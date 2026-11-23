Co nejdůležitějšího předat svému dítěti?
Jsme společenské bytosti a úspěch dítěte v životě do značné míry závisí na jeho schopnosti navazovat vztahy s druhými lidmi. Rodina je důležitá, ale v průběhu života člověk objevuje nová a nová prostředí: školu, zaměstnání, manželství, profesní kruhy, komunity a nejrůznější společenské skupiny. Jednou z nejdůležitějších věcí, které dítěti, můžeme dát, je schopnost rozumět lidem, cítit se mezi nimi dobře a budovat správné vztahy.
Začíná to v nejútlejším věku. Odmalička se dítě setkává s novými dospělými i dětmi, poznává různá místa a v kontaktu s druhými zažívá nejrůznější situace. Postupně získává pocit, že společnost nepředstavuje hrozbu. Dítě vychováváme zejména příkladem. Co dítě vidí, co prožívá, to se stává jeho druhou přirozeností.
V pozdějším věku, kdy kamarádi a vrstevníci dostanou větší význam než rodiče, musíme pochopit, že tady zákaz nestačí. Nové prostředí se stává novým světem dítěte. Přímý odsudek kamarádů může dítě odcizit rodičům a narušit jeho vztah k životu.
Je třeba postupovat moudře, nepřímo. Snažit se dítěti vybrat to nejlepší z možných a dostupných prostředí dříve, než je tam „vypustíme“. Jakmile se stane jeho součástí, můžeme mu nabízet jiné lákavé činnosti: sport, fotografování, hudba, počítač, cyklistika nebo jakákoliv společná činnost, která mu pomůže sblížit se s vrstevníky, jejichž hodnoty a chování považujeme za přínos pro naše dítě.
Zároveň ať rodiče dítěti předávají hodnoty, klidně vysvětlují, čeho si sami váží a čeho ne, proč má smysl vydat se jedním směrem a proč jiný může uškodit. Nic z toho se však nemá změnit v nátlak nebo potlačování přirozenosti dítěte.
Jednejme s dítětem jako s partnerem: můžeme s ním probírat situace kolem nás, ptát se na jeho názor a společně si ujasňovat, co se děje. Když s ním mluvíme jako rovný s rovným, pomáháme mu lépe rozlišovat a hlouběji chápat souvislosti.
Plaché, citlivé nebo introvertní děti si sociální dovednosti osvojí nejlépe postupným procvičováním. Skupinové aktivity, workshopy, diskuse, hry a vedená cvičení jim mohou nabídnout různé vzorce chování a postupně rozšiřovat jejich schopnost navazovat vztahy.
Hlavní je nenutit dítě, aby se stalo někým jiným. Měli bychom mu pomáhat osvojovat si další dovednosti a přitom respektovat jeho přirozenou povahu.
Ani výchova k soužití s druhými není něčím druhořadým. Je to jeden ze základních pilířů života. Člověk, který umí navazovat zdravé a harmonické vztahy, může své místo najít téměř kdekoliv.
Na základě pořadu „Nový život 224: Sociální dovednosti“ s kabalistou dr. Michaelem Laitmanem. Sepsali a redakčně upravili studenti kabalisty dr. Michaela Laitmana.
Michael Laitman
Jak najít štěstí ve spojení s druhými?
Jaký vliv mají naše emoce na lidi kolem nás? A jak velký vliv mají ty jejich na nás? A co nejvíc pomáhá pozvednout náladu v kolektivu?
Michael Laitman
Co může zabránit sexuálnímu násilí
Skupinové znásilnění nezletilé dívky v izraelském Ejlatu otřáslo celou zemí. Dokáže se naše společnost vypořádat se sexuálním násilím? Nebo nedokážeme víc než patetické protestní akce?
Michael Laitman
Podobenství o lidském utrpení
V zemi Úc žil muž jménem Jób. Muž bezúhonný, spravedlivý a bohabojný, stranil se zla. Tak začíná jedna z myšlenkově nejhlubších knih Tanachu, kniha Jób.
Michael Laitman
Jak i bez psychologa zachránit manželství
Žijeme v rozděleném světě, kde se už neumíme na ničem shodnout. Pokud jde o státy, s tím se ještě nějak smíříme, hlavně žádnou válku. Když ale doma nenacházíme společnou řeč, je to otrava a pro rodinu hotová pohroma.
Michael Laitman
Co přesně znamená bát se Boha?
Na konci knihy Kazatel nacházíme tato slova: „Slovo na závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, neboť to je povinnost každého člověka.“
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