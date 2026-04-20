Existují lidé, kteří nikdy nenajdou smysl života?
Jenže protože jsem na tuhle otázku nedokázal najít skutečnou odpověď, necítil jsem žádnou motivaci studovat ani se něčemu konkrétnímu věnovat. Často jsem upadal do apatie. Pokud neexistuje jasný smysl, pokud nerozumíme tomu, proč vlastně cokoli děláme, pak se veškeré životní úsilí jeví jako prázdné a bezvýznamné.
Tento pocit vychází z vnitřního „já“, které se v člověku postupně formuje. Člověk si začne klást otázky: „Proč žiji? K čemu tu jsem?“ Když se tato otázka probudí s dostatečnou silou, vyvolává velmi tíživý vnitřní stav. Všechno se zdá být bez smyslu, a přesto nás život neustále žene kupředu a nutí nás, abychom se ho účastnili.
Celý náš život je ve skutečnosti procesem utváření a rozvoje tohoto vnitřního „já“. Postupně v nás roste, až nakonec začne hledat svůj původ a svůj smysl. Toto vnitřní „já“ je přitom přímo spojeno s vyšší silou. Toto spojení se odhaluje právě skrze otázku po smyslu: „K čemu? Proč žiji?“
Tato otázka se dotýká každého člověka, ale s různou intenzitou. U někoho se objeví jen letmo a rychle zase zmizí. U jiného se vrací silně a vytrvale. Člověk, u kterého se tato otázka probudí naplno, má možnost ji rozvíjet a postupně dojít k odpovědím.
V jistém smyslu skutečně existují jakási „vlákna shora“, která propojují vyšší sílu s vnitřním „já“ člověka. Právě tato vlákna v nás probouzejí otázky, impulzy, touhy i vnitřní hledání. Vedou člověka po určité cestě vývoje.
Jak ale pochopit, proč se v jednom okamžiku objeví určitý vnitřní stav a v jiném jiný? Proč jedno „já“ náhle převládne, zatímco jiné ustoupí do pozadí? Aby tomu člověk plně porozuměl, musí odhalit svou duši — tedy celé své spojení s vyšší úrovní. Teprve tehdy začne vnímat, proč je přitahován jedním směrem a ne jiným, proč se v určitých chvílích objevují konkrétní myšlenky a touhy.
Všechno ve stvoření je určitým způsobem naprogramováno. Počátek, konec i všechny mezistupně jsou již obsaženy v celkovém systému přírody. Existuje v tomto obrazu něco, co není předem dané? Ano — je to způsob, jakým člověk v tomto procesu uplatní svou svobodnou vůli.
Samotná cesta i jednotlivé fáze vývoje existují. Ale to, jak se jich člověk účastní, nakolik vědomě do tohoto procesu vstupuje a jak reaguje na vnitřní probuzení, je ponecháno jemu. Právě v tom spočívá jedinečná role lidské svobody. Ano, mnohé je určeno obecným plánem stvoření, ale jeho osobní naplnění závisí na každém z nás.
Kdo řídí mozek?
Přestože je mozek výkonnější než kterýkoliv superpočítač, nejúžasnější na něm zůstává fakt, že vědomí v těle nemá žádné konkrétní místo.
Proč moderní medicína ztrácí důvěru?
Narodil jsem se a vyrostl v rodině lékařů. Moje matka byla gynekoložka, otec zubní lékař, teta a strýc také lékaři. Když někdo náhle onemocněl, okamžitě se objevily stetoskop, léky, konzultace a všichni věděli, co mají dělat.
Co bylo Abrahámovo náboženství?
Abrahamovu metodu spojení nazýváme „náboženstvím“, protože lidé, kteří ji následují, neustále transformují svou vnitřní strukturu a své vztahy podle podobnosti s Vyšší silou.
Jak milovat někoho, kdo vám ubližuje
Pravá láska nevymaže chyby, ani nepředstírá, že chyby neexistují. Láska vše vyvažuje, a proto zahrnuje i trny. Může existovat manželství bez trnů?
Jak nám proces těhotenství pomůže pochopit další evoluční fázi lidstva?
Dříve žena dokázala vycítit, kdy má ovulaci, zda otěhotněla, a dokonce i v jakém týdnu těhotenství se nachází. Dnes je to bez přístrojů a lékařských testů obtížné určit a od početí až po porod se objevuje mnoho obtíží.
Pronájem bytu 2+1
Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
14 000 Kč/měsíc
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.