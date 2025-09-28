Aby se pohádka stala skutečností
Ale jak vidíme, veškeré jejich snahy byly marné. Moderní člověk se svými morálními vlastnostmi příliš neliší od svých dávných předků.
Přestaňme se zapřahovat za vůz
Náš problém je, že se vyvíjíme, jako bychom tlačili před sebou vůz. Řídíme se vrozenými pudy, měníme se pod jejich vlivem a pak vidíme, že se stáváme stále horšími. A pak začneme přemýšlet, co udělat, abychom se alespoň trochu změnili k lepšímu.
Ale naše představa o tom, co je nejlepší, vychází z minulých prožitých situací, nikoli z budoucích. Vychováváme dítě a po 20-30 letech zjistíme, že jsme se mýlili. Proto jsou všechny naše vzdělávací metody neúčinné. A ani uznávaní odborníci v oblasti vzdělávání nám nemohou nabídnout správný systém, který je vhodný pro generaci, která nyní vyrůstá a bude za 30 let řídit svět.
Důvodem je, že nevíme, jakými stavy nás příroda provede v průběhu budoucích třiceti let. A úkolem vzdělávání by již mělo být od současnosti napravovat a odstraňovat všechny rozdíly a rozpory, které mezi námi v budoucnosti vzniknou. Je však pro nás těžké si i představit, jaký bude člověk za 30 let. Proto je naše vzdělání neúspěšné.
Člověk budoucnosti
Aby bylo vzdělání skutečně efektivní, musí být jeho tvůrcem „člověk budoucnosti“. Tedy člověk, který ví, jakým směrem nás vede přirozený vývoj. Pak budeme v dnešním stavu připraveni na stav budoucí, i když ještě nenastal. Budeme vnitřně připraveni na jeho příchod.
A zde nám na pomoc přichází věda kabala, která vysvětluje celý proces našeho vývoje. Popisuje stavy, kterými musíme v tomto procesu projít, a předem varuje, jakými stavy projdeme a co musíme dělat, abychom se v nich cítili bezpečně.
Hlavní princip
Existuje názor, že dobré vychování znamená dobré chování. To však s výchovou nemá nic společného. Základem výchovy jsou vzory lidského chování, protože pouze příklady působí na člověka. A pokud chceme, aby dítě, stejně jako dospělý, bylo vychováno správně, musíme mu jít příkladem.
Nemáme tedy na výběr, musíme začít vytvářet a zavádět do praxe vzdělávací programy, které by ukazovaly příklad správných mezilidských vztahů. Ale pokud jsou naše vztahy většinou založeny na nepřátelství a nenávisti, kde najdeme tyto příklady?
K tomu je podle doporučení kabalistů nutné organizovat speciální semináře v malých skupinách pro všechny vrstvy společnosti. Konají se podle určitých pravidel v kruzích po deseti lidech. Takové kruhy se samy o sobě stávají příkladem pro člověka. Účastník semináře začíná cítit, že se zde děje něco zvláštního.
V kruhu každý člověk postupně svobodně vyjadřuje svůj názor. Ostatní mu bez přerušování naslouchají. A i když s jeho názorem nesouhlasí, snaží se vžít do jeho pozice a pochopit, proč má takový úhel pohledu.
Po 2 až 3 kolech se postoje lidí mění. Místo počáteční odtažitosti a nedůvěry se objevuje pocit sounáležitosti, vřelosti a vnitřní blízkosti jeden k druhému. Během 15-20 minut se lidé doslova stanou jinými.
