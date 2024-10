Co uspokojí ženu

Mnoho mužů se domnívá, že jsou s nimi ženy vždy nespokojené a mají přehnané požadavky. Když se Bůh rozhodl potrestat muže, vzal z něj žebro a stvořil ženu. Byl s tím spokojen a řekl: „A ona z něj nyní sama vytáhne duši“.

Otázka zní: Proč je kořenem ženské přirozenosti, aby byla s mužem neustále nespokojená a kladla si nároky? Jakou radu byste mohl dát, aby se vztahy v rodině vyrovnaly?

Žena je stvořena speciálně kvůli tomu, aby dovedla muže k cíli. Pokud to muž pochopí… Avšak žena neznamená konkrétní ženu, ale kategorii, které se v přírodě říká „ženská část“. A pokud to muž chápe, umí s tím správně zacházet, být v součinnosti.

Žena nemůže být s mužem nikdy skutečně spokojená, dokud sebe i ji nenaplní duchovním obsahem. Tak je to v přírodě zařízeno. Zdá se nám, že dáme-li ženě dům, děti, blahobyt, důvěru, bude s tím spokojená. To je však dočasné.

V průběhu našich dějin vývoje to tak skutečně probíhalo. A i nyní vidíme, že nespokojenost je stálá a neustále roste. Ve výsledku to skončí tím, že právě ženská část, která se oddělila od mužské části v samostatně existující kvalitu, je tou částí, jež přiměje mužskou část, aby pracovala správně. To znamená, že jí poskytne plné, skutečné, dokonalé, věčné naplnění.

A k tomu muže přivede ženská část. Vidíme to na všech příkladech odchodu z Egypta, přijetí Tóry a na dalších událostech, které se ve světě odehrály. Studujeme-li dějiny světa do hloubky, v podstatě můžeme říci, že za všemi činy, které muži vykonávají, nakonec stojí ženy.

Muži dělají téměř vše na světě proto, aby si zasloužili uznání v očích žen. Takto jsme my muži od přírody nastaveni. Vychází to z přirozeného rozdělení nás všech na mužskou a ženskou část. A proto je třeba, aby ženy správně pochopily svůj cíl ve stvoření a vyvíjely žádoucí tlak na muže, aby jim pomáhali. A to bude záruka toho, že lidstvo dospěje k nápravě, k míru.

Ženská část ve světě sice pracuje tiše a skrytě, ve skutečnosti je však nejvlivnější a určující.