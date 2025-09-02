Existuje ve světě spravedlnost?
Proč někteří dostanou všechno a jiní nic?
Problém však není ve spravedlnosti nebo nespravedlnosti, ale v naší neschopnosti vidět skutečný obraz vesmíru.
Náš svět a vyšší svět
Kabalisté říkají, že neexistují žádné oddělené pojmy „náš svět“ a „vyšší svět“. Tyto pojmy jsou zavedeny pouze pro snadnější pochopení. Člověk, který vstoupí do vnímání Vyššího světa a začne si uvědomovat sám sebe prostřednictvím duchovních sil, vidí oba světy jako jeden celek.
Za každým předmětem nebo jevem našeho světa vidí sílu, která zajišťuje existenci tohoto předmětu nebo jevu, uvádí je do pohybu a řídí je. A pak se člověk začne vztahovat nikoli k předmětu, ale k síle, která na něj působí.
V našem světě obyčejný člověk vidí jen některé události. Ale například člen vlády chápe, co je jejich příčinou a za jakým účelem jsou zveřejňovány. Když si běžní lidé čtou v novinách o neúspěšné vládní politice nebo o jiných událostech, neuvažují o tom, že si tyto články někdo objednal, zaplatil a že se objevily v novinách s konkrétním cílem.
Tito lidé věří, že to, co se píše v tisku, je pravda. Pro ně je tohle skutečná realita. Ale jsou i lidé, kteří tyto články píší a vědí, že je musí psát tímto způsobem. A existují lidé, kteří jsou výše nad nimi a tyto články si objednávají.
Potřebujete vidět celý obraz
Aby člověk viděl celý obraz, musí se povznést na vyšší úroveň. Neměl by se spokojit s tím, že vidí jen to, co se děje na jeho úrovni: tady proti něčemu protestuje dav, tam je tsunami a někde sucho. Musí se povznést na úroveň, kde probíhá proces rozhodování. A ještě výše – na úroveň předcházející rozhodování. Tam, kde probíhá porovnávání toho, co existuje v daném okamžiku s tím, co je nezbytné pro dosažení cíle.
A to se děje v takzvaném Vyšším světě. Tam se učiní rozhodnutí, které se pak promění v realizující sílu, která sestoupí do našeho světa a ztělesní se ve hmotě.
A vše závisí na úrovni, ze které člověk vnímá vesmír. Člen vlády vnímá dění zcela jiným způsobem než obyčejný člověk. Obraz událostí se mu ukazuje zcela odlišně. Ví, co je příčinou války a proč byl uzavřen mír, proč dochází k nepokojům a proč stávka skončila.
Člověk se tedy musí povznést alespoň na úroveň rozhodování. Pak bude vnímat své okolí nejen jako důsledek událostí našeho světa, ale jako výsledek projevu vyšších, duchovních sil. Z úrovně těchto sil bude cítit a vidět. Pak pochopí, co je pravda a kde se nachází.
Svět se nemění
Náš svět se nezmění. Zůstane stejný, jako byl předtím. Změnit se může pouze naše vnímání světa.
Náš svět se nazývá neživá úroveň (“domem“). Přestože lidé našeho světa začnou chápat Vyšší svět, oni sami, jejich těla, se nezmění. Ani zvířata, ani rostliny, ani kameny se nezmění, protože příroda je neměnná.
Pochopení Vyššího světa nezmění ani blahobyt člověka. Koneckonců, hodně peněz nebo málo – to záleží jen na tom, jaký k nim má člověk postoj. Změnou svého pohledu na svět může člověk změnit svůj vztah k penězům, které vlastní, ale množství peněz v bance se mu nezmění.
A co se změní?
Je jasné, že když se říká, že je náš svět neživý, myslí se tím, že jeho základy jsou neměnné. Svět zůstane tímto světem. Bude i nadále žít podle neměnných zákonů. Ale pohyb světa, jeho postoj k nám se samozřejmě mění.
Vždyť pokud jsem pozitivním prvkem ve světě, pak Vyšší svět nemá důvod mě skrze tento svět negativně ovlivňovat. Vliv může být negativní, pokud musím plnit nějaké jiné úkoly, které už nepatří mně, ale druhým.
Ale v zásadě, pokud se už nemusím měnit, pokud nejsem negativním prvkem, ve kterém je třeba vyvolat změnu, proč by na mě měli působit tím, že mi způsobují problémy? To není vůbec nutné.
Hmota neexistuje
A závěrem: hmota sama o sobě nejen že nefunguje – ona neexistuje. Jsme to my, kdo ji takto vnímá svými pěti smysly. A vždy ji takto vnímat budeme, protože našich pět smyslů, kterými tuto hmotu vnímáme, se nezmění.
Ale když si v sobě podle metody kabaly vyvineme další smyslový orgán zvaný „duše“, začneme v něm cítit vliv z duchovní úrovně. A tehdy se nám odhalí skutečný obraz vesmíru.
Michael Laitman
Být bohatý nestačí
Když potkáme někoho známého a položíme mu standardní otázku: „Jak se máš?“, obvykle dostaneme standardní odpověď: „Všechno je v pořádku.“ Ale ve skutečnosti nelze říct, že je u člověka všechno tak, jak má být.
Michael Laitman
Nenasytná potřeba lásky
Musíme pochopit, že jakákoli věda, jakákoli metoda se posuzuje podle užitku, který nám může přinést. V našem případě mluvíme o metodě sjednocení, o metodě záchrany před sebevraždou.
Michael Laitman
Jak sebepoznání ovlivňuje romantické vztahy
Abychom mohli být v partnerském vztahu skutečně šťastní a naplnění, je klíčové znát sami sebe – rozumět tomu, co nás pohání, co potřebujeme, po čem toužíme, a vnímat, jak a proč se v čase měníme.
Michael Laitman
Jak zlepšit emocionální propojení a komunikaci ve vztahu
Za léta svého života v kabalistickém učení jsem pochopil, že největší příležitost k osobní proměně máme ve vztahu mezi dvěma lidmi – především mezi partnery. Nejde jen o to, že spolu sdílíme domácnost nebo denní režim.
Michael Laitman
Která odvětví budou prosperovat i v éře umělé inteligence?
Žijeme v době, kdy mnoho firem a oborů pomalu mizí, protože zjišťujeme, že spousta věcí, které vyrábíme a inzerujeme, ve skutečnosti není nezbytně potřebná. I přesto se je snažíme uměle udržet při životě, jinak by zanikly.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí. Šéf ANO byl v nemocnici a ruší program
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Mimořádná linka Pchjongjang - Peking. Vlak přivezl do Číny vůdce Kima
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v úterý ve svém vlaku dorazil do Číny, kde by se mohl setkat s...
Trump udělí Giulianimu nejvyšší vyznamenání, ocenění za zásluhy USA
Americký prezident Donald Trump vyznamená bývalého starostu New Yorku Rudyho Giulianiho...
Putin se v Pekingu sešel s „drahým přítelem“ Si. Přizvali i hlavu Mongolska
Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu přivítal svůj ruský protějšek Vladimira Putina, informují...
Sesuv půdy po velkých deštích zabil v Súdánu nejméně tisícovku lidí
Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Podle agentur...
Prodej stavebního pozemku, 1324 m2, Vlčí Habřina, okr. Pardubice
Vlčí Habřina, okres Pardubice
2 515 600 Kč
- Počet článků 681
- Celková karma 6,79
- Průměrná čtenost 368x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.