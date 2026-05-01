Existuje něco jako „zlé“ oko“?
Všichni jsme spojeni jedinou a obrovskou přirozenou touhou, která je vytvořena Vyšší silou lásky, odpuštění a spojení. Je to součást jednotného systému přírody. Každý z nás ovlivňuje kořeny duší ostatních prostřednictvím vlastních přání. Když tedy o někom smýšlíme špatně, když v sobě živíme pocity žárlivosti, nenávisti a odmítání, škodíme jak druhým, tak i sobě. Na jednotný systém přírody působíme prostřednictvím svých tužeb a touha je síla.
Většina z toho probíhá na nevědomé úrovni, a proto si lidé nedokáží odpovědět na otázku, proč je v našem světě tolik zla? Proč? Protože jsme z podstaty nastaveni tak, že vstupujeme do vztahu s druhými s negativním očekáváním. To je to „zlé oko“. Přeje někdo někomu dobro, aniž by si z toho odnesl nějaký zisk? Samozřejmě že ne. Celý náš svět je založen na netoleranci, odmítání a na vnitřním odcizování se lidí navzájem.
Od samotného počátku nejsme zaměřeni na dobro. Nebyli jsme stvořeni s přirozeným sklonem starat se jeden o druhého. Pokud se k nám někdo chová dobře, jsme ochotni se chovat dobře i my, ale pouze za určitých podmínek. Ve výchozím nastavení necítíme k ostatním přátelské pocity. Proč bychom měli? Naše přirozenost je egoistická, tedy touha získat na úkor druhých.
Je nepříjemné si přiznat, že je člověk nasměrován ke zlu. Je to naše přirozenost, nelze před ní uniknout. Pouze velmi precizní forma výchovy nás může vyvést z tohoto egoistického bahna, očistit nás a poté naplnit něčím dobrým. Bez takové výchovy, tedy bez procesu nápravy, zůstává náš vnitřní postoj k druhým pohledem „zlého oka“.
Právě tím se zabývá moudrost kabaly. Učí, jak přeměnit zlý záměr, ten negativní pohled, na němž náš svět v současnosti spočívá, v záměr dobrý. Jedná se o metodu nápravy, která ukazuje, jak povznést člověka ze světa založeného na odmítání do světa založeného na laskavém propojení. Toto nové vnímání, tento dobrý pohled, se nazývá „duchovní svět“.
Michael Laitman
Tajemství šestého smyslu
Východy a západy slunce, vůně moře a vůně matky, zpěv ptáků a krásné melodie, chuť oblíbeného jídla a jemný dotek – toto všechno, celý ten obrovský svět kolem nás, vnímáme skrze našich pět smyslů.
Michael Laitman
Existují lidé, kteří nikdy nenajdou smysl života?
Když jsem byl mladý, často jsem si kladl otázku: „Co bude dál?“ Nejdřív škola, potom vysoká, pak práce, rodina a tak pořád dokola.
Michael Laitman
Kdo řídí mozek?
Přestože je mozek výkonnější než kterýkoliv superpočítač, nejúžasnější na něm zůstává fakt, že vědomí v těle nemá žádné konkrétní místo.
Michael Laitman
Proč moderní medicína ztrácí důvěru?
Narodil jsem se a vyrostl v rodině lékařů. Moje matka byla gynekoložka, otec zubní lékař, teta a strýc také lékaři. Když někdo náhle onemocněl, okamžitě se objevily stetoskop, léky, konzultace a všichni věděli, co mají dělat.
Michael Laitman
Co bylo Abrahámovo náboženství?
Abrahamovu metodu spojení nazýváme „náboženstvím“, protože lidé, kteří ji následují, neustále transformují svou vnitřní strukturu a své vztahy podle podobnosti s Vyšší silou.
