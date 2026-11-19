Co může zabránit sexuálnímu násilí
Nechci plýtvat slovy, takže: co vlastně chceme? Vyřešit problém, nebo… Ne. Žádné nebo. Přímo a otevřeně.
Touha po sexu patří do základu naší přirozenosti. Je druhou základní potřebou hned za jídlem a pitím. Naše touhy ale neustále rostou a my jim musíme vymezovat hranice, než si začnou brát všechno, nač dosáhnou.
Teorie a praxe
Dát touhám správný směr je umění. Člověk v nás musí získat převahu nad svojí živočišnou přirozeností. Žádnou drezurou nebo poněkud primitivní metodou cukru a biče. Na místě je výchova ve vznešeném, skutečně lidském smyslu toho slova.
Ovšem, to je teorie. Jak to vypadá v praxi? Skutečný rozvoj Člověka v nás omezujeme na soubor školních vědomostí a mravních naučení. Dětem, dospívajícím i dospělým stále dokola opakujeme, co smí a nesmí, co se má a nemá dělat, přestože dobře víme, že vždy někteří zůstanou mimo pravidla.
Učit se, jak spolu mluvit a vycházet? Vytvářet přátelské prostředí, na kterém může stát smysluplné vzdělávání? Porozumět lidské přirozenosti a vědomě s ní pracovat? Zlepšovat se ve spolupráci s ostatními? Pravidelně se scházet, otevřeně řešit problémy a nebát se rozebrat vlastní chyby? A budovat zdravý, uctivý vztah k opačnému pohlaví?
To všechno víme, ale žalostně zanedbáváme. Nevychováváme Člověka. Místo něj u kormidla stojí pouhý výplod moderního ideologického diktátu a vynucené korektnosti, který podléhá přirozeným pudům. Ty se totiž nikam nevytratily.
Média a základní instinkt
Je to však ještě horší: nejrůznější zájmové skupiny otevřeně i skrytě využívají sexuální motivy, nemilosrdně hrají na tento pud a v myslích dospívající generace vytvářejí modly, které si pak tu a tam žádají oběti.
Miliony klipů a videí, filmy, „umělecká díla“, reklama, satira i způsob prodeje čehokoliv. Je spousta možností, jak znovu „zabrnkat na tuto strunu“. Znovu a znovu.
Je tedy na vině mládež? Nebo rodiče, starší generace, úřady se svým formalismem a média především? Televize a zpravodajské weby, právě ta média, která bezuzdně propagují vyzývavý obsah. Novináři ve službě jeho zadavatelům.
Nejsem moralista, jsem realista. Sleduji příčiny i důsledky. Před námi stojí dobře promazaný stroj, jehož cíle jsou pravým opakem toho, oč by měla usilovat výchova. Stroj drtící jednu generaci za druhou.
Média nejsou tím, kdo se jen veze na vlně. Sama nás ženou, vlna za vlnou: nevázanost, protest, kulturní odpad, protest.
Masmédia – nejvyšší autorita. Všechny naše úsudky tak či onak vycházejí z jejich nabídky. Vybíráme objednané, zaplacené „pravdy“ podsunuté většinou mezi slovy, řádky, záběry i samotnou atmosférou, v níž celá země chtě nechtě žije.
Prostředí je to, co utváří člověka. Kdybychom o ně pečovali, nepadali by mladí lidé do pastí lehkomyslnosti, nevázanosti a násilí. Viděli by kolem sebe lidi, ne figuríny určené k uspokojování jejich rozmarů.
My ale tuto zcela zřejmou povinnost společnosti zanedbáváme. A z líhně naší výchovy proto někdy vycházejí egoisté, promrhávající svůj život na úkor druhých uspokojováním pouhých svých „basic“ instinktů.
Je načase, aby celá společnost media veřejně odsoudila. Neslouží společnosti a podle vlastních měřítek ji přetvářejí. A zdá-li se někomu, že mu dávají hlas, ve skutečnosti jeho ústy promlouvají sama média. Výmluvný příklad: v Coloradu vyloučili z vyučování šestiletého chlapce za to, že spolužačce zpíval píseň I’m Sexy and I Know It. Chápal vůbec obsah písničky? Určitě ne. Kde k tomu přišel? V rádiu nebo v televizi, vždyť tehdy kralovala hitparádám. Veřejně zpívat dovoleno, ve škole ne. Skvělé, módní i nemorální. Tak absurdní je dnešní výchova.
