy se přeskupují, nahrazují, mění svou intenzitu i směr. A totéž se děje i s naším partnerem. Pokud si toho nejsme vědomi, může se stát, že se v průběhu vztahu rozejdeme každý jiným směrem – jeden touží růst v jedné oblasti, druhý v úplně jiné. A právě zde často vzniká napětí, nedorozumění a odcizení.
V realitě partnerského života tedy často narážíme na fakt, že naše vnitřní světy se vyvíjejí rozdílně. A pokud tomu nerozumíme, máme tendenci obviňovat sebe nebo partnera, místo abychom si přiznali jednoduchou pravdu: každý z nás má svou vlastní cestu růstu.
Co tedy můžeme dělat?
Jedním z klíčových řešení je vědomé rozlišení dvou oblastí ve vztahu:
Oblast spojení – zde se můžeme sjednotit, doplňovat a tvořit společný svět. Jde o to, co nás spojuje, co si přejeme sdílet, kde jsme si navzájem oporou.
Oblast individuálního rozvoje – zde si každý z partnerů ponechává svobodu jít svou vlastní cestou, rozvíjet se podle vlastního vnitřního volání, aniž by to ohrožovalo vztah.
Takové uspořádání vyžaduje otevřenost, upřímnost a především sebepoznání. Když totiž rozumíme sami sobě, mnohem lépe rozumíme i druhému. Přestáváme chtít partnera měnit k obrazu svému a místo toho hledáme rovnováhu mezi „já“ a „my“.
Sebepoznání tedy není jen osobní výzvou – je to základní kámen každého skutečně vědomého, zdravého a láskyplného vztahu.
Michael Laitman
- Počet článků 678
- Celková karma 6,67
- Průměrná čtenost 370x
