Nezajímé mě odkud přicházíš, ale kam kráčíš
Začněme tedy tím, odkud přicházíš. Doba kdy vládli komunisté, nebyla pro každého stejná, na každého byl vyvinut jiný tlak. Pamatuji si jak jsem byl na obědě s Josefem Škvoreckým a jak mě vyprávěl o tom, že mu zavolala Helena Vondráčková, aby se sešli. Přišla samozřejmě s kamarádkou, která ji hlídala. Vyslechl si od ní povinné hanobení komunistů, prostě říkala to, co měla nadiktované od nich.Říkal, že to bylo úsměvné a nechápal jsem jak je možné, že si dotyčný soudruh, který to připravoval, myslí, že na něco takového jim člověk sežere. A dodal - myslíš si že jsem se na Vondráčkovou zlobil? Ani náhodou, spíš mě ji bylo líto, byla tlačená ke zdi a urřčtě věděla co si myslím já. Jenže nemohla jinak. Dívku ve fabrice nikdo neotravuje, je pro ně neužitečná. Vondráčková je pod presem. Tito lidi jsou na tom vždy hůř. Určitě by je nejraději poslala někam dál než do háje, ale k čemu by to bylo. Musí vyhovět, nikomu tím neublíží a i když ví, že já to vím taky. A tak je to se spoustou jiných. Jistě, někteří jsou slaboši, tlak nevydrží a jdou dál, než je nezbytné. A vidina, že by se něco změnilo? Jistě se mnou souhlasíš, že pokud se to nepodělá v Rusku, je naděje nulová. A co víc, my nejsme Poláci. Znáš ten vtip, jak se Američan ptá Rusa, proč se taky neozvou, když už Maďaři i Poláci se ozvali? A Rus odpoví – my se bojíme Čechů.
Od té doby utekla spousta času, vše se změnilo. Jedno však zůstalo.
Nechuť k těm, co spolupracovali s komunisty. To by bylo v pořádku. Jenže jsme vždy opravdu spravedliví, nepodléháme hodnocení podle toho, jak je nám kdo sympatický, nebo jak moc se nám to hodí?? Nejsou mezi námi ti, co horlivě spolupracovali, ale neví se to o nich, takže klidně mohou tuto zbraň nenávisti proti těm, o nichž se to ví používat? Svádí to, jistě. Trochu složité, že ano? Vždyť se podívejte na tu naši „novou“ republiku trochu zpátky. Paroubek. Ředitel RAJ. Opravdu si myslíte, že o něj STB nemělo zájem? Anebo že vypadá jako tvrdý chlap, který je poslal někam. A zůstal ředitelem. Zeman. Když volby uázali, jak moc jim komunisti lezou krkem, on, protože ho Babiš urazil, začal komunisty prosazovat. Moc jim to nepomohlo, dokonce křičeli že jsou blízcí 10 procent a se Zemanem v zádech nedosáhli ani na těch 5. Budiž, to nebyla Zemanova chyba, to jen ukázal jak je ochotný s nimi jít, co je charakterově zač. A udělali jsme ho, za velké pomoci rodiny Klausů, dvakrát prezidentem. O těchto lidech jasně víme odkud přichází. A pokud máš všech 5 pohromadě, i to, kam kráčí, co je pro ně prvotní. A přesto jsme je měli tak vysoko. Pokud jde o Zemana, jeho chování je nepochopitelné. Přímo nenáviděl Věru Čáslavskou, rozlučku s ní museli udělat herci, a je to ironie osudu, že člověk, který je ve světě míň než nula, rozhoduje o lidech, kteří ve světě něco znamenali. Na druhé straně odmění Bílým Lvem Bohdalovou, která nikdy žádnou rezoluci proti komunistům nepodepsala, fotila se snad s každým komunistickým prezidentem, a i když byla dobrým komikem, na čemž měl ohromnou zásluhu Menšík, /bez Lva/, na takové vyznamená se mě to zdá málo. Jedinou omluvou je, když dodáte od Zemana.
Teď je prezidentem Pavel. Přiznám se, o jeho minulosti nevím nic, ale jasně vidím, kam kráčí, že mu jde o národ a slušně vypadající republiku. A věřím mu. Navíc to nemá vůbec lehké s vládou, kterou jsme mu naservírovali. Věřím, že vydrží, že nedovolí, aby s námi cvičili rasisti, fasisti, prospěcháři. Zase vtom má prsty Klaus. Vydržet pro prezidenta nebude lehké, Babiš mu nepomůže, ten hlídá jen svůj zájem a má jediný cíl. S Motoristy a s Okamurou se domluvit. Nechápu že nevidí, jak s ním budou cvičit a vlastně už cvičí. Zajima ho jen jedine. Utect soudu. Proč, když tvrdi, ze je nevinný? Opozice je příliš úzkoprsá, falešně hrdá /dost nechápu na co/ a postavit na první místo zájem republiky, tedy lidu, není schopná, plna falešné hrdosti a beze špetky velkorysosti.
Vy, co tak s hořícím srdcem pod taktovkou Klause, řvete proti prezidentovi uvědomte si kolik horších jste už ke kormidlu pustili. Prezidentovi věřím, že tam kam kráčí, jde správně, že jeho slovo platí. Je o 100 procent lepší těch bazilišků, kteří se snaží škodit, prosazovat osobní zájem. S typem člověka jako je Babiš jsme to nevyhráli, ale pokud mu nepomůžem, on sám je posera, dopadne to ještě hůř. Buďme pragmatičtí, zabraňme nejhoršímu. Stůjte za Pavlem, má to pod útokem těch bazilišků těžké a hledejte cestu jak pomoc z toho hnoje Babišovi. Jestliže ho v tom necháte, doplatí na to všichni. Celá strana Motoristů, ukazuje, co jsme ještě v politice neviděli. Arogantní, domýšliví, schopni použít vše. Macinka nemůže mít všech pět pohromadě, když chce vyřešit Gronsko, uráží prezidenta a chtěl by mu poroučet co má dělsat, prostě si myslí, že je víc než kdokoliv v této republice. Mně to připadá, že ti Motoristi jsou dvacítka, nebo kolik jich je, naklonovaných Klausů. A Macinka s Turkem mu už přerostli přes hlavu.Měli by si uvědomit, kolik lidí volilo prezidenta a kolik celou jejich stranu. Cítí, že mají Babiše v hrsti. Je třeba jim ukázat, že tomu tak není. Nevěřím že situace která u nás vznikla, by se mohla stát kdekoliv na světě. Ale věřim ze cesta ven existuje.
Ladislav Vorel
