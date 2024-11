Další krok ve vývoji lidstva: Lék na ego

Stojíme na prahu významné historické změny, vzestupu na další úroveň našeho lidského vývoje. Na této cestě budeme potřebovat lék na ego, které nás vzdaluje od sebe navzájem a ničí každý dobrý aspekt života.

Tento lék na ego pro nás odhalili velcí kabalisté 20. století Jehuda Ašlag (Baal HaSulam) a jeho syn, kabalista Baruch Šalom Halevi Ašlag (Rabaš). Díky nim se nám otevírají dveře k novému životu. Považuji je proto za nejdůležitější osobnosti pro náš svět v naší době.

Můj učitel, kabalista Baruch Šalom Halevi Ašlag (Rabaš), se narodil ve Varšavě v roce 1907. Vyrůstal ve výjimečné rodině. Jeho otec byl kabalista Jehuda Ašlag, nazývaný „Baal HaSulam“ (“Majitel žebříku“) podle jeho autorství monumentálního komentáře „Sulam“ (“Žebřík“) ke Knize Zohar. V roce 1921 se jejich rodina přestěhovala do země, která se později stala Izraelem, a usadila se v Jeruzalémě. Jak bylo zvykem kabalistů, vstával časně ráno, aby navštěvoval otcovu výuku, a přes den pracoval jako dělník, stavěl budovy a dláždil cesty. Zastával názor, že člověk by si měl vydělávat na svoje živobytí a nespoléhat se na milodary, a po celý život dbal na to, aby se jeho žáci této zásady drželi.

Když jsem se s Rabašem setkal v roce 1979, poznal jsem skromného a rezervovaného člověka, který se nikomu neotevřel. Bylo mu 72 let a já jsem byl o čtyřicet let mladší. V té době měl několik starších studentů, kteří s ním studovali již od dob jeho otce.

Rabaš mi vysvětlil, že pro duchovní růst potřebuji skupinu přátel, se kterými budu společně studovat. Začal jsem přednášet o kabale široké veřejnosti. Výsledkem bylo, že v roce 1984 přišlo do Bnei Braku k Rabašovi asi čtyřicet mladých studentů. Od té doby nám Rabaš začal psát týdenní články, v nichž vysvětloval, jak by se lidé měli spojit, aby mezi sebou objevili Vyšší sílu jednoty a lásky.

Rabaš a jeho otec zasvětili své životy rozvoji praktické metody spojení, která je vhodná pro naši dobu. Prostřednictvím této metody se můžeme povznést na další úroveň naší duchovní existence, kde objevíme věčnost a dokonalost. Rabaš pokračoval v cestě svého otce a pro všechny otevřel brány pravěké moudrosti kabaly.

V další fázi našeho vývoje se musíme stát napravenou lidskou bytostí, která se pozvedne nad ego a stane se podobnou Vyšší síle přírody, která je charakterizována čistou láskou a obdarováním. Když se naučíme opravdovému spojení, objevíme tuto sílu v našich vzájemných vztazích.

Naše spojení vyřeší množství našich problémů a dovede nás k vrcholu lidské existence. Pak se budeme všichni starat o blaho druhých, přemýšlet, jak si vzájemně pomáhat a podporovat se, aby z toho vznikl vzájemný prospěch pro všechny. Ve spojení objevíme zvláštní sílu — sílu lásky, která může uzdravit vše. Proč? Protože jsme všichni součástmi jednoho systému, a když se začneme správně spojovat, tento systém začne fungovat harmonicky, mírumilovně a znovu ožije. V rámci těchto zvláštních spojení začneme cítit nový, duchovní, vyšší, věčný a dokonalý život.

Tuto nádhernou cestu nám vydláždily dvě významné osobnosti, Baal HaSulam a jeho syn Rabaš, a jakým způsobem půjdeme po této cestě k věčnosti a dokonalosti, záleží nyní jen na nás.