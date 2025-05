Odsuzuji střílení, zastávám se střelce

Tímto článkem asi popudím obě strany, ale neříkám přece, že mám pravdu. Jen říkám, co vidím a nejsem sam.

Čekat od politiků, že se trošku zamyslí nad situací toho člověka co na Fica vystřelil, by asi bylo zbytečné. Ten člověk bezesporu miloval Slovensko, jen byl na všechno tak nějak sám, a ve snaze udělat něco zvolil tu nejhorší cestu, tedy střílet. Jistě pro řadu politiků to zase jednou byla ohromná šance jednou v životě ukázat, jak jsou mírumilovní a brání demokracii. Speciálně si vzpomínám na Babiše u Krauze, jak několikrát opakoval na otázku, proč nejde do politiky...já se bojím, já se opravdu bojím. Strach známe všichni, jenže Babiš tam ukazoval, že je hotový posera. A hledal statečné. Asi aby ho bránili.

Pokud mohu věřit tisku, ten atentátník byl slušný člověk, rozhodně proti jakémukoliv násilí, jen miloval Slovensko a když viděl, na jakou nebezpečnou cestu tuto zemi Fico vede, jen aby sehnal co nejvíce hlasů, jak využívá strachu a sobectví, rozhodl se NĚCO dělat. Viděl kam Fico Slovensko vede, jen nevěděl jak ho zastavit, jak tomuto bezcharakternímu člověku zabránit, aby zemi, jenž on miloval, vedl do záhuby. A upřimně, kdo z nás to ví. Věděl, že neexistuje žádný zákon, který by těmto hladovým politikům znemožnil sbírat hlasy, které mají kořeny ve strachu. Pod svým vnitřním tlakem se rozhodl pro to nejhorší řešení, proti kterému on sám v minulosti stál. Byl zatlačen ke zdi. Ten člověk co střílel, nebyl žádný darebák.Kdo ví, co se mu honilo hlavou, jak se snažil najít cestu, kterou nikdo z nás nezná, jak zastavit člověka, politika, který je pro svou moc schopný všeho. Bez ohledu co to bude stát, kolik lidí udělá nešťastných a budou-li mrtví, co na tom, jen se podívejte jak řádí Putin. A zastavit ho dnes už je stejně pozdě, o tom by vám mohl vyprávět každý z těch mrtvých, co měl stejně jako vy, rád život. Ten člověk co střílel nepatřil mezi hladové chamtivce, vrahy hledající peníze, moc. Obyčejný táta, milující své děti a celé Slovensko vůbec. V tomto srovnání mu Fico nesahá ani po kotník. Co to máme za svět, když jeden vraždí po tisícovkách, pro svůj prospěch, a druhý ....

Skuteční vrazi a násilníci , na jejichž čísla mrtvých jsme si už nějak zvykli. Stáda advokátů je bude do posledního dechu bránit, jenž když to sype. A politiky to nijak nevzruší, jen pokrčí rameny, s tím já nemohu nic dělat. Ale rozeřvou se /asi strachem/ nad činem atentátníka, který i když se nechal strhnout k činu, s kterým nemůžeme souhlasit, nebyl k tomu dohnán touhou po penězích či slávě, věděl, že společnost ve které žije, ho za to odsoudí. Nemohl jinak, dostal se do situace, kdy ze zoufalosti, nemohoucnosti, neviděl jiné východisko. Pak přišla ta chvilka, kdy se rozhodl. Ne, nechci připomínat, kdos bez viny, hoď po mně kamenem.

Ten člověk zaslouží pomoc víc než Fico, o toho už bylo postaráno. Jistě, trest musí přijít, jde jen o to, aby na to nezůstal sám. Udělal to z lásky k lidem. Věděl, že je tu spousta lidí, kteří mu mlčky rozumí, chápou jeho selhání, ale také bezmocnost proti politickému monstru. Myslíme si, jak jsme to tím, že máme volby, demokraticky vymysleli a zatím...Fico mu nesahá ani po kotniky. Mnozí tvrdí že to zavinila média. Ne. Zavinil to Fico sám, tím co dělal. I když samozřejmě s atentátem nesouhlasíme, musíme si uvědomit, že tím neospravedlńujeme Fica. Ten zůstal takovým jakým byl před atentátem. Tato střela ho neočistila, i když se z toho snaží vytřískat, co se dá. Ten muž co střílel, bude pochopitelně potrestán. Na to máme zákony. Ale Fico, i když svou bezcharakterností a vidinou svého osobního úspěchu, zisku, nadělá Slovensku škody nedozírné, nikdy potrestán nebude, i když to může stát životy spousty Slováků. Dochází ke kuriozní situaci, kdy skutečný darebák bude škodit dál, mít se dobře a plivat pravdě do očí, zatímco člověk, který hledal východisko, bohužel nešťastně, bude sedět v chládku. A svým způsobem si troufám říct, vinou těch voličů, které chtěl bránit. Netvrdím, že novináři jsou andělé, že mnohdy nepřekrucují, nebo prostě jsou líní hledat fakta, práci odfláknou a nadělají víc škody než užitku. Ale všichni ti, a teď mám na mysli hlavně politiky, kteří na ně spílají, by měli konkrétně uvídět fakta, kde dotyčný novinář lhal, nebo se mýlil. Řvaní, v němž je mistr Miloš Zeman, které se snaží umlčet kohokoliv, je k ničemu. Užívají ho většinou ti, kteží nejvíc lžou a podvádějí. Bude soud. Jen doufám, že jeho advokát se nebude bát a bude mluvit tak, jak to obviněný opravdu cítil. A že spousta slušných lidí, ho v tom nenechají samotného a ukáží svou podporu. Chce to jen, aby měl někoho, kdo ho bude byť jen symbolicky držet za ruku.