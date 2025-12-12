Trojský kůň Václava Klause se jmenuji Motoristi
A přitom není to tak dávno, co tvrdil, že Babiš není žádný politik. Skutečně pravicová strana byla jen Trikolora jeho syna. Tedˇto stejné říká o Motoristech. Jejich předseda odmítl prezidentovo pozvání na oběd, protože nebyl pozván Klaus. Trochu k smíchu, nemyslíte? Určitě nikomu nechutnalo. Tento Macinka, který pro Klause pracoval tuším 16 let, má určité slovo, jenom proto, že jeho pár procent Babišovi chybělo. Určitě by Babiš volil jinak, kdyby měl šanci. Tedy strana, která by za normálních okolností byla bez povšimnutí, stala se najednou důležitou. A jak Macinka, tak Okamura se cítí jako prezidenti. Ba víc , výkřiky Okamury – vyženu Ukrajince, či Turkovo fackování s ochrankou za zády, to všechno jsou úlety těch, kteří si myslí, že budou se svými několika procenty diktovat Česku. A to v době, kdy ještě nic jistého nemají. Cítí se silní, věří tomu, že mají Babiše v hrsti.
Václav Klaus tvrdí, že v Česku pravice prakticky neexistuje. Kus pravdy na tom je. I Topolánek je znechucen výroky Klause na válečnou situaci Ruské války komentovanou Klausem. Ovšem skutečným hrobníkem pravice v Česku je právě Klaus. Ať už šlo v minulosti o volbu prezidenta, kdy se nejenom on ale celá jeho rodina v případě hlasování pro vůdce levice, Miloše Zemana, mohla strhat, kdy jeho syn, sám handikepován se snažil zasměšnit knížete, pro jeho češtinu, a to takovým sprostým způsobem, že snad poprvé vůbec musela redakce MF zrušit diskuzi, protože pobouřeni lidí proti článku Klause ml. bylo ohromné, kdy jeho manželka, vesele podváděná svým mužem s letuškou, měla výhrady k paní Swarcenbergové, aby dosedla na český trůn. Měla pocit, že lepší je ona, kterou muž veřejně podvádí tak, že by si to nenechala líbit ani obyčejná česká žena bez základního vzdělání. Prostě je-li to v Klausově osobním zájmu, klidně se na chvíli stane z pravičáka levičák, který se jako lev rve o zvolení levicového prezidenta. Proč? Prostě nepotřeboval nikoho, kdo by jasně ukázal, že je lepší než on, kdo by se nevrtal v jeho prezidentování. A to byl pouze Zeman.
Zeman se pochopitelně dokázal těm, co mu lezli do zadku vždy odměnit. Žena Klause se stala velvyslankyní na Slovensku. Nevadilo, že levice měla nesrovnatelně lepší kandidáty, to Zemana nezajímalo. Klausovi je nutné přiznat, že je nesrovnatelně chytřejší než Zeman. Nikdy se nenechal strhnout Zemanem na jeho stranu, šel vždy jen tak daleko, jak mu to něco přineslo. Rád bych si poslechl, jak o něm doma mluví. Ale Zeman má zase knihovnu. Pořád to zdůrazňuje, že to vypadá, že v ní občas zalistuje.
Ale vraťme se k motoristům Klause. Už dnes si diktují, jak by měli Češi brát, co oni nabízí. O jejich Turkovi tvrdí, že je nenahraditelný a sám Klaus, říká, jak je to hodný člověk. Stálo by zato vědět, kolik procent lidí by ho dnes nechtělo nejenom ve vládě, ale ve sněmovně vůbec. Ty demonstrace proti nim vůbec neberou v úvahu, to je pro ně jen ulice. Uvidíme, jak tento Trojský kůň bude vyvádět, až začne řehtat. Mně to připadá jako revorver Klause na spánku Babiše.
Je to tady jak u blbejch
To říkavala naše sousedka, paní Kroupová, vždy, když došlo mezi nájemníky k nějakému dohadování, jedno o čem, nikdy to nemělo konce. A teď, ač je to k nevíře, řešíme to na celostátní úrovni.
