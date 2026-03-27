Odkud se bere taková nenávist?
Myslím, že mohou být poučné i znepokojivé. Ve mne osobně zanechali určité trauma a nepříjemné pocity, že něco silně není vpořádku.
První zážitek se týkal mladé učitelky na škole, kde jsem také učil. Měla asi dvacet let, vždy přátelská, vlídná, veselá. V jednom rozhovoru jsem si posteskl, že by byla škoda, kdyby naše ukrajinské děti po vystudování byly odvedeny na vojnu a šly do války. Na to odpověděla bezcitně, že „bojovat se musí“. Když viděla můj nesouhlasný výraz, zeptala se: „Věříš, doufám, že Zelenský je lepší než Putin?“ Když jsem odpověděl „Ne“, výraz její tváře se zcela změnil z úsměvu v odpor a znechucení, že mne z toho zamrazilo. Naštvaně vstala, otočila se a rychle odešla. Už nikdy do dnešního dne se mnou nepromluvila...
O pár let později jsem měl s jinou mladou slečnou příjemnou konverzaci. Když se řeč stočila na otázku války, řekl jsem slušně, že se nedá říct, že by Rusko bylo agresor, nýbrž že příčiny války jsou složitější. Opět jsem byl svědkem toho, jak se její tvář změnila, rychle řekla, že jde domů a cestou se na mě nepodívala, ani se nerozloučila.
Asi o týden později se řeč stočila opět k nešťastnému tématu. Už jsem věděl, že nenávidí Rusko, Rusy i vše ruské, přeje jim zřejmě smrt, avšak zajímalo mě, odkud se tento postoj bere. Nakonec jsem se zeptal, zda nenávidí i ruské děti. Bez zaváhání okamžitě odpověděla „Ano“. Když jsem připomněl, že děti nic špatného neprovedly, ani za nic nemůžou, už následoval jen zlý pohled a urychlený odchod.
Stále jsem nepochopil, kde se bere tak hluboká nenávist, zvlášť u mladých lidí, mladých žen, nenávist silnější než jakýkoliv lidský cit, mateřský instinkt, láska, pud sebezáchovy a j. Odhodlání bojovat a za každou cenu, proti někomu, koho vůbec neznají, a kdo jim nic neudělal. Navíc tito mladí lidé nemají žádnou zkušenost se sovětskou érou, která by teoreticky mohla nějakou anitipatii vyvolávat. Pravděpodobně za svůj krátký život ani nikoho z Ruska nepotkali. O tom, že podněcování nenávisti k národu nebo skupině osob je trestný a odsouzeníhodný čin ani nemluvě...
Je jasné, že lidí s podobnými extrémními názory je mnoho, už např. podle toho, kolik jich přispívá a přispělo na zbraně, drony, munici. Jak to vysvětlit z psychologického hlediska a co s tím? Zažili jste něco podobného?
Ladislav Zelinka
„Případy 411" - Tajuplná zmizení lidí
Pod tímto termínem můžeme nalézt soubor příběhů o nezvěstných lidech, kteří se ztratili v některém z národních parků v USA. Příběhy sesbíral bývalý detektiv David Paulides a publikoval je v nyní celkem již osmi knihách.
Ladislav Zelinka
Nejstarší dějiny české
Z obsahu: Původ Slovanů. Sámova a Moravská říše. Nejstarší legendy. Historické zmínky a souvislosti. Česko-polské ranné dějiny a další
Ladislav Zelinka
Napodobování demokracie (Malé politologické zamyšlení nad světem)
Upoutávka na knihu - politologie, úvahy o společnosti a politice, situace v České republice i ve světě.
Ladislav Zelinka
Česko je ztraceno
ODS posiluje, vládní strany mají nebývalou podporu. Jak je to možné? Poslední volby ukázaly tuto znepokojivou skutečnost, které se dá jen těžko rozumět.
Ladislav Zelinka
Prezidentské volby 2023: Vlastenecký prezident Josef Skála?
Mainstreamová média poněkud opomíjejí tohoto kandidáta na hrad. Není divu. Je komunista, kritizuje režim, Vládu a snaží se sjednotit českou levici a vlastence. Nepřekvapí, že mají vážné obavy z toho, že by se mu to mohlo povést.
Články o společnosti, politice, vývoji ve světě, mezinárodních vztazích; odzbrojení, bezpečnost, změny ve společnosti; aktuální témata i ohlédnutí se za důležitými okamžiky historie české i světové.