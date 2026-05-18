Budoucnosti překrásná, nebuď krutá ke mně.

Prošli jsme dlouhou cestou ve vývoji a stále věříme, že tato cesta někam vede. Nevede. Je slepá. Působením setrvačnosti však dál používáme staré metody, které nás do slepé uličky přivedly.

Umírající kapitalismus

V základech západního světa je kapitalismus a základem kapitalismu je konkurence, v angličtině competetion. Sloveso compete, to je závodit, soutěžit, konkurovat, pochází z pozdně latinského competere, což znamená „hledat společně“. A ještě dříve v latině toto slovo znamenalo „sejít se, souhlasit, rozhodovat se“. Dnes to zní jako špatný vtip, ale je to tak: rostoucí egoismus časem pojmy překrucuje až k jejich opačnému významu.

Z dobrých základů jsme vybudovali nekonečná soupeření jednoho s druhým. Výsledky jsou z podstatné části odtrženy od zdravého rozumu. Zavíráme před tím oči.

Obrovské potravinové řetězce živí mnoho milionů lidí a organizací, které kromě sebe samých absolutně nikomu nejsou zapotřebí. Jejich síla spočívá ve vzájemném krytí a nevědomosti oklamaných lidí. Právě v tom ale spočívá i jejich slabost.

Spolu se sílícími globálními otřesy dojde k postupnému úpadku zbytečného, velkého i malého byznysu. Nezachrání ho žádné miliony. Naopak, jako mrtvou váhu ho stáhnou ke dnu. Pokud nám ani to neotevře oči, zřítí se nám v jednom systémovém kolapsu celý kapitalismus na hlavu. Nevhodný pro krize, zhýčkaný, domýšlivý a starý. Meze jeho životnosti jsou téměř vyčerpány.

Kdysi hrdě prohlašoval za své ideály svobodu a snahu o štěstí. Čas ale svobodu strhnul do konzumentarismu. A právu usilovat o štěstí už vůbec nezaručuje jeho dosažení. Prošli jsme cyklem, na jehož konci jsou krásné ideje opět překrouceny a výsledky zkažené.

Potřebujeme jiný systém

V období globálních katastrof potřebujeme systém založený na úplně jiných vztazích, než jakým je konkurence. Název není důležitý. Důležité je, jak ho pochopíme a uvedeme do života dřív, než snahou zachránit umírajícího promrháme poslední zdroje.

Musíme vybudovat takovou strukturu sociálních vztahů, která do středu postaví člověka, ne jeho peněženku a nikoho nenechá v nouzi. Boj o trhy, kapsy, mozky, to všechno se pomalu ztrácí v minulosti. Teď nás čeká boj o srdce. O možnost žít jako jedna všezahrnující lidská rodina. Boj o pozvednutí ducha, o nové vztahy mezi lidmi, které se nedají vynutit silou, leda trpělivě vypěstovat.

Pro tuto novou společnost musíme vybudovat základy dalšího rozvoje, to znamená novou ekonomiku. Nepůjde především o obchod a komerci v čisté podobě vysávající všechny naše síly, ale stane se součástí pozitivních sociálních vazeb – pomocné, obslužné a vyvážené hospodářské základny. Jednoduše řečeno, postavíme společnost zpátky na nohy.

Ne, to vůbec nejsou sny! Dozrála nutnost, střízlivá prognóza a požadavek doby.

Jednotný svět

V jednotném světě dojdou všechny pokusy obohatit se na úkor druhých rychle k opačnému výsledku. Klíčovými slovy dneška budiž rovnováha a racionalita. Rovnováha mezi námi, rovnováha s přírodou, rozumné využívání zdrojů a skutečně strategický pohled vpřed, základ pro společnou dobrou budoucnost, nikoliv společné pohřebiště v minulosti.

Tento přístup se sám od sebe neobjeví. Je třeba formovat a vyučovat. Mladí světa se ještě neutápějí v hluboké depresi, nejsou zkostnatělí, ale stále ještě otevření změnám. Přidá se k nim i starší generace. S reptáním, ale přidá.

A vůbec! Je přece normální, dokonce nezbytné učit se novému. Proč se nám tak příčí slova o vzdělávání, o výchově. Učit se je třeba, měnit se, rozvíjet. Ze všech druhů práce je nejdůležitější pracovat na sobě. To zabarvuje všechno ostatní. Společná, cílená a vědomá spolupráce přinese našim životům i příjemná překvapení.

Ba co víc, to nás skutečně uzdraví. I celou společnost. Zbavíme se nesmírných zásob zbraní a vyřešíme moře dnes zdánlivě neřešitelných problémů.

Musíme pochopit, že ať se setkáváme s čímkoliv, setkáváme se sami se sebou. Vzájemné vazby a vztahy určují vše, včetně výkyvů přírody. Ta se dnes brání rostoucí nerovnováze, aby zítra přivítala niterné sblížení mezi lidmi.

Mluvíme o „globální vesnici“, o „jedné lodi“, ale nejde jen o lidstvo, jde o celou planetu, o celý systém, který teprve čeká na naše prozkoumání.

Ukazuje se, že konkurence přestává být aktuální. Co není potřebné, nelze rozvíjet. Egoismus dál nemůže být vedoucí silou.

Proti nám se rychle obrací všechno, co se vymyká rozumné rovnováze a společným zájmům generací a my se neděsíme? Zvedněme konečně oči a uznejme, že prosperita, rozvoj a vzestup jsou mnohem víc, než co nám bylo vtloukáno do hlavy.

Nakonec uvidíme, že ztráta není ztrátou a to, co získáváme, je ten pravý, skutečný poklad – pokojný, vyvážený, život, plný bezedného potenciálu k seberealizaci.

Autor: Michael Laitman | pondělí 18.5.2026 5:25 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Michael Laitman

  • Počet článků 714
  • Celková karma 6,14
  • Průměrná čtenost 356x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