Turek. Nejdříve překračování dovolené rychlosti, naštěstí nikoho nezabil, takže se prý nic nestalo.Vpálil jednu oponentovi, s ochrankou za zády a dotyčný ho ani nezažaloval. To u nás poslanci mohou, fackovat lid je zdravé. Jinde by asi doposlancoval. Jeho „černý humor“ kterému humor chybí už znáte. A přesto, že všechno už nesmyslně vysvětloval, věkem, kamarády, prostě prokračuje dál. Žádná změna k lepšímu.17 listopadu si zase zahajloval, ale vysvětll to. Nebyla to pochopitelně zase jeho vina. Už se těším, až ho naštve Trump. Osobně si myslím, že to Donald zvládne bez ochranky. A Turek si v nemocnici poleží déle než s plotýnkou.
To, jak Turek kličkuje a dělá z lidi blbce je víc než průhledné. Vymlouvá se na kamarády, na opozici která ho špiní, na media. Ale nestačí to, co už sám přiznal s tím, že prý byl /asi jediný na světě/ mladý? Klausův oblibenec, hodný člověk, který musí být hodný, vždyť přece napsal svou disertační práci o Klausovu postoji k zapadu.
Člověk s takovou minulostí by neměl kandidovat ani na domovníka. Nemyslím si, že by někde ve světě existovala strana, která by vůbec držela ve svých řadách člověka tohoto typu, natož ho navrhovala na ministra. A Macinka říká prezidentovi – buďte spravedlivý. Nad tím usmát se je málo. Vždyť to je totální ignorace jakékoliv spravedlnosti, sprosté využívání situace. Co si tento pán se 7 procenti z těch co volili vlastně myslí. To, že Turka národ nechce, ho nezajímá. Klaus ho chce. A Macinka je veden Klausem na šnůře, Jde ve šlépějích Klause, nebo lépe pod jeho navigací.
Klaus udělal sprostou amnestii a nic.
Přijal peníze od těch kterým touto cestou pomohl, a nic.
A mohl bych pokračovat. Prostě lidé mlčí, tak jdeme až za hranu. To, že se k nim ta špína Okamura přidá, věděli dopředu. I když věřím, že prezident, který je v těchto dnes zkoušený snad jako kdysi Beneš, situaci zvládne. Přesto by bylo pěkné, kdyby si Babiš uvědomil na plno svou situaci, a vše znovu promyslel. Uvědomuje si, kolik z těch jeho 37 procent voličů, je naštváno, že Okamura bude třetím mužem ve státě? Kolik z nich ho jenom za toto už volit nebude, a to ještě uvidíme, co přijde dál. Bude mít vládu složenou z rasistů a fašistů. I když jeho poslanci byli donuceni zvednout ruku, čímž se zase dostáváme tam, kde už jsme byli. Dokázal se zřeknout velkého bohatství, aby vyhověl. Jenže špinavá vláda zůstává. Jeho další velký krok by měl být zbavit se této vlády. Znamenalo by to odložit hádky a spory s opozicí.
Jasně vyhrál volby. Opozice by se s ním měla sejít a slíbit mu, ze 2 roky nebude vetovat žádné jeho rozhodnutí, že mu dá plnou možnost ukázat co dokáže. Jde přece o slušné jméno republiky. A pak by mohl i s menšinovou vládou mít jednobarevnou vládu. Karel Havlíček mluví o tom, že kompromisy jsou nutné. Ano, ale mají hranice.Neměli by poškozovat celou republiku, jít proti vůli lidu. I kompromis může být nesmysl. Udělal by jste kompromis se sousedem, kterému řve každý večer naplno televize, kdyby vám nabídl, že uděláte kompromis. On je ztlumí a vy mu dovolíte aby se každou středu vyspal s vaší manželkou.
Ještě jedna věc mě napadla, ale na tu je asi pozdě. Na tuto myšlenku mě přivedl Václav Klaus. Řekl, ať si prezident nemyslí, že budou nové volby. Jestiže to řekl, pak mě napadlo, že tato mořnost právně asi existuje. A zase by to chtělo rozum do hrsti, ostatní strany, které vědí, že šanci nemají, ale v zájmu republiky, by slíbili Babišovi, že budou všichni volit pro něj, takže by Babiš měl bohatě přes 50 procent a jednobarevnou vládu. Neznám zákon a nevím, jak je tato možnost reálná, a zda není pozdě. Ale bylo by nádherné, kdyby to šlo a o zrušení této rýsující se vlády, by se zasloužil Klaus.
P.S. Mášli čas přečti si můj článek - Pane Klausi, čo bolo to bolo, teraz jste občanem. Redakce u něj zrušila diskuzi a rozumné vysvětlení proč jsem nedostal.
Ladislav Vorel
