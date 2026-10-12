Co když všechny peníze světa náhle zmizí?
Nakolik je takový katastrofický scénář reálný? Pojďme si to rozebrat.
Spirála zrychlování: proč jsou krize stále nebezpečnější
Finanční krize tu byly už mnohokrát a lidstvo se z nich pokaždé víceméně úspěšně dostalo. Teď však každá další krize narůstá rychleji a zasahuje víc zemí, než ta předchozí. Vlády jsou nuceny sáhnout pokaždé po stále rozsáhlejších a méně obvyklých opatřeních.
Když například v roce 2020 vypukla kvůli pandemii celosvětová krize, byla utlumena bezprecedentním přílivem peněz do ekonomiky. Následovala obří inflace, nafukování finančních bublin a rekordní objem světového dluhu. Pokles reálných příjmů nadlouho vyhodil světovou ekonomiku ze sedla. A obyčejní lidé, zvláště ti se středními a nízkými příjmy, se ocitli v krizi životních nákladů.
Na prahu nové bouře
Dnes stojí svět znovu na prahu velké krize – experti tuto pravděpodobnost odhadují na 45 %. Jaká bude? A jak dlouho dokáže současná ekonomika ještě vydržet nad vodou? Na tyto otázky sotva existují jednoznačné odpovědi.
Kabalisté mají odpověď na otázku, co je třeba udělat, aby další krize nepřicházely.
Peníze bývaly kryty pevnými hodnotami, stříbrem a zlatem. Britská libra šterlinků byla doslova „librou čistého stříbra“. Avšak v roce 1971 vyhlásil americký prezident Richard Nixon dočasný zákaz směny dolaru za zlato. Ten se nakonec stal trvalým a událost vstoupila do dějin jako „Nixonův šok“.
Tehdy se finančníci chopili příležitosti a peníze začali tisknout podle svého. Podstatou celého procesu se stalo maximální obohacení.
Narušení systémové rovnováhy
Ekonomika zkrátka nemůže fungovat na přání. Podléhá jasným zákonitostem a pravidlům, podle nichž musí mít všechno svou cenu. Pokud se ale peníze tisknou bez omezení, ztrácejí hodnotu a mění se v pouhé bezcenné papírky. V takové situaci finanční systém nevyhnutelně selhává a následky nakonec každý z nás pociťuje na vlastní kapse.
Dříve mělo vše svou cenu vycházející z přirozené rovnováhy. Bylo jasné, kolik stojí půda, dům, jablka, brambory nebo maso. Když však člověk do tohoto řádu vtrhl s potištěnými papírky a začal si s nimi hrát, vychýlil přírodu z rovnováhy. Narušila se rovnováha mezi tím, kolik příroda dává, kolik dostává a kolik lidé potřebují. Klasický ekonomický koloběh „peníze – zboží – peníze“ se změnil na spekulativní „peníze – peníze – peníze“. Vytratily se z něj skutečné produkty i reálná hodnota.
Tím, že finančníci podřídili hospodářství principu „peníze dělají peníze“, rozkolísali celý integrální systém. Právě proto je model, který vybudovali, odsouzen k zániku. Současné světové krize jsou tak pouhými milníky na cestě k jeho úplnému zhroucení.
Jediné východisko
Východiskem z této situace je buď návrat ke krytí peněz zlatem (což je dnes z mnoha důvodů prakticky nemožné), nebo přechod k duchovním hodnotám a záměru odevzdávat, jak radí kabalisté.
Vždyť hodnota čehokoli se vždy určuje buď podle egoistické touhy přijímat, nebo podle altruistické touhy odevzdávat. A pouze na výchově záleží, k jaké stupnici hodnot se přikloníme.
Pokud od úsilí o egoistické obohacení přejdeme k nové – a ve své podstatě věčné – formuli „miluj bližního svého jako sebe samého“, obrátí se o sto osmdesát stupňů nejen světová ekonomika. Od základu se promění celý náš život. Jako bychom vstoupili do jiné dimenze bytí, kde pro žádný z našich dnešních problémů již nebude místo.
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