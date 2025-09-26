T.G.Masaryk, Ježíš, ne Okamura
Jistě, politici jsou náš produkt, my je volíme, jenže to nemáme lehké, Nabídka je žalostná, není z čeho vybírat. Ale v tom nejsme samy. Po celém světě asi nenajdete politika, o kterém by si lidé mysleli, že je to ten správný člověk, který tam patří. Rekl bych že skoro všude se volí to menší zlo. A asi to stejné čeká nás v nastávajících volbách.
Máme úžasný talent vždy střelit kozla. Po hrůzách typu Klaus, Zeman, ktrý nám ukázal, co moc v rukách mstivého člověka dokáže, se hrne neuvěřitelný zástup politiků, zachránců lidu naší republiky, kteří nejlépe vědí, jak naložit s daněmi, jenž od lidí vyberou. Co tedy pro voliče zbývá. Volit se musí, jinak by zmizela alespon ta malá částka omezení, jenž je trochu straší. Eliminovat aspon částečně, to nejhorší.
Kde bere hlasy Okamura, člověk plný nenávisti, který si dovolí dokonce říct, že vyžene Ukrajince. ON. Největší vlastenec, který se nám kdy narodil, sice v Japonsku, ale co natom.
Masaryk ve svém posledním vzkazu lidem napsal, že vlastenectví není nenávist k jiným, ale láska k národu. To Okamuru netrápí. Když se podaří té nenávisti zasít do lidí hodně, pak zastíní i skutečné vlastenectví, které se změní v touhu po mamonu . Karel Havlíček Borovský, který říkal, kéž by se nám to vlastenectví z huby do rukou přešlo, by asi žasl, jaký výplod řvoucí – JA JSEM VLASTENEC-nám tady po Cesku běhá. A co víc, kolik takových pseudo vlastenců najde. Od lidí, kteří opravdu vlastenectví cítí, tedy podle mého názoru nebude mít ani hlas.
Ti, co věří v Ježíše, ho pravděpodobně taky volit nebudou. To snad možná od věřících, kteří jsou takovými věřícími, jako je Okamura vlastenec. Odmyslíte-li si tu hrstku bezcharakterních lidí, co u něho hledají placené místo, co zbývá. Nenávist, strach, že by někdo ujídal z jejich talíře, a přitom jim nevadí, že on se cpe z jejich talíře plnou hubou, přímo rukama, ani příbor k tomu nepotřebuje. Jak on, který má luxusní auto, vilu, zatím co ty bydlíš v králikárně, mnozí se o ní ještě dělí se svými rodiči, tak jak on si může na stav republiky stěžovat. Jistě chce víc, a není na to sám, jeho syn se nedávno okázale ženil. Přitom jeho řeči jsou tak primitivní a hloupé, že člověk žasne. Kdysi dávno se Simek ve svém pořadu divil, jak je možné, že takové ....... vyletí tak vysoko. A to tam ještě Okamura nebyl. Jednou jsem četl jak se hádal s nějakou skupinou Romů, kteří mu vyčítali jak o nich mluví. Oponoval tím, že když vyrůstal, kolik nadávek musel snést. Divná logika. Urážení odůvodnuje tím, že jeho uráželi taky. Na to, jak je proruský, jak hledá po vzoru Klause historické kořeny opravnující válku s Ukrajinou, a přitom přehlíží další historický fakt, že byla udělána dohoda, kterou podepsalo jak Rusko, tak USA, že v případě zřeknutí se jaderných zbraní, zaručují se obě země Ukrajině bezpečností. Ale to se do historie asi nepočítá. V roce 2008 to byl Klaus, který jako jediný státník schvaloval napadení Jižní Osetie Ruskem. A v hubě má pořád MIR. Je to ješita nenávidějící Západ, protože odmítají výplody jeho institutu, na který mu stát štědře přispívá. Okamura se chovává se taky za Trumpa, který s Putinem jedná, ale nějak se mu to hroutí taky.
Asi doma, tento pokoutný vlastenec spekuluje o tom že jsme podělaný národ, že se bojíme. Ríká si, vzdali se Němcům, nepovstali proti Rusům a nejdéle jim trvalo, než se probudili když padlo SSSR. Tady nasbírám hlasy strachu. Jenže v lidu ten strach není, to jen řvouni, jako on, co se dostali k moci, seděli tam, kde nepatřili. Jediný způsob jak se vyhnout krveprolítí je mít silného partnera, jakým dnes NATO je. A Putina prostě zastavit za každou cenu.Už vidím vlastence Okamury, jak po boku svého syna stojí se samopaly připraveni bránit republiku. Ale pro jistotu stojí uprostřed Tokia. Jistě, je to těžko pochopitelné, čemu ti lidé, co mu dají hlas, věří. A co víc, přidávají se k němu jiné strany, kteří samy nevěří, že by uspěli a tady mají šanci nějaké to místo trhnout. Jsou v podstatě stejní a na to co si o nich myslíte kašlou. Prostě my si nevěříme, ale ty nám věř. Lépe, věřit nemusíš, stačí když dáš hlas. Když si jdeš něco zakoupit na ten jejich výprodej, počítej, at ušetříš aspon stovku. Tolik on dostane od státu za tvůj hlas.
