Otevřený dopis panu presidentovi

Předesílám, že patřím mezi tu část Čechů, která je šťastna, že po těch dvou hrůzách jste byl zvolen Vy.

A přesto se na Vás obracím s něčím, o čem si myslím, že je krajně nefér vůči občanům naší republiky. Kdosi kdysi vymyslel, že budou uvolněny peníze na úřad, nebo jak se tomu říká, pro odcházející prezidenty. Zajímalo by mě, jak je tento krok zdůvodněn. Vůbec nechápu, proč do něčeho takového stát investuje peníze, co takový úřad lidem či státu dává, protože to, co z nich vyleze spíš škodí než prospívá republice. Jaký to má smysl, že za státní peníze si drží bývalý prezident úřad, kde zaměstná své blízké a nohsledy, absolutně beze smyslu. Prostě to jsou peníze vyhozené z okna. Žádný z těchto prezidentů se nezaskvěl žádnými myšlenkami či činy, které by stát přispívat na jejich zábavu opravňovali.

Pokud chtějí přece psát, nikdo jim v tom nebrání, pak mohou jako každý řadový občan, jimiž se stali, použít rúzné blogy, či má-li jejich psaní nějakou kvalitu, prodávat své výplody redakcím. Zatím bohužel o jejich bláboly nemá nikdo zájem. Kdysi na počátku Klausova úřadu projevila nějaká americká firma zájem, ale sotva se seznámila s obsahem, rychle celou objednávku ztornovala. Tak by mě tedy zajímalo, kolik to za ta léta stálo a jaký to mělo pro stát přínos.

Na jedné straně skoro zoufale hledáte peníze pro důchodce a na straně druhé doslova vyhazujete peníze oknem. Vím, nejsou ty dva úřady snad žádná závratná suma, ale jsou to peíze doslova ukradené z daní. Když to šlo ustanovit, jistě nebude problém ztornovat to.

Když jsem přišel v USA poprvé do banky, dali mě knížečku jaká používají sběratelé mincí, s otvory pro čtvrťáky. A dole bylo napsáno, dolar ušetříš, když ušetříš čtvrťák.

Tak jak tak, je to nesmyslné a nezodpovědné mrhání penězi. Pokud tedy nedovedete vysvětlit smysl. Prostě z daní se krade nejjednodušněji. Stačí najít pár kumpánú, kteří zlodějnu dokáží protlačit.

Pokud se mýlím, určitě to někdo dokáže vysvětlit. A ne blábolem, že si to prostě zaslouží, když nemáme nato, abychom zajistili důstojné staří důchodců, kteří si na to léta odpracovali, tedy si to zaslouží nesrovnatelně víc. Těm držíme jejich peníze, které dlužíme. A tady rozhazujeme za nic.

Myslím si, že je ještě více míst, kde se doslova vyhazují peníze, ale o tom až v mém dalším článku, kterým nechci obtěžovat Vás. Celý problém není v tom, kde najít peníze pro důchodce, ale jak zastavit rozkrádání státních peněz. Pak nebude potřeba „hledat“ ony tam prostě budou.

S úctou Ladislav Vorel