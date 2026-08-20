Ten řidič sanitky mě trápí
Udělat takový přesrupek kdokoliv z vás, je vše vyřešeno rychle a bez dizkuzí. Měl odbočit, jel rovně. Všichni zastavili, on jediný neslyšel houkání sanitky.
Macinka samozřejmě hned zvedne ušmudlaný prapor Motoristů a spolu s těmi, co hledají důkazy o Turkovi nevině, s odborníky, kteří hledají vši, které tam nejsou, v domění, že mu pomáhají, mu vlastně škodí. Přichází s tím, jak je od Turka hezké, že dočasně odstoupil z funkce. Chce získat čas, než sežene ochotné, co budou na jejich straně, pochopitelně s tím, že jim to nezapomenou. A Havlíček moudře dodá, počkejme na soud, zatím naše názory nezveřejňujeme. Jistě, žádné nemají, čekají co řekne Babiš. Turka pořád s něčím řeší, oni ani nemají čas vládnout. Vůbec bych se nedivil, kdyby Havlíček přišel s tím, že Turek je vlastně oběť, že ten řidič chtěl spáchat sebevraždu a počkal si na Turka, proti kterému je politický hon. Havlíček pořád něco vysvětluje, tak, že nic nepochopíš, jen zíráš.
Turek už štěstí měl. V té sanitce mohl sedět někdo s infarktem, Havlíček by řekl, když je nemocný má sedět doma a ne jezdit v tak rychlám vozidle, mohla tam sedět těhotná žena, kterou by sepsul, že když už děti má, co komplikuje život jiným, nebo dítě, podle cítění této vlády, určitě nějaký cigán z polepšovny a kdoví, jetli to on neřídil.
Ale vážně. Pojďme se podívat blíže na názor jakéhosi odborníka, že sanitka nemá jezdit příliš rychle. Nevím jak přesně toto pravidlo zní, ale chápu ho tak, že je myšleno tím způsobem, že řidič nemá bezmyšlenkovitě riskovat, chovat se jako Turek na dálnici, být zodpovědný, ale jet tak rychle, aby zachrábil život nemocného. Chápu to tak, že má být obezřetný, plně se soustředit na svou jízdu, a neriskovat nesmyslně tam, kde to není potřeba. Má řídit tak, aby riskantní, bezohlednou jízdou neohrozil ostatní řidiče. Nic takového ten řidič neudělal. To vše ten řidič dodržoaval, ale nemohl předvídat nepředvídatelné. Samozřejmě že nemůže počítat s tím, že mu tam nějaký frajer, ještě jedoucí v pruhu, který odbočuje, vlítne. Lituji a to by potom museli jezdit krokem. Řidič je nabádán k obezřetnosti, ale v rámci toho, že ostatní dodrží předpisy. Turek vědomě a bezohledně porušil pravidla, zatímco řidič sanitky jel tak, jak mu to jeho povolání přikazuje a nemohl předpokládat tak hrubý přestupek.
Ty argumenty příznivců Turka doslova děsí. Hodně aut tam tak jezdí, tak co, on šetří vládě peníze, že řídí sám, a co víc, co je ten řidič sanitky za člověka, když pracuje za tak nízký plat. K tomu snad není co dodat.
Vrchol věeho je, že Turek sám se nechal syšet, že šlo o banální záležitost, že se vůbec nic nestalo. A aby dal korunu tomuto stupidnímu prohlášení, nabádá řidiče k opatrnosti. Kdyby to alespoň nějak chytře formuloval, kdyby napsal že udělal stupidnost, ať jsou ostatní opatrní, ohleduplnější než on, ale ne on prostě je nad lidima a poučuje.
Pane Macinka a jeho příznivci...dovedete si představit, že by v té sanitce seděla těhotná žena, člověk s infarktem či dítě? A nemuselo by být ani vaše. Anebo dovedete si představit, že nešlo vůbec o sanitku, ale že jste v tom autě seděl vy? Takhle kdyby vás někdo napálil, i kdyby se vám nic nestalo, dovedu si představit ten slovník názvů, který já tady nesmím použít, jímž by jste dotyčněho řidiče zasypal. Macinka měl štěstí, má hezkou ženu, hezké děti, ale měl smůlu, že se stal ministrem. Moc lidí vidí a slyší, co říká.
Taková nehoda by se řešila rychle, šlo by o jasnou záležitost a dotyčný řidič by byl potrestán. Ne v zemi, kde je premier Babiš, kde nemusíte k soudu, když máte funkci a peníze, kde Okamura může vyhrožovat tvrdým potrestáním Ukrajinci, jenom proto, že řekl, co si o něm myslí. Nemůže ho poslat na Sibiř, ale chce jeho smrt v první linii války. Není toto komunismus, fašismus v jedné linii? A odvážní z ANO, prémiér Babiš k tomuto mlčí. Jsme lepší kasta, nás nesmí nikdo ani urážet, nebo...A Havlíček dodá, to máte těžké, je to něco za něco.
Nevím. Ale ten řidič má možná rodinu, má děti, pro které je tatínek a oni ho milují stejně jako on je. Dělá důležitou práci pro lidi,snaží se jim pomáhat a výsledek? Vidíte ho samy. Advokát, špinaví politici, ti všichni jsou připraveni bojovat za překroucení faktů. Nenapsal jsem všichni politici, jen ti špinaví.
