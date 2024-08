Co znamená, že Tóra je dána hříšníkům? Když se necítím jako hříšník, nemohu studovat Tóru?

Tóru můžete studovat, ale aby vás něco naučila, musíte se cítit trochu jako hříšníci. To je důvod, proč je nám Tóra dána.

K pouhému získání znalostí Tóru nepotřebujeme. Měli bychom to cítit tak, že je potřebná k nápravě nás samotných, tj. k vykořenění naší egoistické přirozenosti, kterou je touha prospívat sobě na úkor druhých. Po-té budeme schopni stát přímo před Stvořitelem, což je kvalita lásky a obdarovávání.

Pokud tedy jdeme cestou Tóry, tak jdeme cestou přímo ke Stvořiteli.

V zásadě se všichni rodíme jako hříšníci. Poté se postupně dostáváme k poznání, že hříšníky skutečně jsme, a až s tímto vědomím můžeme ocenit hloubku, sílu a schopnost Tóry nás napravit.

Studovat Tóru znamená jednat tak, aby k nám Tóra pronikla a získali jsme schopnost absorbovat její slova, sílu a přesvědčení způsobem, aby se stala naší neotřesitelnou součástí. Znamená to tedy myslet pouze na to, jak realizovat vše, co je v Tóře napsáno.

Pokud se to vše pokusím zredukovat na něco velmi jednoduchého a výstižného, ​​tak Tóra píše vše o lásce – ne o lásce, kterou známe v našem obvyklém smyslu, ale o bezpodmínečné lásce Stvořitele a o tom, jak se můžeme naučit milovat stejným způsobem.