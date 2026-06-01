Jak dosáhnout štěstí v rodinném životě?

Tento odvěký problém nevyřeší nejnovější výzkum ani špičkové technologie. Jednoduchá a účinná řešení ale nabízí věda kabala.

Rada č.1: Svou lásku budujte společně

Láska, to je dům, který je třeba stavět společně. V jeho základech musíme začít u sebe: sepište v bodech výhrady vůči partnerovi. Projděte je a prověřte jejich oprávněnost. Ty dětinské a neúnosné požadavky vyškrtněte. Potom navrhněte partnerovi, aby stejným způsobem prošel své vlastní výhrady.

Základem pevné rodiny je vzájemné dávání, z něhož oba manželé čerpají nevyčerpatelné potěšení. Vznikající pocit sounáležitosti je přitom mnohem silnější než samo potěšení z dárku. Vzájemná pomoc je „prací“ na vytvoření skutečné citové blízkosti.

Tip č.2: Odložte masky

Vzdejte se stereotypů. Žena nemusí hrát princeznu, muž nemusí hrát Bonda. Jakmile odložíte masky, pocítíte sílu lásky zas jako dospívající, znovu jako na prahu té lásky první. Doprovázející upřímnost manželům pomůže vytvořit pevné vnitřní spojení.

Tip č.3: Ustupujte, ale nevzdávejte se

Bez problémů se manželství neobejde. Možná chápeme nutnost vzájemných ústupků, ale často si k tomu klademe otázky, zdali neustupujeme příliš, a nebude-li můj ústupek brzy brán jako samozřejmost? A nebude mě můj partner zneužívat?

Tyto otázky vznikají proto, že ústupky často vnímáme jako slabost. Bez nich však pevné a harmonické spojení nevznikne. Stačí „jen“ zachovat svůj vlastní prostor. To je velmi důležitý bod, protože často se jeden z partnerů obává, že stačí málo a ocitne se v roli králíka před hroznýšem. Ustupujte, ale nevzdávejte se. Posilujte vzájemnou důvěru.

Tip č.4: Vytvořte společný svět

Při volbě partnera myslete i na to, že v přírodě všechno směřuje k rovnováze. Je to obecný zákon. Větší soulad povah, vkusu, pohledu na život vašemu vztahu dává větší šanci na úspěch. V rodině je určitá podobnost vnitřního světa nezbytná.

Manželé nemohou žít bez vzájemného porozumění. Nemohou se neustále prodírat neznámou kulturou partnera, odlišnými představami o rodině a životních cílech. Je nutné hledat a najít co vás spojuje, co chcete společně rozvíjet. Bez toho může svatba místo začátku znamenat konec, zázrak se nestal. Je to na vás.

Tip č.5: Propojte city s rozumem

Za vznikem partnerského vztahu pokaždé stojí intuice, následují city, rozum je na posledním místě. Jenže. City se ve vteřině mohou proměnit, a tak rodina nesmí vznikat na pouhé přitažlivosti. Říká se, že „láska překrývá všechny nedostatky“. Ve skutečnosti právě na nich a touze společně je překonávat láska roste a trvá.

Naučte se dívat na život bez závislosti na okamžitých popudech, domněnkách a vášních. Tak vás rodinné štěstí bude provázet po celý život.

Autor: Michael Laitman | pondělí 1.6.2026 17:16 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně
Michael Laitman

  • Počet článků 717
  • Celková karma 5,30
  • Průměrná čtenost 355x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

