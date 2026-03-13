Pane Macinka, to se budu radši prát než s lunpy tamcovat
Musel jste být hrozné děcko, které se vždy snažilo vytrucovat a vystěkat si to, co jste chtěl. Za mých mladých let se tomu říkalo – rozmazlenej spratek.
Já být váš táta, sundal bych vám kalhoty, odepnul řemen a zmaloval bych vám zadek tak, že by se za to ani Picasso nemusel stydět. Je až neuvěřitelné, co si myslíte, že si můžete dovolit. Jistě, hraje vám do noty fakt, že Babiš je neuvěřitelný zbabělec, který se bojí soudu /legrační, že premier nevěří soudu své republiky, co pak chudák občan/ který se spolčí i s ďáblem, jen aby se vyhnul spravedlnosti. Už Paroubek mluvil o tom, že se spojí s kýmkoliv kdo udělá těch 5 procent. Babiš to dokázal v praxi. Navíc je snad až zločinné de facto to, že si pomocí peněz a teplých míst doslova zotročit parlament, tím, že je donutí nepřemýšlet o ničem, jen zvedat ruku na to, co on přikáže. Kde je charakter těchto lidí, když slibovali lidem, že budou hájit jejich zájmy, podlé svého svědomí, když žádné nemají. Od lidí z daní berou platy, ale kašlou na jejich zájem, slouží jen Babišovi. V současné situaci by mohl Babiš ušetřit, kdyby opozici zrušil, když není ani ta nejmenší naděje, že by neprošlo co on chce. I když někteří politici říkají, že Karel Havlíček je slušný člověk, nemohu souhlasit s tím, že člověk který zvedl ruku pro Okamury na post šéfa sněmovny, tedy jasného rasisty, můče být slušný člověk. Říká, že kompromisy jsou nutné. Vtom má pravdu, jenže dělat kompromis který je dobrý jen pro mne a je proti zájmu lidu republiky, je přinejmenším ohavné. Přitom Babiš měl možnost se přesvědčit, že motoristé nejsou tak horcí, že když dojde k lámání chleba, a je jasné, že svou neprosadí, tedy že Turka Babiš přestane jmenovat, uhnuli, strach o svá místa udělá svoje. Jistě, pane Macinka, Babiše jste zase přečural, na místo jste navrhl člověka, který, jak sám Turek řekl, pro něj udělá, co mu na očích uvidí. Babiš de facto jmenoval ministry dva, to je to jeho šetření, a na jednání za ministra jede Turek. Když to Turek řekl, první moment jsem si myslel, že to bude ta jeho oddaná, co mazala ty černohumorné vtipy bez humoru.. Vůbec bych se nedivil. Ten strach Babiše nechápu, má dost peněz aby vzal ty nejlepší advokáty, kteří by dokázali uhájit pravdu. Co dodat. Asi ji nemá.
Ale vraťme se k Turkovi. Co je na něm tak zázračného, že ho tak srdnatě, nebo spíš špinavě bráníte. Začnu tím, co je o něm známo, jaký je to člověk. Tedy jako občan se v žádném případě vzorově nechová.
Nedodržuje dopravní předpisy a překračuje povolenou rychlost. Asi mě budete oponovat – vžyť nikoho nezabil. Ale i tak je to bezohlednost, až srazí dítě bude pozdě. V jednom kuse se musí vymlouvat, a často dost primitivní cestou, za to co udělal. Jeho emaily, prý černý humor, zřejmě se jim směje jen on sám, psal když byl nerozvážný mladík. Kolik mu bylo? Každý email má datum, a co víc, všichni jsme byli mladí a nedělali jsme to. Něco mu tam psali kamarádi. Dost hloupá výmluva, nemyslíte. A ten jeho přítel řekl, že ten jeho „černý humor“ byl nechutný, že se Turkovi raději vyhýbal. Ale před vámi nic špatného, s čím vy by jste nesouhlasil neřekl. Že ne. Pak to jeho rvaní se s ochrankou za zády. Nechápu, proč mu ten dotyčný jednu nevrátil, anebo proč ho nezažaloval. To by vyhrál přece, nebo v Čechách ne? Mně je 78, ale bez ohledu na to, jak bych potom dopadl, měl by ji zpátky. Vy, pane Macinka, vy by jste mu ji nevrátil? Krátce na to, na demonstraci hajluje, samozřejmě vyprovokován. A ty šibeničky, to byla jen sranda, že jo? Prostě jak říká pan Klaus, on je to hodný člověk. Nenechal bych své dítě chodit do školy, kde by on byl školníkem. V tomto marně hledám vlastnosti, které by ho mohly doporučit na ministra. Ale pojďme dál. Následuje prosení prezidenta, aby mu dal šanci. Díky prezidentovi, nedal mu ji. A vzápětí Turek vyhrožuje. Chce prezidenta soudit, vyhrožuje, že má materiály o něm z dob komunismu. Není to divné? Když věděl, jaký prezident je, jak takového člověka mohl prosit, aby mu dal další šanci.
