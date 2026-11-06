Co přesně znamená bát se Boha?
Co znamená „bát se Boha“? Strach obvykle vnímáme jako něco negativního – jako obavu z trestu nebo strach z toho, že se stane něco špatného. Zde má však strach (bázeň) jiný význam.
Bát se Boha znamená dávat si pozor, aby nás neovládl náš egoismus, který lze definovat jako touhu užívat si výhradně pro vlastní prospěch, a aby nás nenutil ke zbytečným činům.
Naše ego nás neustále nabádá zasahovat, ovládat, získávat, něco si dokazovat a měnit věci podle toho, co sami považujeme za nejlepší. Může v nás vyvolávat pocit, že musíme neustále dělat něco výjimečného, převracet naruby to, co už existuje, nebo vytvářet úplně novou realitu.
Místo toho bychom se měli naučit tento impulz krotit.
Pak přichází druhý princip: „Zachovávej jeho přikázání.“
To znamená řídit se pokyny, které nám dává příroda, a budovat si normální, vyváženou životní cestu. Není potřeba neustále všechno komplikovat. Měli bychom se naučit kráčet klidně a rozvážně životními okolnostmi, které jsou nám dány.
Jak ale může člověk poznat, jaká je jeho cesta?
Začněme zdravým selským rozumem.
Rozvíjejme v sobě jednoduché a zdravé chápání toho, jak přistupovat k životu a k ostatním lidem. Neberme si to, co patří druhým. Nesnažme se neustále manipulovat světem ve svůj vlastní prospěch. Usilujme o vytváření pozitivních, vřelých a upřímných vztahů s lidmi kolem nás.
Už to samo o sobě znamená velmi mnoho.
Často si představujeme, že duchovní principy musí zahrnovat něco tajemného nebo něco, co je velmi vzdálené běžnému životu. Jejich naplňování však začíná právě v našich vzájemných vztazích.
Vytvořme kolem sebe vřelý kruh.
Snažme se přistupovat k lidem ohleduplně. Budujme vztahy, ve kterých je dostatek vřelosti, blízkosti a lásky. Nedovolme svému egu, aby nás neustále hnalo do konfliktů, přehnaných nároků nebo zbytečných činů.
To je zdravý selský rozum a právě ten bychom měli rozvíjet.
Pak se pokyn „bát se Boha a zachovávat jeho přikázání“ stává velmi praktickým. Bázeň (strach) znamená zůstat bdělý vůči egoistické síle v nás, aby neovládala naše jednání. „Zachovávání přikázání“ znamená řídit se správnými životními principy – především těmi, které spočívají ve vytváření a udržování laskavých, pečujících a dávajících mezilidských vztahů.
Michael Laitman
Smysl života se nachází mezi stupni
Smysl života existuje, ale zpočátku ho nedokážu vidět, cítit, ba ani formulovat, v čem vlastně spočívá.
Michael Laitman
Jaké jsou nejlepší triky, které používáte při výchově svých dětí?
Naším úkolem jako rodičů je předávat dětem životní moudrost. Jaké nástroje nám mohou pomoci zvládnout tento úkol co nejlépe?
Michael Laitman
Lze s námi manipulovat?
Lidé jsou zahlcováni dezinformacemi, vystavováni mediálním tlakům a k volbám pak odcházejí s pevně zakořeněnými názory. Ale čí názory jsou to ve skutečnosti? Názory nějakého bohatého magnáta?
Michael Laitman
Proč je dnes tak těžké najít lásku?
Co udělal věk počítačů a chytrých telefonů se schopností člověka spojovat se s druhými? A co nám z naší první lásky zůstává po celý život?
Michael Laitman
Co nám dává příběh o zahradě Eden?
Příběh z knihy Genesis znají někteří lidé už od dětství. Někdo v něm vidí legendu a jiný věří, že se stalo právě to, co příběh vypráví.
|Další články autora
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...
Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly
Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak...
Starostou Čelákovic zůstává Pátek z ODS, město vede s přestávkou od roku 2010
Starostou Čelákovic u Prahy zůstává Josef Pátek (ODS), který stojí v čele města přibližně s roční...
Mikulov povede koalice Pro Mikulov a Náš Mikulov s Piráty, starostou Jedlička
Mikulov na Břeclavsku povede následující čtyři roky koalice dvou sdružení nezávislých kandidátů,...
Žena zmizela na Vsetínsku. Policie našla její odstavené auto a žádá o pomoc
Policie od neděle hledá Věru Horákovou narozenou v roce 1973. Její šedou Škodu Octavii nalezli...
Starostou Benešova se stal lídr vítězného Benešova pro život Jakub Hostek
Novým starostou Benešova se stal lídr vítězného uskupení Benešov pro život a dosavadní...
Prodej pozemku 11001 m2, Rodvínov
Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
2 990 000 Kč
- Počet článků 756
- Celková karma 4,71
- Průměrná čtenost 341x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.