O Babišovi psát nebudu. Clověk který volí někoho, kdo uvádí v nebezpečí celý stát,když tvrdí, ač člen NATO kde jsme podepsali spojenectví, pomoci jiné napadené zemi nepůjde, člověk kterému tedy nevadí, že držet slovo je pro něho věc nesplnitelná, takový člověk snad ani nechápe, jak o nás budou jinde mluvit a jak s námi budou jednat. Kdysi Cernoch zpíval ...svět se dívá. A je to tak. S takovým prémiérem budete mít ve světě určitě úctu a respekt. Zůstává rozum stát, jak může něco takového vůbec vypustit z huby. Je přece jasné, že po takovém prohlášení by byli ostatní národy s kterými máme spojenectví blázni, kdyby nám šli pomoc. Jistě, říká o sobě, že není voják, ale politik. To snad stačí, ne?
Pokud jde o paní Konečnou, říká takové hlouposti, že i ti, co ještě dnes postrádají komunismus, musí mít její rozumy mírně řečeno za úplně blbé. . Neutralita. Už to vidím, jak Putin rozpoutá atomovou válku a říká, pozor na Cesko, tam máme Konečnou, Klause, Okamuru, ty nějak převezte, než to spustím. Nebo to, co převzala od Klause, který je rozhodně pro mír, ale válku s Ukrajinou chápe. Začka Klause, tvrdí, že Západ Putina k tomuto hromadnému zabíjení vyprovokoval. Proč tady Putin nenapadl Západ? Proč Ukrajinu? A co víc, ještě nedávno se velmi srdečně přátelil s Trumpem. Takovou pani půjdou Cesi volit? Zenu, kterou nezajímají mrtvé děti, která jen hledá slova, co by ji přinesly hlasy. Vyprovokoval. Už vidím jak u soudu člověk, který někomu zabil ženu a děti se brání slovy, on mě vyprovokoval.Ale paní Konečná má podporu člověka mstivého, který nám z Bíleho lva udělal strakatou kočku a je přítel paní Bohdalové.
Problém je, že ten tvor který si říká politik, je otrlý, nadávání mu nevadí, jediné čím ho můžete ranit, je sáhnout jim na peníze. Je to jako v té aneknotě, co nejvíc rozčilý osmnáctiletou dívku. Když ji šáhnete na koleno. Co dospělou ženu. Když ji šáhnete na zadek. Co důchodkyni? Když ji šáhnete na důchod. Zrušit ty dotace všem Klausům a Zemanům, nevyplácet stovku za každý hlas stranám, které ho získají, prostě osekat všechna tato zbytečná a nesmyslná vydání a postavit za to nějaký ten byt.
Tak která strana má v programu, že došlápne na toto vyhazování peněz z okna?
Ladislav Vorel
Kdy konečně prohlédneš ANO a řekneš mu ne.
Největší problém voličů je, že svého zástupce hledají podle toho co slibuje a né jaký má charakter.
Ladislav Vorel
Odsuzuji střílení, zastávám se střelce
Tímto článkem asi popudím obě strany, ale neříkám přece, že mám pravdu. Jen říkám, co vidím a nejsem sam.
Ladislav Vorel
Kdo okrádá důchodce
Připadá mě to, jako když si námi zvolení politici hrají na slepou bábu. Tedy tak, že oni jsou ta slepá bába, které jiní rozkrádají peníze před nosem a ona nevidí.
Ladislav Vorel
Co pro některé naše politiky znamená slovo mír
Když mně bylo deset, zpívali jsme v pionýrském táboře, že mír to je dívka nablízku, kterou mám tajně rád, mír to je hošík na písku, který si staví hrad. Tedy, že všechno je tak, jak by to mělo být.
Ladislav Vorel
Otevřený dopis panu presidentovi
Předesílám, že patřím mezi tu část Čechů, která je šťastna, že po těch dvou hrůzách jste byl zvolen Vy.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
„Největší peklo jsou vlhčené ubrousky.“ Jak v Bavorsku montují motory čerpadel
Premium Z bavorského Hofu putují čerpadla a technologie firmy Wilo do více než osmdesáti zemí světa. V...
Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra
Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje...
Nejnebezpečnější jsou Budějovice a Brno. Viníkem nehod jsou i zácpy, zvyšují agresi
Premium Dopravně nejnebezpečnější města za letošní rok v Česku jsou České Budějovice a Brno....
Co s drony u dánských letišť? Provokace ukazují zranitelnost evropské obrany
Premium Ty problémy přišly v rychlém sledu. Dánské úřady nakonec zavřely tento týden letiště v Aalborgu na...
Prodej bytu 1+kk 30 m2
Vosmíkových, Praha 8 - Libeň
3 890 000 Kč
- Počet článků 51
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 888x