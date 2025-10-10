Pyrrotovo vítězství Andreje Babiše
SPD má naneštěstí lídra, rasistu, který spíš hledá jak utéct kriminálu, jeho zadek strachem asi štípe osmičku drát, svobodu slova zaměňuje za právo k chrlení nenávisti na všechny strany. Sotva mu svitla naděje, dostat se do vlády, už vykřikuje kdo musí odejít, cítí, že má Babiše v hrsti. Schovává se i za Trumpa, a ačkoliv Trump posílá zpět domů ty, kteří porušili zákon, přišli nelegálně hledat lepší život, Ukrajinci utíkají před Putinem, před strachem ze smrti. Ten rozdíl Okamurovi tak nějak uniká. Navíc to byl Okamura, který se této války zastával, po vzoru Klause mluvil o historickém právu Ruska. A to, že jak USA tak Rusko se Ukrajině zavázali bezpečností, když se zřeknou atomových zbraní, které na jejich území zůstaly po rozpadu SSSR, to už asi historické právo není. Nevím jak bude Česko vypadat před světem, když v její vládě bude sedět rasista. Osobně bych rád, pokud k tomu dojde, nabídl kopii tohoto plakátu tisku, ať nestranní posoudí, zda má člen české vlády pravdu, že se jedná o svobodu projevu, nebo zda jde skutečně o docela obyčejný rasismus.
Druhá strana kterou Babiš má, je podle informací z tisku podivná taky. Turek nedodržuje dopravní předpisy, vyvolává rvačky a navíc, je přítelem Václava Klause, jehož proruská náklonnost volá do nebe. Co z toho vyplyne nebude v žádném případě pro Babiše příjemné. Nebude to určitě on, kdo bude diktovat podmínky. Pan Macinka, se podle jeho posledního vyjádření zdá jako charakterní chlap, který chce dodržet co sliboval. Jenže zatím jen zdá, uvidíme zda vydrží. Jeho velmi blízkým přítelem je Klaus. Pracoval pro něj dokonce v tom Institutu či jak to volají. Babiš bude chtít zadlužovat stát. Motoristi jsou údajně proti. Jenže oni taky říkali, že s Okamurou do vlády nepůjdou. Dřív se to rvalo v parlamentu, teď se budou hubičkovat přímo ve vládě. Jak to dopadne? Asi Babišovi nakonec ustoupí, za něco, co Klaus vymyslí. Může říkat co chce, osobně mu nevěřím, ale ta hrozba šedé eminence tady je. Jak moc bude tahat za nitky, ukáže čas.
Když ještě přidáte pláč předsedkyně Trikolory, která se rozčiluje, že Babiš jí vzal hlasy a její přátelé přijdou o slíbená místa….tedy republika ať jde do háje, její přátelé potřebují teplá místa. Jak to měl Babiš udělat, to neuvádí. V každém případě nám ukázala, o co jim opravdu jde. Předvedla zde politiku v celé její nahotě. Takže Okamura posbíral kde se co dalo. Je to taková popelnice národa. Kdo jim dává hlasy opravdu nechápu.
Kolem a kolem, sestavení takové vlády je doslova hazard se jménem republiky. No nic ve zlém, ale tuto situaci přivodili samy voliči. A I když mám Babiše rád jako ostinu v …… myslím si, že tady jde o víc, že by se mělo postupovat pragmaticky, že by ostatní politici, pokud on sám nebude tvrdohlavý a neuvidí v čem lítá, z této bryndy mu pomoct. Leccos by měly překousnout obě strany, vidíte, že jinak to už teď nejde. Myslíte si o sobě, jak jste chytří, pani politici, najděte tedy cestu ven Nenechte ho vtom samotného, jde přece o celou republiku. A vzpomeňte si na slova učitele z filmu Vyšší princip. Asi by vám řekl, z hlediska vyššího principu mravního, je taková vláda bezcharakterní product hladovců.
Ladislav Vorel
