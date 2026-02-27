Jak milovat někoho, kdo vám ubližuje
To je možné jen tehdy, když si dva naivní lidé společně vytvoří imaginární svět. Pravá láska vždy zahrnuje trny. Proč? Je to proto, že žijeme mezi egoisty a každý z nás má v sobě spleť dětských ran, zvyků, instinktů, nejistot a reakcí, které neovládá. Moudrost života nespočívá v odstranění trnů, ale v povznesení se nad ně.
Jak můžete milovat svou manželku/manžela, pokud vás emocionálně zraňuje, vysmívá se vám a ponižuje vás? Pochopením její povahy, výchovy a vnitřní bolesti. Když její reakce vnímáte jako automatické a instinktivní, ne úmyslné, neberete je osobně. Když přestanete vnímat zranění jako přímý útok, najednou máte prostor jej zakrýt láskou. To znamená „láska přikrývá všechny přestupky“. Trny zůstávají, ale vy je obalujete v teple, porozumění a soucitu, dokud neztratí svou ostrost.
Můžete uměle připustit trny k prohloubení lásky?
Ano, můžete, ale je třeba to dělat moudře. Někdy se pouto prohloubí odhalením zranitelnosti nebo vyvoláním situace, která vyžaduje vzájemné úsilí a emocionální investici. Když se trny záměrně použijí ke sblížení s někým a zintenzivnění vztahu, je to moudrost. Vyžaduje to však přesnost, pokoru a opatrnost.
Tato zásada sahá daleko za hranice párů. Můžeme žít v zemi, která nás neustále zraňuje daněmi, ponižováním, válkou a nespravedlností, ale přesto můžeme tuto zemi milovat. Proč? Protože láska není o pohodlí. Láska je hluboké, vnitřní pouto k podstatě něčeho, bez ohledu na jeho nedostatky. Můžeme zemi ostře kritizovat, ale přesto se k ní cítit zavázáni celým srdcem. I to je láska.
Co je tedy láska?
Láska je, když navzdory všemu, ať už pozitivnímu nebo negativnímu, si ceníme toho druhého podle jeho vnitřní podstaty. Nevypočítáváme ani nezvažujeme plusy a minusy. Vztahujeme se k druhému z místa, které přesahuje bezprostřední bolest nebo potěšení, které nám přináší. Proto láska dokáže snášet trny, urážky, obtíže a zklamání.
Pravá láska není slepá. Jasně vidí nedostatky. Pravá láska je nad nedostatky.
Je to jediná síla, která dokáže pokrýt všechny trny na světě a přeměnit je na krásu.
Michael Laitman
Jak nám proces těhotenství pomůže pochopit další evoluční fázi lidstva?
Dříve žena dokázala vycítit, kdy má ovulaci, zda otěhotněla, a dokonce i v jakém týdnu těhotenství se nachází. Dnes je to bez přístrojů a lékařských testů obtížné určit a od početí až po porod se objevuje mnoho obtíží.
Michael Laitman
Proč dobře míněná pomoc lidem občas selhává?
Pomáhat lidem se může snadno obrátit proti původnímu záměru, pokud se pomoc omezuje jen na zlepšení vnějších podmínek a ignoruje vnitřní vývoj člověka.
Michael Laitman
11 citátů Winstona Churchilla z pohledu kabaly
Slova Winstona Churchilla stále rezonují s mnoha lidmi, ale když se na ně podíváme z vnitřního pohledu, zjistíme, že jejich nejhlubší význam se projeví, až když ho spojíme s Vyšší řídící mocí.
Michael Laitman
Abychom neskončili u „rozbitého korýtka“
Lidstvo se vyvíjí zcela automaticky, ať už si o tom myslí cokoli vědci, filozofové, vlády, bankéři či široké masy. Lidská činnost přináší do přirozeného pohybu přírody jen drobné výkyvy, které však nemění samotnou vývojovou linii
Michael Laitman
Sítě, do kterých jsme se nechali chytit
Počet uživatelů Facebooku, WhatsAppu a Instagramu překročil tři miliardy. To znamená, že každou z těchto platforem používá více než třetina světové populace.
