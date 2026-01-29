Turek a jeho objevení problému války, za kterým stojí pry NATO
Jestliže pan Turek tvrdí, že NATO se pořád víc roztahuje, a dáme mu za pravdu, naskýtá se otázka PROČ. Pokud vím, všechny státy, které jsou součástí NATO anebo o své přijetí usilují, to dělají dobrovolně, nikdo na ně nedělá žádný nátlak. Je tedy dobré, podívat se, je-li to vina USA, anebo naopak, toto nabírání objemu má jiný důvod. A to je zase co si myslím já. Důvodem je agresivní chování Ruska, nedůvěra jejich sousedů k tomuto sousedovi, prostě chtějí být před ním v bezpečí. Jinak by se přece do tohoto paktu necpali, nemělo by to smysl. Takže ne NATO, ale Rusko má nejvštší zásluhu na tom, že NATO roste. Nejde o ohrožování Ruska, ale naopak, o to, že jim nikdo nevěří, fakta, historie je před Ruskem varují a oni chtějí bezpečí. Takže bezpečí menších států, jejich občané, ti nejsou pro pana Turka důležití, důležíté je přání Ruska. Vše se prostě otočí a z agresora se udělá možná potenciání oběť.
Všechny tyto teorie zlého Západu, které mě připadají jako uvařené v kuchyni pana Klause, se systematicky vypouští mezi lidi. Ti, kteří tvrdí, že jde jenom o vytváření strachu, si na sebe berou velkou odpovědnost za to, co se stane, když nebudeme připraveni. Vy starší, kteří si pamatujete srpen 1968, vzpomeňte si na to, jak nikdo z nás nevěřil, že Rusové nás obsadí. Ještě dvacátého jsme se takovému nápadu smály a ráno, když jsme se probudili, byla Praha plná ruských tanků. Nešťastní lidé v ulicích, první mrtví. Klaus tam nebyl, ale za jejich rodinu tam určitě někdo byl.
Takže brát dnešní situaci na lehkou váhu, nám může přinést mrtvé. Osobně bych se přimlouvat za to, aby naši právníci přezkoumali, zda-li chování Okamury, Klause a řady dalších, je ještě v mezích zákona, nebo zda-li jde už o vlastizradu a nemělo-li by se proti nim rázně zakročit. Nejsem právník, takže nevím, jenom cítím, že to v pořádku není, a ti, co tomu rozumí, by měli zakročit. Čekat na Blaník, že se z něho nám na pomoc vyhrnou rytíři, je dětinské, nemyslíte?
Ladislav Vorel
Nezajímé mě odkud přicházíš, ale kam kráčíš
S touhle větou jsou problémy. Nebyly by, kdyby ten co vysvětluje kam kráčí, mluvil pravdu. Svůj názor si tedy musíš udělat sám.
Ladislav Vorel
Trojský kůň Václava Klause se jmenuji Motoristi
Určitě jste si všimli, že Václav Klaus nevynechá jediné příležitosti, aby nenapadl prezidenta. Nemohl se dočkat, kdy preyident schválí Babiše a jeho vládu.
Ladislav Vorel
Bude Babiš opravdu premiér, nebo poskok Klause?
V první řadě nechápu, proč všechny ty Turkovy komentáře smazali, když to přece mohl být největší důkaz, že to co o něm tvrdí není pravda, byl to důkaz jeho neviny.
Ladislav Vorel
Pyrrotovo vítězství Andreje Babiše
Vyhrál, to ano, může sestavit vládu, to taky, jenže z čeho? Slušní politikové mu řekli NE, a to co mu zůstalo, no pohleďte samy.
Ladislav Vorel
Volte lidi, ne sliby
Volby jsou politické hody. Za každý váš hlas dostane vámi vybraná strana jednu stokorunu. Takže po dva dny můžete začít rozdávat.