Macinka vyzdvihuje šlechetnost Turka, já ji nevidím. Postavil prý se k situaci čelem. Pozastavil svou funkci, kterou prý teď nedělá, ale vsadil bych se, že mu ji šetrný Babiš stejně proplatí se zpětnou platností. Nazývá celou záležitost banální věcí. Vzal si advokáta a co probíhá za shon za scénou, tlak na policii, na odvážné z ANO a tak dále. Oni jsou ve střehu, mělo by být ve střehu i těch milion chvilek, nic jiného nemáte, měli by stát při tom řidiči a bránit bezbrané.
Osobně bych Turka po neustále se opakujících průšvizích, ignoraci práv a zákonů, domýšlivostí až k nevíře, nezbavil jenom funkce, ale apeloval bych na to, aby byl zbaven i poslaneckého mandátu. Příště až někoho zabije, k soudu nepůjde, neboť ho ochrání Babišova sněmovna. To ale můžu říkat jenom já. Nepotřebuji ochranu sněmovny, nic jsem neukradl a až ukradnu nebo spáchám něco protizákonného, půjdu sedět.
Teď jsem se zase dočetl o tom jeho řádění s jogurty. Znovu říká, byl jsem mladý. V 36? Přátelé, vždyť oni se vám vysmívají do ksichtu. Už vidím, jak 90ti letý Turek, spáchá zase nějaké svinstvo a bude se vymlouvat, to bylo včera, byl jsem ještě mladý. A toto je člověk který má na starosti ochranu prostředí. Vyvádí v chráněné oblasti, šéf si tam chodí trhat kytičky, a ti, co to za slušné peníze mají hlídat, se jen usmívají a chápou. Zaplatil pan ministr nějakou pokutu, i když to pro něho nic není, ten by měl mít extra trest. Vsadím se že pokuta nebyla. Takže zítra všichni do hor, natrhat kytku protěží pro tu svoji.
Co ke všemu dodat? Vzkázat voličům této vlády, ať jdou....tady se nedá použít ani to Horníčkovo dál než do háje, tady to musí člověk polknout a mlčet. Jako za komunismu.
Kdo vlastně volí Babiše? Ti, co kašlou na svoje děti, mají starost jenom o ty Babišovy. Věřím tomu, že to špatně skončí. Pro Babiše. Každý zná strach, ale každý musí přece mít nějaké svědomí. Věřím tomu, že strach o kterém Babiš mluvil u Krause /vzpomínáte, já se bojím, já se opravdu bojím / je nic proti tomu, jaký musí prožívat uvnitř sebe. Ví jaká svinstva dělá, ví, že pokud ho voliči podrží, bude moc pokračovat. Pro svůj zájem pohřbil i tu trošku politické slušnosti co jsme ještě v republice měli, hrnou se k němu ti, co jim hrozí kriminál, a všehochuť zlého u něho nachází pochopení. Požád věří, že si jednak penězi, chráněním hříšných před kriminálem, a různými lži udrží svou pozici, asií si říká, jsem přece šmelinář. V rámci šetření vytvořil pro Turka ministerstvo B, Turek sám se chlubí, že mu Babiš dal vše co ministr má mít, a směje se prezidentovi. Teď. Věřím že zítra bude lépe. To, čemu Macinka říká opozice, už dávno opozice není. Jsou to obyčejní občané republiky, kteří se jen musí důrazně ozvat. To, že je vypískají kde se jen ukáží nestačí. Vím, bývalá vláda asi nestála za nic, ale cesta ven se přece najít musí. Přežili jsme Klause, Zemana, věřím že přijde čas i pro tuto vládu. Nikdo nevěřil, že padne komunismus. Dnes už je podporuje snad jen Zeman. A přitom vidí, že je lidi nechtějí.
V jedné ze svých knih Kundera napsal, že v poválečných volbách zvítězila lepší polovina Čechů /tuším, že to byla kniha Smíchu a zapomnění/. Vím, jak to myslel, jen bych si dovolil dodat, že přesnější výraz by byl, že zvítězila neinformovaná část Československa. Lidé opravdu nevěděli, co se v Rusku děje, co to komunismus je. A vinu za to nesl Drtina a spol, kteří tam byli za státní peníze a když se vrátili, mlčeli. Pro svůj vlastní zájem, aby nepřišli o místa. A dnes je situace taková, že spousta lidí se do důsledku nezajímá o to, co se opravdu děje. Babiš, Okamura, Macinka, to není vizitka Čecha. Jenže Čech z pohodlnosti a neinformovanosti prostě mlčí.
Každý se bojí o svou kůži, ale kdo čisté srdce má, v plápolu jasném zapomene, že se naň dravé zvíře žene, a rukama je udolá. No nevím Jene, dnes bys to už asi nenapsal.
Ladislav Vorel
Moje čeština
I když jsem si řekl, že se nebudu zúčasňovat diskuze, dělám vyjímku. Ne kvuli kritikum, ale pro ty, co me toleruji.
Ladislav Vorel
Babiš neni spojencem svých hrobníků, je jejich vazalem
Ze strachu, že by musel k soudu, udělá co Macinka řekne. A kvůli jeho strachu je rukojmí celá republika
Ladislav Vorel
Klaus kontra Jára Cimrman
Je až neuvěřitelné, jak si Klaus myslí, že on je ten, kdo má morální právo hodnotit lidi, eventuelně je zařazovat kam patří.
Ladislav Vorel
Tak pan Turek říká, že nesnáší lhaní
Jak tomu tedy mám rozumět? Když ta paní řekla, že je debil, to jako lhala? Snad jen řekla svůj názor.
Ladislav Vorel
Pane Macinka, to se budu radši prát než s lunpy tamcovat
První věc které vůbec nerozumím, je vaše oddanost Turkovi. Ta druhá je, jakým způsobem se snažíte prosazovat to, co si vy přejete, bez ohledu na budoucnost ostatních.
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