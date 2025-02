Jak ovlivňuje příroda a prostředí růst duchovního spojení?

Erik Bertrand Larssen, známý kouč a obchodní konzultant, vypracoval metodiku založenou na svých vojenských zkušenostech, kterou podrobně popsal ve své knize „Pekelný víkend: Sedm dní na to, abych se stal svým lepším já“.

Erik Bertrand Larssen, známý kouč a obchodní konzultant, vypracoval metodiku založenou na svých vojenských zkušenostech, kterou podrobně popsal ve své knize „Pekelný víkend: Sedm dní na to, abych se stal svým lepším já“ (“Hell Week: Seven Days to Be Your Best Self“). Identifikoval tři modely vysoce efektivních struktur společnosti: armádu, byznys a sport. Podle něj nás armáda učí překonávat vlastní limity a objevovat skrytý potenciál, byznysmeni nám ukazují, jak si systematicky stanovovat cíle a směřovat k nim, a sport jako celek nás učí, že vítězství se nerodí ve světle reflektorů na závěrečném úseku, ale skrze vytrvalou a každodenní dřinu.

Z pohledu moudrosti kabaly však rozum slouží pouze přáním, a proto bychom se neměli snažit jít proti nim, protože touhy změnit nemůžeme. Co však můžeme udělat, je rozštěpit touhu na menší části a vytvořit řetězovou reakci: jedna se rozdělí na dvě, dvě na čtyři a tak dále. Naším hlavním problémem je, jak upřednostnit jednu touhu před jinou, vyšší. To je zcela ovlivněno společností, ve které se nacházíme. Pokud jsme součástí skupiny, která si cení vyšších tužeb více než těch osobních, dokážeme se snáze vzdát svých nízkých přání ve prospěch vyšších hodnot.

Armáda, sport i byznys jsou založeny na sebeprosazení, ale já si nemyslím, že bychom se měli tlačit do extrémů. Tělo se přirozeně brání takovým situacím. Místo tohoto je klíčem prostředí. Pokud vstoupíme do správného prostředí – takového, které nás umí motivovat a ovlivnit jemnými náznaky, cvičeními a podporujícím vedením – může nás zcela napravit. Stejně jako dítě reaguje na povzbuzení, i my se můžeme proměnit díky společnosti, která podporuje náš růst.

Kabala zdůrazňuje význam budování společnosti, která své členy podporuje, povzbuzuje a pečuje o jejich duchovní rozvoj. Kabalistická společnost funguje na principu postupného sbližování lidí tím, že se společně pozvedají nad svůj malý osobní egoismus. Její členové se účastní specifických cvičení zvaných „workshopy“, kde diskutují, propojují se a otevírají se jeden druhému. Tento proces vyžaduje překonání vrozeného egoismu, tedy touhy získávat pro sebe na úkor druhých. Je to jako vstoupit do kosmického výtahu, který nás vynáší nad naši egoistickou přirozenost a přenáší do zcela odlišného, anti-egoistického světa, založeného na vlastnostech lásky a odevzdání namísto přijímání a nenávisti.

Pod vlivem takové společnosti procházíme transformací. Začínáme mít pocit, že se vznášíme nad hranicemi Země, odpoutáváme se od omezené reality a vstupujeme do vyšší úrovně. Tento posun nás pozvedá nad hranice života a smrti a umožňuje nám vnímat sami sebe ne jako fyzická těla, ale jako vyšší jednotné vědomí – duši. Tím, že se pozvedáme nad naši egoistickou přirozenost, překračujeme biologický život a smrt a začínáme zakoušet věčnost.

Metoda kabaly nám umožňuje vystoupit nad sebe sama, odhalit vyšší svět a vyšší sílu lásky, odevzdání a spojení, kterou nazývá „Stvořitel“. Umožňuje nám prolomit malé, úzké omezení naší existence a přeměnit se v dokonalou a věčnou bytost. Každý, koho zajímá to, co leží za hranicemi hmotného života, jaký je smysl a účel života, může právě v této prastaré moudrosti nalézt odpovědi – a dokonce ještě mnohem více.