Vzdělávání v kruhu
K této metamorfóze dochází při diskusi o jakémkoli tématu. Tento proces je však obzvláště důležitý při diskusi o vzdělávání. Koneckonců, pokud všichni dojdeme k závěru, že je například nutné z filmu a televize odstranit scény násilí, krutosti a projevů nenávisti a nahradit je scénami, které rozvíjejí dobré vztahy, náklonnost a lásku k bližnímu, vytvoříme si tím dobrou budoucnost. A to je právě ta budoucnost, ke které, jak vysvětluje věda kabala, musíme nakonec dospět. Budoucnost bez nenávisti, teroru a válek. Budoucnost, ve které princip lásky k bližnímu není krásným sloganem, ale životním principem. Vždyť ať chceme nebo ne, příroda nás vede tímto směrem, tlačí nás k němu nejrůznějšími problémy a katastrofami. Lidstvo se musí stát nedílnou součástí přírody a přivést celý vesmír k univerzální harmonii. Od zkázy k harmonii. Dnes se snažíme místo harmonie všechno zničit. A nechápeme, že všechny přírodní katastrofy, války, teror jsou tlakem na nás ze strany přírody, (Příroda, neboli Vyšší Moc, Stvořitel - věda kabala vysvětluje, že to je jedno a totéž). A tento tlak je povolán k tomu, aby nás dovedl k poznání, že pokud nezměníme svůj postoj k sobě navzájem a k přírodě, jednoduše zničíme sami sebe. Proto je dnes otázka vzdělávání tak naléhavá. Samozřejmě není možné převychovat člověka v několika diskusích v kruzích. Společně si však musíme uvědomit, že budoucnost je pro nás možná pouze tehdy, když se začneme sjednocovat a vytvářet pro to programy na úrovni státu.
Dejme tomu, aby se v rozhlase, televizi, médiích, školkách, školách atd. zaváděly kurzy o jednotě. Aby každý člověk pochopil, že v životě není nic důležitějšího než jednotné společenství. Společenství, ve kterém nikdo nikomu nepůsobí zlo. Jak se říká v kabalistických zdrojích: „Nedělej druhým to, co sám nenávidíš.“
Tajemství vzdělání
Taková společnost není idealistická představa budoucnosti. Kabalisté zdaleka nejsou idealisté. Chápou velmi dobře, že nenávist v člověku nezmizí. Ale studiem podle kabalistické metody se člověk naučí povznést se nad svou nenávist. Jak se říká: „Láska překryje všechny hříchy.“ „Zločiny“ – všechny rozdíly mezi námi, zůstanou, ale my je budeme moci vyrovnat láskou. Vždyť tohle se děje v přírodě: mínus a plus se spojují, vznikají molekuly, jejich kombinace tvoří nejrůznější látky, bílkovinné struktury atd. Všechny rozdíly, všechny rozpory mezi nimi zůstávají, ale umí se správně kombinovat tak, aby se vzájemně doplňovaly. V tom je ukryto i celé tajemství vzdělávání.
A co instinktivně probíhá na úrovni neživé, rostlinné a živočišné přírody, to musí člověk vědomě dělat na lidské úrovni. A pak se život stane krásným.
Když se všechny lidské bytosti, ačkoli jsou odlišné, budou na vědomé úrovni spojovat a doplňovat se svými myšlenkami, touhami a různými vlastnostmi, vznikne jednotný organismus zvaný „duše“. A pak každý začne pociťovat vyšší stav, Vyšší svět.
Michael Laitman
Jak vytvořit doma klidnou a pozitivní atmosféru
Faktor, který ovlivňuje naše zdraví a štěstí více než cokoli jiného, jsou pozitivní vztahy. Je potěšující, že po 75 letech souvislého výzkumu na Harvardově univerzitě je toto nyní i vědecky potvrzeno.
Michael Laitman
Taková jiná láska…
Láska je snad nejvíce zkoumaným a zároveň nejméně pochopeným jevem v životě člověka. Obvykle nazýváme láskou svůj vztah k tomu, co nám přináší potěšení.
Michael Laitman
To, co ženám nikdo nevezme
Ženě nelze upřít její schopnost vyjádřit své touhy i beze slov. Proč tuto schopnost má? Protože žena mnohem citlivěji vnímá, co chybí jí i jejím blízkým.
Michael Laitman
Peníze a štěstí
Američtí psychologové provedli průzkum mezi 1,7 milionu lidí ve 164 zemích a zjistili, kolik peněz člověk potřebuje, aby se cítil šťastný.
Michael Laitman
Existuje ve světě spravedlnost?
„Všichni říkají, že na světě není spravedlnost. Ale spravedlnost není ani nahoře“ – řekl Puškinův Salieri. Mnoho lidí cítí hořkost obsaženou v této frázi. Proč ani řízení shora není spravedlivé?
