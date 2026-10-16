Co nám dává příběh o zahradě Eden?
Ať tak nebo tak, v příběhu je ukryto vysvětlení sil, které nás utvářejí.
V základu přírody působí jediná síla, touha dávat a odevzdávat dobro. Vytváří opačnou sílu, touhu přijímat, a staví ji proti sobě. Vzájemným působením těchto dvou sil začíná vývoj. Představme si je jako „nebe a zemi“, „světlo a tmu“ anebo jednoduše „plus a minus“.
Vše, co existuje, žije a vyvíjí se, počínaje elementárními částicemi, atomy a molekulami, vychází z protikladu prvotních sil a ze spojení, které vzniká nad tímto protikladem. Vznikají stále složitější formy: neživá, rostlinná a živočišná úroveň přírody. Systém se rozvíjí vzájemným doplňováním a funguje jako jediný mechanismus, jehož části na sobě závisejí a jsou harmonicky propojené.
Dalo by se říci „zahrada Eden“, jenže ještě něco chybí: je třeba, aby takové spojení vzniklo prostřednictvím sebeuvědomění, zkoumání a svobodné volby.
Vývoj směřuje ke vzniku nezávislé a úplné bytosti: k harmonii má přibýt nezávislost, která doposud na žádné úrovni neexistovala. Proto se člověk, „koruna stvoření“, od systému, v němž původně vznikl, odděluje. Řečeno biblickým jazykem, člověk je vyhnán ze zahrady Eden.
Tímto oddělením dostává příležitost zkoumat, cítit, pátrat a uvědomovat si, že je v protikladu k harmonii existující v celém systému. Samotný systém mu tu slouží jako vzor. Díky svému úsilí jednat správně přijímá od přírody síly, které mu umožňují odhalit smysl existence a naplnit jej.
V příběhu Stvoření bylo lidstvo stvořeno jako poslední. My lidé jsme utvořeni postupným rozvojem stejných protikladných sil jako všechna stvoření, která nám předcházela během toho, co je symbolicky popisováno jako první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý den.
V procesu vývoje měli lidé a lidoopi společného předka. Možná bylo i mnoho dalších dávných tvorů lidoopům a lidem podobných. Ale pouze jeden určitý druh se začal vyvíjet jedinečným způsobem. Probudila se a narůstala v něm touha přijímat, získávat, spotřebovávat, vládnout, ovládat, být pánem světa a cítit se nadřazený všem ostatním.
Egoistická touha časem zformovala tohoto živého tvora v člověka. Tedy v tvora obdařeného instinktem i intelektem, schopného vytvářet zvláštní nástroje, utvářet lovecko-sběračské společnosti, rozvíjet zemědělství, domestikovat zvířata pro vlastní potřebu a podobně. Z toho vzešel celý vývoj lidské civilizace: jazyk, umění, kultura, vzdělávání, věda a technika.
Ale objevil se problém.
Stále rostoucí síla přijímat se v lidech dostala do nerovnováhy se silou dávat. V důsledku toho člověk nežije v harmonii prakticky s ničím a nikým, ani sám se sebou ne.
Lidem chybí úplnost, stali se z nich nevyvážení tvorové. Síla ega, tedy touha přijímat na úkor druhých pouze pro sebe, v nich neustále sílí a žene je do nekončícího boje se všemi kolem. Rok od roku narůstá strach, abychom nakonec nezničili sami sebe i svět.
Biblický verš říká:
„A Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.“
Co to znamená? Bylo řečeno, že celková síla přírody je silou lásky a odevzdání. A lidé jsou stvořeni jako její stín, tedy v opačné podobě.
Když dosáhneme stupně vývoje, na němž si uvědomíme, že veškerá naše snaha o dosažení štěstí selhává a nepřináší trvalé naplnění, že každý vrchol, který zdoláme, nás nakonec začne nudit, začínáme chápat, že s naším operačním systémem je něco v nepořádku. Uvědomíme si, že vnitřní prázdnotu nikdy nedokážeme zaplnit, dokud budeme usilovat o to, abychom od všech kolem sebe získali maximum a všechno přímo či nepřímo zneužívali ve svůj vlastní prospěch.
To, že každý takto vědomě či nevědomky jedná, brání komukoliv v dosažení opravdového míru, radosti, klidu a naplnění.
Toto uvědomění vede k pochopení, že pocit celistvosti závisí na dosažení rovnováhy s naším prostředím.
A v nás vzniká touha získat sílu, která všechno vyváží, sílu dávání. To nakonec vede k odhalení kladné síly v základu stvořeného.
Je třeba dál studovat, jak tuto kladnou sílu uvést do našeho života. Vždyť díky ní může lidstvo dojít k podobě zdravé rodiny.
V dobře fungující rodině jsou si všichni rovni. Nikdo nestojí výš ani níž než ostatní. Všichni závisí na sobě navzájem, jeden za druhého přebírá odpovědnost a spolu se cítí i fungují jako orgány jediného těla.
Pokračováním na této cestě poznáváme, že rovnováha mezi lidmi není na jejím konci, ale teprve na začátku.
V míře, v jaké se navzájem spojujeme prostřednictvím lásky, společně pronikneme na novou úroveň existence, která překračuje omezení času, prostoru a pohybu. To bude skutečný návrat do zahrady Eden obohacený o nezávislost, porozumění a svobodnou volbu.
Tím se naplní smysl stvoření, pro nějž bylo od samého počátku všechno stvořeno, a my dosáhneme svého cíle: nekonečného naplnění, potěšení a požitku. Přeji nám, aby naše cesta byla úspěšná.
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