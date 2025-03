Co pomůže člověku, aby se vzdal myšlenek na sebevraždu a znovu našel smysl života?

V květnu 2019 si v Malajsii tragicky vzala život šestnáctiletá dívka poté, co na Instagramu zveřejnila anketu, ve které požádala své sledující, aby jí pomohli rozhodnout se mezi životem a smrtí.

Otázka zněla: „Opravdu důležité, pomozte mi se rozhodnout D/L,“ přičemž D znamenalo smrt (death) a L život (life). Podle policie v době její smrti 69 % respondentů zvolilo možnost „D“ – smrt. Dívka byla nalezena mrtvá pod budovou ve městě Kuching na ostrově Borneo. Tato událost vyvolala širokou diskusi o duševním zdraví, chování na sociálních sítích a o odpovědnosti platforem za ochranu zranitelných uživatelů.

Není to překvapivé. Mnoho lidí by si zvolilo smrt, kdyby to bylo snadné – vzít si pilulku, usnout a tím vše skončit. Proč snášet utrpení, když život nenabízí naplnění, inspiraci ani uskutečnění snů? Pokud nevidíme ve svém životě žádný smysl, samotná existence se stává břemenem. A navíc žijeme s vědomím, že stejně nakonec zemřeme.

Právě proto musí společnost i stát bránit tomu, aby se takové myšlenky zakořenily. Tóra přikazuje: „Vyber si život.“ Tato volba však musí vycházet ze samotného člověka – musíme se snažit, hledat a usilovat o to, abychom nalezli skutečný život. Moudrost kabaly nabízí cestu k takovému objevu – ale je třeba k ní přijít z vlastní vůle. Prostřednictvím této moudrosti můžeme nalézt věčný a dokonalý život, který se nachází za hranicemi naší současné reality.

Ale proč lidé vůbec upadají do takového zoufalství? Právě proto, aby mohli poznat, že život má skutečně smysl – jen ne takový, jaký doposud žili. Většina lidí žije způsobem, který se příliš neliší od života zvířat – pod vládou pudů přežití a krátkodobých požitků. Ale člověk nebyl stvořen jen proto, aby pár let přežíval a těšil se z drobných potěšení. Byl stvořen k tomu, aby vystoupal na zcela jinou úroveň existence.

Život skutečně stojí za to žít. Musíme však pochopit, že nad tímto životem, který nyní žijeme, existuje vyšší život – ve vyšším světě, nad naším egoistickým přáním přijímat pouze pro sebe a nad pomíjivými starostmi tohoto světa. Smyslem života je právě objevit tuto vyšší realitu, účel existence – a opravdu si zvolit život v jeho plném, věčném smyslu.