Násilí vyrůstá ze lži
Nastolit rovnováhu našich základních pudů a pomoci každému povznést se nad ně, k tomu potřebujeme sestoupit až k základům pokryteckého prostředí, které jsme vytvořili. Vždyť násilí vyrůstá ze lži a pokrytectví prostředků masového běsnění a jejich spojenců, kteří zcela podlehli vlastním instinktům.
Nikomu nenaslouchají. Vysílají a stupňují napětí. Oni dnes diktují, kterou další senzací se máme zabývat, abychom ji zítra vyměnili za další položku v seznamu. Točíme se v kruhu mediálních témat, která předepisuje redakční plán.
Vymaňme se z těchto pokřivených vzorců myšlení. Potřebujeme střízlivý a uvážlivý přístup.
Je pochopitelné, že v životě se v určitém smyslu všechno točí kolem sexu. Je přitažlivý, přináší potěšení a uvolňuje napětí. Zkrátka je důležitý a my ho potřebujeme. V žádném případě však není jeho úkolem vyvolávat výbuchy násilí.
Ale jak se tedy dostat z pouhého nekonečného řečnění?
Skutečná rovnost pohlaví
Obracím se především k vám, ženy. K prolomení společenské zdi potřebujeme vaši solidaritu. Jemnou, moudrou, neochvějnou, ženskou. Je třeba vznést požadavek přímo ke kořeni problému, k samotnému základu společenské smlouvy.
Společnost potřebuje novou shodu, novou výchovu. Takovou, díky níž si muž vůči ženě vytvoří osobní, synovský, ohleduplný vztah hluboké úcty. Tak hluboké, že k sebeovládání ho přiměje už stud a strach z hanby, nikoliv až hrozba vězení. Zpočátku. Později vnitřně dozraje a naučí se žít v rovnocenných vztazích.
Rovnost pohlaví přece neznamená stejnost. Rovnost značí snahu dvou protikladů nalézt k sobě cestu přes propast, která je dělí. Jde jim přitom o vzájemné odevzdávání, ne uspokojování nebo trýznění. Rovnost znamená, že si vážíme jeden druhého za možnost navzájem se obdarovat láskou.
Narodili jsme se, abychom milovali
Právě tohle musí ženy mužům vysvětlit. Bez odpovídajícího prostředí muži k takovému postoji nemohou dozrát. Je třeba je k tomu ‚přimět‘: zvykat je na tuto myšlenku, zapojit je do vnitřního procesu proměny a přizvat je k vytváření lidského prostředí, které na každého klade nároky a zároveň je skutečně svobodné, osvobozené od egoismu.
A samozřejmě se musíme očistit od nánosu médií a internet zbavit páchnoucích hromad odpadků. To nemusí být hned, pro začátek ale aspoň vytvořme prostor, kde lež nebude vládnout. Začněme si říkat pravdu. Ne abychom se uráželi, ale abychom problém řešili společně a u kořene. Až popadají závoje přetvářky, ukáže se pravda: jsme všichni součástí jednoho celku. Narodili jsme se, abychom milovali a byli milováni.
Kvůli tomu má smysl vycházet na demonstrace, vyzývat, přesvědčovat, požadovat, stát si za svým, nevzdávat se a neustupovat. Ženy, pokud chtějí, dokážou přimět vládu k činu. Ženy vůbec dokážou všechno.
A na rozdíl od mužů umí změny přivádět do života tvůrčím způsobem bez ničení, nerozdělovat, ale spojovat. Stačí jejich společné rozhodnutí, že nastal čas společnost očistit od mediálních jedů, od uzákoněného egoismu a vnitřní zkaženosti, která se skrývá pod maskou svobody a kultury.
Otázkou není, zda je to možné. Otázkou je, kdy.
A věřte mi, vůbec nejsem moralista. Jsem realista.
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