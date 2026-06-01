Jak dosáhnout štěstí v rodinném životě?
Rada č.1: Svou lásku budujte společně
Láska, to je dům, který je třeba stavět společně. V jeho základech musíme začít u sebe: sepište v bodech výhrady vůči partnerovi. Projděte je a prověřte jejich oprávněnost. Ty dětinské a neúnosné požadavky vyškrtněte. Potom navrhněte partnerovi, aby stejným způsobem prošel své vlastní výhrady.
Základem pevné rodiny je vzájemné dávání, z něhož oba manželé čerpají nevyčerpatelné potěšení. Vznikající pocit sounáležitosti je přitom mnohem silnější než samo potěšení z dárku. Vzájemná pomoc je „prací“ na vytvoření skutečné citové blízkosti.
Tip č.2: Odložte masky
Vzdejte se stereotypů. Žena nemusí hrát princeznu, muž nemusí hrát Bonda. Jakmile odložíte masky, pocítíte sílu lásky zas jako dospívající, znovu jako na prahu té lásky první. Doprovázející upřímnost manželům pomůže vytvořit pevné vnitřní spojení.
Tip č.3: Ustupujte, ale nevzdávejte se
Bez problémů se manželství neobejde. Možná chápeme nutnost vzájemných ústupků, ale často si k tomu klademe otázky, zdali neustupujeme příliš, a nebude-li můj ústupek brzy brán jako samozřejmost? A nebude mě můj partner zneužívat?
Tyto otázky vznikají proto, že ústupky často vnímáme jako slabost. Bez nich však pevné a harmonické spojení nevznikne. Stačí „jen“ zachovat svůj vlastní prostor. To je velmi důležitý bod, protože často se jeden z partnerů obává, že stačí málo a ocitne se v roli králíka před hroznýšem. Ustupujte, ale nevzdávejte se. Posilujte vzájemnou důvěru.
Tip č.4: Vytvořte společný svět
Při volbě partnera myslete i na to, že v přírodě všechno směřuje k rovnováze. Je to obecný zákon. Větší soulad povah, vkusu, pohledu na život vašemu vztahu dává větší šanci na úspěch. V rodině je určitá podobnost vnitřního světa nezbytná.
Manželé nemohou žít bez vzájemného porozumění. Nemohou se neustále prodírat neznámou kulturou partnera, odlišnými představami o rodině a životních cílech. Je nutné hledat a najít co vás spojuje, co chcete společně rozvíjet. Bez toho může svatba místo začátku znamenat konec, zázrak se nestal. Je to na vás.
Tip č.5: Propojte city s rozumem
Za vznikem partnerského vztahu pokaždé stojí intuice, následují city, rozum je na posledním místě. Jenže. City se ve vteřině mohou proměnit, a tak rodina nesmí vznikat na pouhé přitažlivosti. Říká se, že „láska překrývá všechny nedostatky“. Ve skutečnosti právě na nich a touze společně je překonávat láska roste a trvá.
Naučte se dívat na život bez závislosti na okamžitých popudech, domněnkách a vášních. Tak vás rodinné štěstí bude provázet po celý život.
Michael Laitman
Peníze ze vzduchu a život ve ztrátě
„Vidím, jak houstnou bouřková mračna. A dokud svítí slunce, je třeba opravit střechu“, pronesl David Lipton, tehdy zastávající místo prvního náměstka ředitelky MMF. Tato jeho slova platí dodnes.
Michael Laitman
Nepotřebujeme záchrannou brzdu
Když sledujeme děti pohlcené nejrůznějšími vychytávkami online světa, jen málokdy pomyslíme na rodiče smířené s touto situací. Vlastně, nejen smířené. Také oni žijí na obrazovkách.
Michael Laitman
Budoucnosti překrásná, nebuď krutá ke mně.
Prošli jsme dlouhou cestou ve vývoji a stále věříme, že tato cesta někam vede. Nevede. Je slepá. Působením setrvačnosti však dál používáme staré metody, které nás do slepé uličky přivedly.
Michael Laitman
Roboti postupují
Oni nám berou práci, zato však přinášejí dar, který ztrátu bohatě vynahradí. Ukázky značkových logotypů zaslané do známé izraelské reklamní agentury PRPL byly natolik dobré, že agentura autorovi nabídla práci.
Michael Laitman
Skryté zákony vesmíru, které musíme odhalit
V jaké úžasné době to vlastně žijeme! Pravidla hry se změnila. Náhle jsme zjistili, že už nás klidný a ustálený život neuspokojuje. Ostatně i tento klidný a vyrovnaný život někam zmizel.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová
Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik
Policisté řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého...
Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť
Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních...
Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť
Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních...
Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně
Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 717
- Celková karma 5,30
- Průměrná čtenost 355x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.