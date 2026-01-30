11 citátů Winstona Churchilla z pohledu kabaly
„Nemám co nabídnout než krev, dřinu, slzy a pot.“ Churchill mluvil z logiky tohoto světa, kde lidé věří, že pokrok přichází prostřednictvím oběti. Ale ve skutečnosti oběť neexistuje. Existuje pouze racionální a moudré rozdělení síly v osudu člověka, kdy se člověk podřídí Vyšší síle a v každém okamžiku s ní splyne. Jaká jiná možnost existuje? Spoléhat se na pozemskou logiku, filozofii nebo osobní výpočty? Jedinou naší obětí je naše chování, když jednáme podle svého ega, podle vrozené touhy užívat si jen pro vlastní prospěch. Když si však uvědomíme, že ve skutečnosti působí pouze jedna vůdčí síla a vše je uspořádáno přesně pro naše dobro, zjistíme, že tato cesta je v každé situaci dar, nikoli ztráta, ale za podmínky, že toto řízení přijmeme. Potom se nemusíme namáhat a dřít, můžeme se uvolnit a užívat si života.
Když Churchill řekl: „Překonané obtíže jsou získané příležitosti“, byl blíž pravdě, než si možná uvědomoval. Ve skutečnosti neexistují žádné nepříznivé okolnosti. Některé jsou drsné, některé mírné, některé děsivé, jiné uklidňující, ale všechny jsou nezbytné. Každý stav pramení z kořene naší duše a přesně odpovídá tomu, co musíme v příštím okamžiku napravit. Proto je každý okamžik správný. Dostáváme přesně to, co máme dostat, protože kráčíme společně s Vyšší silou jako partneři v tangu.
„Člověk by se nikdy neměl otočit zády k hrozícímu nebezpečí a snažit se před ním utéct… Pokud se mu okamžitě postaví bez mrknutí oka, sníží nebezpečí na polovinu.“ V každé těžkosti můžeme odhalit skrytou pomoc a lásku Stvořitele, nejvyšší moc, která nás stvořila a udržuje. Musíme věřit, že i když máme na krku přitisknuté ostří meče, je to láskyplný záměr. Nemohu říct, že bych to zažil v absolutní podobě, ale z okamžiků blízkých životu a smrti vím, že i tam lze cítit, jak působí láska. Tyto okamžiky nesou mimořádnou intenzitu.
„Všechny největší věci jsou jednoduché a mnohé lze vyjádřit jediným slovem: svoboda, spravedlnost, čest, povinnost, milosrdenství, naděje.“ I když jsou tato slova nadměrně používána a vnímáme je jako pouhé slogany, ve skutečnosti jsou to hluboké vnitřní vlastnosti. Bylo by moudré se jich držet, rozvíjet je a neustále je přehodnocovat. Pro mě je nejdůležitější hodnotou uvědomit si sám sebe, jak jsem zapsán v knize osudu, což znamená co nejúplněji zprostředkovat skrze sebe vliv Stvořitele na svět. Odhalení čistého, láskyplného a darujícího vztahu k lidem je to, kam nás vede metoda kabaly.
„Existuje pouze jedna povinnost, pouze jedna bezpečná cesta, a to snažit se být dobrý a nebát se dělat nebo říkat to, co považujeme za správné.“ Zde se dotkl myšlenky, že abychom jednali správně, musíme se nejprve povznést na úroveň odevzdání, na lásku ke všem. Pouze odtud můžeme jednat beze strachu.
Z jeho slov „Neustálé úsilí – nikoli síla nebo inteligence – je klíčem k uvolnění našeho potenciálu“ vyjasňujeme další vnitřní význam: výzva nikdy nesměřuje k ostatním. Neexistují žádní „ostatní“. Kromě tebe existuje pouze Stvořitel. Každá situace před tebou je výzvou poslanou od Něho. Celý svět je dokonale zinscenovaná hra a prostřednictvím všech herců se musíš obrátit k samotnému Režisérovi. Všechno se týká pouze tebe samotného, a to z jediného důvodu – aby tě to přivedlo do přímého kontaktu s Ním.
„Pesimista vidí obtíž v každé příležitosti a optimista vidí příležitost v každé obtíži.“ Obtíže jsou pro nás šancí povznést se na vyšší úroveň nápravy – na úroveň, kde se vrozený egoistický záměr po vlastním potěšení mění na altruistický.
„Nemůžeme si dovolit – nemáme právo – ohlížet se zpět. Musíme se dívat dopředu.“ Pokrok je možný pouze tímto směrem. Perspektiva z duchovního hlediska je úplné odhalení Stvořitele člověku. Priority znamenají proměnit celý svět ve spojení mezi vámi a Ním. Jste vy, celý svět a Stvořitel mezi vámi jako prostředek spojení.
„Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte, v ničem, ať už velkém nebo malém, významném nebo bezvýznamném, kromě přesvědčení o cti a zdravém rozumu. Nikdy se nepoddávejte síle, nikdy se nepoddávejte zdánlivé převahy nepřítele.“ Tato Churchillova nekompromisní výzva se v duchovním jazyce stává výzvou k neústupnosti vůči vlastnímu egoismu. Musíte v sobě vybudovat to, co kabala nazývá omezením, clonou a odraženým světlem. Jsou to vnitřní nástroje, které nám umožňují povznést se nad naši zvířecí přirozenost a získat přirozenost Stvořitele, přirozenost absolutní lásky, dávání a harmonického spojení.
A když varoval: „Existuje jen jedna věc horší než boj se spojenci, a to je boj bez nich“, dotkl se základního, životně důležitého duchovního zákona. Člověk potřebuje být součástí bezpečné společnosti. Není to proto, že by se nemohl spolehnout sám na sebe, ale proto, že prostřednictvím pozitivního spojení s ostatními získává stabilitu, když ho Stvořitel úmyslně vyvádí z rovnováhy.
A nakonec Churchillovo prohlášení „Ptáte se, co je naším cílem? Mohu odpovědět jedním slovem: Je to vítězství – vítězství za každou cenu, vítězství navzdory veškeré hrůze, vítězství, ať už je cesta jakkoli dlouhá a těžká, neboť bez vítězství není přežití“ dosahuje svého plného významu pouze v duchovním významu. Vítězství není proti druhým. Vítězství je vítězství nad sebou samým. Kabala je věda o tomto vítězství – o překonání egoismu a tímto vítězstvím donutit Stvořitele, aby se odhalil v realitě.
Michael Laitman
