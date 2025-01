Existuje souvislost mezi penězi a spiritualitou?

Peníze představují zástěrku nad egoismem, přáním si užívat jenom pro své vlastní potěšení. Umožňují nám buď realizovat naše přání si je vnitřně užívat jen pro sebe, nebo je využívat ve prospěch druhých.

S pomocí peněz si můžeme vybírat, zda budeme pracovat pro prospěch svého ega, nebo proti němu.

Ve vzájemně propojeném světě by peníze měly sloužit ke sjednocování lidí. Měli bychom si ponechat jen to, co potřebujeme k základnímu životu, a případné přebytky věnovat na nápravu světa, tj. na to, aby lidstvo rozvíjelo pozitivní vazby vzájemné ohleduplnosti, podpory a povzbuzení.

V budoucím napraveném světě peníze zmizí. Společnost bude zajišťovat potřeby všech lidí a odstraní touhu po nadbytku. Pokud nikdo nebude vyžadovat víc, než je nezbytné k životu, peníze se stanou nepodstatnými.

Pro regulaci směny mezi jednotlivci, společnostmi a továrnami v globálním systému vznikne nové měřítko hodnoty. Tato míra nebude zahrnovat papírové peníze, ale bude odrážet míru přínosu každého člověka pro ostatní.

I ve světě obdarovávání potřebujeme „měnu“, která však nebude měřit materiální zisk, ale jednotu. „Kolik jsi zaplatil?“ se bude překládat jako ‚Kolik jednoty vytvořily tvé činy?‘. Dnes naše platby naopak odrážejí to, kolik si bereme pro sebe, což prohlubuje rozdělení mezi lidmi.

V budoucnu bude skutečná hodnota spočívat v rozvoji pozitivních lidských vztahů.