I vy jste vyhrožoval a i když nějací experti to za vyhrožování nepovažují. Docela obyčejně překrucují. Vy jste vyhrožoval, čím víte sám, jde jen o to, že jsou různé stupně vyhrožování, prosím to ano. Když davy lidí vyšli do ulic, řekl jste, že je to opozice. Prý v Ostravě vyšla nějaká antidemonstrace, a bylo jich 9. Divný poměr mezi opozicí a těmi, kteří smýšlí stejně jako vy. A pak navštívíte Zemana. To k vám přesně sedí. Zeman těch mírně řečeno sprostých reakcí měl požehnaně. Nestyděl se ani tvrdit o našem skvělém novináři Peroutkovy, který prošel koncentrákem, nějaký výmysl o článku, který kromě Zemana nikdo nečetl a on ani jeho Ovčáček ho nikdy nenašli. Čáslavská, kterou obdivoval celý svět a jíž nesahal ani po kotníky, mu byla trnem v oku taky. Naštěstí, když to nedokázal stát, rozloučili se s ní důstojně umělci.A není to tak dlouho, kdy řekl, že nějaká prasata si přála jeho smrť. Jistě, to není hezké přát někomu smrť, ale nebyla ta jeho reakce ještě horší? Nepřemýšlel jste o tom, kdo tedy je to prase? Nemyslím si, že v historii našeho státu existoval horší kandidát na ministra než je Turek. Vlastně ani na světě.
Nenávidíte prezidenta a neobtěžujete se ani porovnat kolik lidí stojí za ním a kolik za vámi. Do vlády samozřejmě ta vaše strana nepatří, že se to stalo, na tom kromě zbabělosti Babiše má velkou zásuhu i naše opozice. Možná z ješitnosti, snad i z uraženosti či hlouposti, neudělali nic, doslova nehnuli prstem, aby našli řešení. Sedí tam k ničemu, stačí jim, že mají svoje platy. Zkuste jim je vzít, když jste tak schopnej. Bylo by to konečně něco užitečného. Je přece nad slunce jasné, že nic nedokáží. I když nechápu, jak se lidé pro tato teplá místa vybírají, nemohu najít jiné řešení, než je kamarádčov a uplácení. Napadlo mě, že by jste mě mohl udělat velvyslancem Česka v USA. Co říkáte. Kamarád bych s vámi být nemohl, ale to uplácení, to by snad šlo. Vím, o tlačenku nestojíte, tu máte jednak od Babiše a v jiné formě od Klause, ale snad by se něco našlo. Pak bych vám taky mohl přenechat koťátko. Lidi co se stěhovali nechali vždy kočku tady, krmím je, starám se o ně. Jedna teď měla zase mladé. Blbost, couvám. To si radši to velvyslanectví strčte za klobouk. To bych tomu koťátku nemohl udělat.
Ten článek, co jste napsal o invazi Ruska na Ukrajinu, byl skvělej. Jistě, od vás bych to nečekal a tak přemýšlím proč jste to napsal. Nechci vám křivdit, snad se ve vás opravdu probudilo svědomí, ale hned na to provokujete Rudým Právem ve sněmovně. Nebo jste už tajně vstoupil do KS?Tak jak tak, nemáte to lehké. Ta společnost kolem vás, Klaus, Zeman, a snad celá ta strana motoristů...Opravdu to nemáte lehké. Jak Jan Werich říkal, prostředí je důležitý činitel. A to byl moudrý pán. Co tak skusit to, co s Voskovcem napsali. To se budu radši prát, než s lumpy tancovat.
P.S. Ještě dodatek pro cenzora. Pokud budete mít pocit, že jsem někde poručil pravidla, klidně to opravte a článek nevyhazujte. Dáváte to zpět na stejné datum a mezitím uplyne drahná doba, tam se už nikdo nevrací, nemá to tedy smysl. Dokud měla blogy LD, byl jsem tam a ani jednou se nestalo, že by mně čánek vyhodili. Opravili a dali vědět zda souhlasím. Můžete postupovat stejně? Děkuji.
Ladislav Vorel
Jsem pro zadlužování republiky a proč.
V prvé řadě bych předeslal, že nejsem žádný zastance Babiše, naopak, nemám ho rád, ale na druhé straně se snažím vidět, co je pro republiku nejlepší a taky spravedlivé.
Ladislav Vorel
Turek a jeho objevení problému války, za kterým stojí pry NATO
Nemám takové mezinárodní zkušenosti jako pan Turek, ale zkusím se na to podívat selským rozumem. Já to totiž vidím úplně obráceným způsobem, než pan Turek.
Ladislav Vorel
Nezajímé mě odkud přicházíš, ale kam kráčíš
S touhle větou jsou problémy. Nebyly by, kdyby ten co vysvětluje kam kráčí, mluvil pravdu. Svůj názor si tedy musíš udělat sám.
Ladislav Vorel
Trojský kůň Václava Klause se jmenuji Motoristi
Určitě jste si všimli, že Václav Klaus nevynechá jediné příležitosti, aby nenapadl prezidenta. Nemohl se dočkat, kdy preyident schválí Babiše a jeho vládu.
Ladislav Vorel
Bude Babiš opravdu premiér, nebo poskok Klause?
V první řadě nechápu, proč všechny ty Turkovy komentáře smazali, když to přece mohl být největší důkaz, že to co o něm tvrdí není pravda, byl to důkaz jeho neviny.
|Další články autora
Prodej pozemku k bydlení, 1139 m2, Libenice
Libenice, okres Kolín
3 246 150 Kč
- Počet článků 59
- Celková karma 8,82
- Průměrná čtenost 799x