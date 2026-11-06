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Co přesně znamená bát se Boha?

Michael Laitman
Na konci knihy Kazatel nacházíme tato slova: „Slovo na závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, neboť to je povinnost každého člověka.“

Co znamená „bát se Boha“? Strach obvykle vnímáme jako něco negativního – jako obavu z trestu nebo strach z toho, že se stane něco špatného. Zde má však strach (bázeň) jiný význam.

Bát se Boha znamená dávat si pozor, aby nás neovládl náš egoismus, který lze definovat jako touhu užívat si výhradně pro vlastní prospěch, a aby nás nenutil ke zbytečným činům.

Naše ego nás neustále nabádá zasahovat, ovládat, získávat, něco si dokazovat a měnit věci podle toho, co sami považujeme za nejlepší. Může v nás vyvolávat pocit, že musíme neustále dělat něco výjimečného, převracet naruby to, co už existuje, nebo vytvářet úplně novou realitu.

Místo toho bychom se měli naučit tento impulz krotit.

Pak přichází druhý princip: „Zachovávej jeho přikázání.“

To znamená řídit se pokyny, které nám dává příroda, a budovat si normální, vyváženou životní cestu. Není potřeba neustále všechno komplikovat. Měli bychom se naučit kráčet klidně a rozvážně životními okolnostmi, které jsou nám dány.

Jak ale může člověk poznat, jaká je jeho cesta?

Začněme zdravým selským rozumem.

Rozvíjejme v sobě jednoduché a zdravé chápání toho, jak přistupovat k životu a k ostatním lidem. Neberme si to, co patří druhým. Nesnažme se neustále manipulovat světem ve svůj vlastní prospěch. Usilujme o vytváření pozitivních, vřelých a upřímných vztahů s lidmi kolem nás.

Už to samo o sobě znamená velmi mnoho.

Často si představujeme, že duchovní principy musí zahrnovat něco tajemného nebo něco, co je velmi vzdálené běžnému životu. Jejich naplňování však začíná právě v našich vzájemných vztazích.

Vytvořme kolem sebe vřelý kruh.

Snažme se přistupovat k lidem ohleduplně. Budujme vztahy, ve kterých je dostatek vřelosti, blízkosti a lásky. Nedovolme svému egu, aby nás neustále hnalo do konfliktů, přehnaných nároků nebo zbytečných činů.

To je zdravý selský rozum a právě ten bychom měli rozvíjet.

Pak se pokyn „bát se Boha a zachovávat jeho přikázání“ stává velmi praktickým. Bázeň (strach) znamená zůstat bdělý vůči egoistické síle v nás, aby neovládala naše jednání. „Zachovávání přikázání“ znamená řídit se správnými životními principy – především těmi, které spočívají ve vytváření a udržování laskavých, pečujících a dávajících mezilidských vztahů.

Autor: Michael Laitman | pátek 6.11.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Michael Laitman

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Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
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