Hraniční čára mezi světy

Láska je ve skutečnosti hraniční čára, která rozděluje realitu na náš hmotný svět, v němž existujeme v lásce k sobě samým, a Vyšší realitu, kde existují pouze ti, kdo dosáhli lásky k bližnímu.

Zdá se, že láska k bližnímu je něco tak prostého jako nabádat dítě, aby se kamarádilo s ostatními dětmi a nehádalo se.

Ve skutečnosti je to však hraniční čára, která rozděluje realitu na náš hmotný svět, v němž existujeme v lásce k sobě samým, a Vyšší realitu, kde existují pouze ti, kdo dosáhli lásky k bližnímu.

Hranice je uzamčená

A tato hranice nad hmotným světem je velmi jasná a přísně střežená Shora, z duchovního světa. Nad touto hranicí stojí velké síly, přísné a velmi náročné, které přesně určují, kdo má zůstat v naší nižší realitě a kdo je hoden existence ve Vyšší realitě, v budoucím, duchovním světě.

Veškerá naše práce proto spočívá v tom, jak vystoupit z nižší reality, kterou nyní pociťujeme. Navíc si ani neuvědomujeme, nakolik je nízká a omezená – je to prostě náš život, náš svět, jsme to my.

Kabalisté nám vysvětlují, že hlavní je překročit hranici a vstoupit do Vyššího světa a tam pokračovat ve stoupání výš a výše. Nesmíme se nechat ovlivnit a zmást přírodními silami, aby nás opět nestáhly dolů, kde vládnou egoistické zákony tohoto světa.

Cíl vědy kabaly

To je také hlavním cílem vědy kabaly – naučit nás, jak překročit tuto hranici, seznámit nás se zákony Vyššího světa a pomoci nám je začít používat. To znamená, že úkolem kabaly je nás připravit na existenci ve světě Stvořitele, který sídlí na nejvyšším stupni duchovního světa.

Proto se věda kabala vůbec nezabývá naším světem, tedy ničím, co je pod hranicí s Vyšším světem. A pouze lidé, kteří dosáhli lásky k bližnímu a přešli do Vyššího, duchovního světa, tam začínají studovat jeho zákony, odhalují je na sobě a učí se je správně používat.

Dokud člověk nevstoupí do duchovního světa, není schopen důkladně pochopit moudrost kabaly, protože ta je celá věnována zákonům Vyššího světa. Proto by člověk měl na tento přechod z našeho světa do světa Vyššího soustředit všechny své síly, aby odhalil Vyšší svět ve svých pocitech a porozuměl jeho zákonům.

Duše usilující o Vyšší svět

A vše, co se týká čistě našeho světa, se nevztahuje k té realitě, kde bychom měli být. Duše, která je v každém z nás, je božskou částečkou, a proto usiluje o návrat do stejného stavu, do stejné reality, kde je Stvořitel, tedy do Vyššího světa. A my musíme sami sebe posuzovat pouze ve vztahu k tomuto Vyššímu světu, nikoli ve vztahu k tomu, co je pod hranicí mezi světy.

Všechno, co stojí za to dělat v tomto životě, by mělo být jen kvůli tomu, abychom se povznesli z našeho světa do světa Vyššího.