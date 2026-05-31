Tak pan Turek říká, že nesnáší lhaní
Pokud tomu tedy rozumím, pak by to musel pan Turek dokázat. Ale jak? Tato nadávka se používá dost běžně, ani Ottův slovník naučný to nijak nedefinuje, dá se říct, že to nějak zlidovělo a míru toho si určuje každý sám. Pro soudce, pokud tedy Turek jde žalovat, to bude hodně těžké. Je-li to tedy lež, pak nebude snadné to dokázat. Snad kdyby se udělala nějaká celostátní akce, a lidé by se vyjadřovali k tomu zda Turek debil je, či není, snad jedině potom podle čísel toho průzkumu by se dalo dokázat, zda ta paní lhala, či zda mluvila pravdu. No a v případě, že ta paní nelhala, měl by pan Turek právo na oficiální potvrzení, měl by snad písemně dostat nějaké vyjádření, snad diplom pokud možno s razítkem. Snad přímo od prezidenta, není přece žádná holá p..., ale je poslanec. Nebo alespoň od Babiše, diplom, by si potom mohl vyvěsit v kanceláři, kterou mu Babiš v rámci šetření přidělil. A i kdyby lidé rozhodli, že Turek debil není, má to pořád háček, protože to neznamená, že ta paní lhala, prostě by se jen mýlila ve svém odhadu. O úmyslném lhaní se nedá mluvit. Její odhad je prostě jiný. Nejenže nelhala, ale pomohla by tím Turkovi k diplomu. Silně pochybuji, že jich získá ještě víc. I když za úřadování páně Babiše je dnes už všechno možné. Aby Babiš nemusel k soudu, je schopný všeho. Soudu se bojí víc než čert kříže, přitom je pro mne dost těžké věřit tomu, že člověk s jeho penězi by nenašel právníky, kteří by jeho pravdu uhájili. Asi na takový oříšek by si netroufli. Konečně víte, co takový právník dokáže. Když se ho zeptáte kolik je jedna a jedna, odpoví vám – a kolik by jste potřeboval, aby to bylo?
Fakt je, že když někdy někdo, někoho, uhodí, ať už z jakéhokoliv důvadu, má problém. V Čechách je tomu jinak. Dostaň se k moci a můžeš mlátit kdykoliv, kohokoliv, dostaneš k tomu ještě ochranku. Tedy za úřadovani Babiše.Taková je prostě volba Čechů.
Ladislav Vorel
Pane Macinka, to se budu radši prát než s lunpy tamcovat
První věc které vůbec nerozumím, je vaše oddanost Turkovi. Ta druhá je, jakým způsobem se snažíte prosazovat to, co si vy přejete, bez ohledu na budoucnost ostatních.
Ladislav Vorel
Jsem pro zadlužování republiky a proč.
V prvé řadě bych předeslal, že nejsem žádný zastance Babiše, naopak, nemám ho rád, ale na druhé straně se snažím vidět, co je pro republiku nejlepší a taky spravedlivé.
Ladislav Vorel
Turek a jeho objevení problému války, za kterým stojí pry NATO
Nemám takové mezinárodní zkušenosti jako pan Turek, ale zkusím se na to podívat selským rozumem. Já to totiž vidím úplně obráceným způsobem, než pan Turek.
Ladislav Vorel
Nezajímé mě odkud přicházíš, ale kam kráčíš
S touhle větou jsou problémy. Nebyly by, kdyby ten co vysvětluje kam kráčí, mluvil pravdu. Svůj názor si tedy musíš udělat sám.
Ladislav Vorel
Trojský kůň Václava Klause se jmenuji Motoristi
Určitě jste si všimli, že Václav Klaus nevynechá jediné příležitosti, aby nenapadl prezidenta. Nemohl se dočkat, kdy preyident schválí Babiše a jeho vládu.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů
První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice....
VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala
Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a...
Strom vyvrácený větrem spadl na Plzeňsku na stan, zranil padesátiletého muže
Vážná zranění způsobil dnes odpoledne padesátiletému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom,...
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
Výstava Legendy na pražském Výstavišti.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 60
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 793x