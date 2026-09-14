Jak se naučit řídit svůj čas
Nejprve si ujasněme výraz „co nejefektivněji“. Dejme tomu, že svůj život chci věnovat uspokojení základních tužeb po jídle, sexu, rodině, bohatství, slávě a poznání. Tyto touhy jsou vlastní každému člověku a v různých kombinacích nám dávají vzájemnou odlišnost.
Tyto kombinace určují naše životní cíle, ty se však časem mohou měnit podle toho, nakolik jsme závislí na svém okolí a jeho preferencích. Silný vliv okolí ve mně může probudit touhu po vědě, moci nebo penězích až do té míry, že původní priority, jídlo, sex a rodina mi zůstanou jen k dosažení slávy nebo moci. Může to však být i naopak.
Na společnosti závisí, jak člověk realizuje sám sebe, ale velmi důležité jsou zároveň i přirozené sklony k určité, jemu vlastní oblasti.
A právě tady probíhá neustálý boj mezi jednotlivcem a společností. Člověk se chce realizovat prostřednictvím společnosti, zatímco společnost, pokud je to možné, chce potlačit jeho osobitost a využít ho pro své vlastní dobro bez ohledu na jeho přání.
Jednotlivci sami o sobě totiž pro společnost nemají žádnou hodnotu, kromě toho, nakolik se do ní začleňují.
Jestli tedy chci sám řídit svůj čas, musím být skutečně rozvinutou osobností vnitřně i společensky. Právě ve spojení těchto dvou oblastí nebo na jeho hranici najdu pro sebe optimální realizaci.
Musím vycítit, jaký je cíl společnosti, oč usiluje, a porovnat to se svým vlastním směřováním a přirozenými sklony: jaký by byl můj cíl, kdybych mohl celý svět změnit ve svůj prospěch, a jak mohu své okolí využít k seberealizaci. Teprve potom lze říci, že začínám řídit svůj čas a využívat ho co nejefektivněji.
Povznést se nad čas
Na konci života mnoho lidí zjistí, že cíle, které si kdy stanovili, byly nesprávné. Honili se za požitky, co jim unikaly, aby nakonec zůstali „u prázdného hrnce“ a teď už jim nezbývá než litovat promarněného života. Také začínají objevovat, co dříve přehlíželi, že existují i vyšší, nepomíjivé a jak se říká, nadčasové hodnoty. A právě ony – láska a odevzdávání, nikoliv přijímání, mohly jejich život učinit úplně jiným. Oni však nedokázali svůj čas správně využít a teď už ho zbývá tak málo…
Proto je nezbytné už od mládí lidi učit, jak správně stanovovat cíle ve svém životě a správně využívat čas k jejich dosažení. Pak se jim otevře možnost povznést se na úroveň existence nad časem, který nám byl dán právě k tomu, abychom se nad něj povznesli. Co to znamená?
Především je třeba pochopit, že čas je pouhý pocit v našem těle a mimo něj neexistuje. Jde o velmi subjektivní, vnitřní vnímání člověka. V čase funguje náš organismus. Měříme jej frekvencí dechu, srdečním tepem, rychlostí metabolismu, tedy podle života našeho těla.
Pokud se však od něj odpoutám, mohu se povznést k jiné časové ose. Už to nebude čas, ale sled činností, které jsem schopen vykonávat. A to na čase vůbec nezávisí.
Je to představa náročná, ale takové měření existuje. Přece Einstein nám řekl, že čas je relativní: lze ho roztáhnout nebo stlačit, dokonce i úplně zastavit. A když získáme další systém vnímání, založený na činech odevzdávání a přijímání, pak na vstupech a výstupech tohoto systému začneme pociťovat zcela jiný život, mimo čas a prostor.
Nová matrice vnímání
Náš svět se dělí na čtyři úrovně: neživou, rostlinnou, živočišnou přírodu a lidskou úroveň — tu nikoliv v jejím materiálním projevu, ale v duchovní oblasti. Čím se tedy od zvířat lišíme? Z fyziologického hlediska patříme do stejného živočišného světa. Lišíme se svou vnitřní podstatou a vnitřním rozvojem.
Proto musíme vystoupit za hranice času, pohybu a prostoru, které náleží těmto třem úrovním — neživé, rostlinné a živočišné — a začít život na stupni Člověk. Zatím ještě tohoto stupně nedosahujeme, ale čeká na nás.
Potěšení přijímané na tomto stupni nezávisí na čase a není omezeno prostorem, protože je určeno pouze upřímnými vztahy mezi lidmi a láskou k bližním. Ty dávají člověku opravdové potěšení a naplňují ho a pozvedají nad živočišnou úroveň k pocitu věčného života.
Tento stupeň se nenachází v našem světě. Teprve jej musíme rozpoznat, vytvořit a žít v něm. Není totiž spojen s naším tělem, ale s novou matricí vnímání, s novým vědomím.
Chceme-li se tedy naučit řídit svůj čas, musíme se nad něj povznést k realizaci své duchovní úrovně, ke stupni Člověk, tedy k odevzdávání a lásce.
Michael Laitman
Jsou lidé méně šťastní než dříve?
Taková láska, jakou známe, z našeho světa mizí. Blíží se další etapa vývoje lidstva. Přitažlivost opadne a vzájemnost nepokvete, přestaneme nacházet naplnění ve vztazích a dříve zdánlivě nezbytných potěšeních.
Michael Laitman
Škola musí zemřít
Nejednou jsem říkal, že školní vzdělávání patří k nejvíc zastaralým a zkostnatělým oblastem současného života. Po celá staletí se na jeho kvalitě v podstatě nic nezměnilo.
Michael Laitman
Od nemoci ke zdraví
Zdraví? Snad jen samotný život může být důležitější. Prodlužujeme délku života, to ano, ale nemoci a bolesti nás víc a víc trápí. Lidstvo porazilo mnoho strašných chorob, zároveň se však objevily nové, doposud neznámé nemoci.
Michael Laitman
Kdy nastoupí komunismus?
Pracuj, jak můžeš a dostávej, kolik potřebuješ. Komu by se to nelíbilo? Spravedlivá společnost, ve které jsou si všichni rovni, kde nejsou ani chudí, ani bohatí. A ne až někdy, ale doslova za dvacet let.
Michael Laitman
Druhý dech na cestě k dobrému životu
Dějiny lidstva ze zvyku dělíme na dobu kamennou, starověk, středověk, novověk a moderní dobu. Se zájmem čteme pestrobarevné popisy všeho, co se kdy odehrávalo. Je to ale jen povrch v našem vývoji.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Děti chtějí od rodičů něco jiného než zákazy mobilů. S problémy se svěřují spíš AI
Mobil má v Česku 97 procent dětí ve věku od osmi do patnácti let. Rodiče se ale často soustředí...
Na metru Flora je už díra pro výtah. Dělníci vyrazili 60 metrů chodeb a 30 metrů šachet
Stanice metra Flora na lince A má proražené základy budoucího výtahu. Dělníci vyhloubili na 30...
Osud malého Jindry nenechal lidi chladnými. Registr dárců dřeně se rozšířil
Obrovskou vlnu solidarity vyvolal osud pětiletého Jindry Ondrejky z Ostrova, kterému lékaři...
- Počet článků 745
- Celková karma 4,82
- Průměrná čtenost 345x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.